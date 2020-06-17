Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuЭсминец ВМС США вошел в Черное море

Эсминец ВМС США вошел в Черное море, пишет РИА "Новости" со ссылкой на национальный центр управления обороной РФ.
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