Армия и оружие
Газета.RuЭсминец ВМС США вошел в Черное море
Эсминец ВМС США вошел в Черное море, пишет РИА "Новости" со ссылкой на национальный центр управления обороной РФ.
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Общество
Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ
Министерство просвещения России утвердило даты проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Коммерсантъ 10:07
Армия и оружие
На границе Индии и Китая погибли десятки военнослужащих
Около 20 индийских военнослужащих погибли в результате конфликта на границе Индии и Китая. Об этом сообщает телеканал NDTV.
Известия вчера в 20:11
Общество
Адвокат Ефремова заявил о неготовности семьи погибшего к переговорам
Адвокат актера Михаила Ефремова, который спровоцировал смертельное ДТП, находясь в нетрезвом состоянии, заявил, что представитель потерпевших не позволяет им вступить в переговоры по сложившейся ситуации.
Известия 15:18
Единоборства
Глава UFC назвал четверку величайших бойцов
Президент UFC Дэйна Уайт назвал четверку величайших бойцов смешанного стиля (MMA).
Lenta.ru 12:28
Здоровье
Власти Москвы объяснили необходимость носить маски здоровым людям
Столичные власти объяснили необходимость здоровым людям носить маски в общественных местах и проиллюстрировали это инфографикой.
Lenta.ru 07:15
Транспорт
Москвичам предложили работать с 6 утра
Заместитель мэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов предложил начинать трудовой день в более широком временном интервале — с 6-7 утра и до полудня.
Мослента вчера в 07:59
Футбол
«Манчестер Сити» разгромил «Арсенал»
«Манчестер Сити» и «Арсенал» провели матч 28-го тура АПЛ. Для обеих команд эта встреча была первой после возобновления сезона.
LiveSport.ru 17:29
Общество
Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании
Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru вчера в 12:51
Армия и оружие
Пентагон создал стратегию обороны от России и Китая в космосе
Соединенные Штаты хотят помешать Китаю и России захватить контроль над космосом и будут обращаться за помощью к союзникам – об этом говорится в новой "Оборонно-космической стратегии", обнародованной Пентагоном в среду, 17 июня.
Газета.Ru 17:01
Политика
NYT: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России
Президент США Дональд Трамп спрашивал, является ли Финляндия частью России.
Газета.Ru 16:41
Общество
В Москве умерли ещё 49 пациентов с коронавирусом
«В Москве скончались 49 пациентов с подтверждённой пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
RT на русском 17:24
Общество
Названы сроки появления готовой к испытаниям вакцины от коронавируса
Вакцины от коронавирусной инфекции, готовые к клиническим испытаниям, появятся в научном центре «Вектор» в ближайшее время.
Профиль 16:30
Футбол
Федун прокомментировал возможное исключение «Спартака» из еврокубков
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун прокомментировал возможное исключение красно-белых из еврокубков из-за схемы перехода Эсекьеля Понсе в московский клуб.
Газета.Ru 05:45
Футбол
«Наполи» обыграл «Ювентус» в финале Кубка Италии
Российская газета 17:23
Шоу-бизнес
Тина Канделаки ответила на очередное оскорбление Ксении Собчак
Тина Канделаки на своей странице в Instagram разместила пост, в котором ответила на очередное оскорбление Ксении Собчак.
Пятый канал 17:21
Происшествия
Театр «Современник» опубликовал заявление в связи с ДТП Ефремова
Российская газета 15 июня в 18:37
Фигурное катание
Юлия Липницкая прокомментировала новость о своей беременности
Юлия Липницкая прокомментировала новость о своей беременности Знаменитая российская фигуристка рассказала всю правду о приписанной ей беременности.
Экспресс газета вчера в 13:12
Общество
Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
РИА Новости 10:47
Политика
Трамп подписал закон о санкциях против чиновников КНР
Президент США Дональд Трамп подписал закон, позволяющий вводить санкции против китайских чиновников, которые, по версии Вашингтона, притесняют уйгуров.
RT на русском 16:38
Спорт
Американская фигуристка бросила спорт и стала порноактрисой
Филиппинско-американская фигуристка Мелисса Буланхаги в подкасте The Pornhub Podcast with Asa Akira рассказала, как бросила спорт и стала порноактрисой.
Lenta.ru 11:47
Общество
Безработные тюменцы получат помощь от государства
Безработные тюменцы получат дополнительную помощь от государства.
Уральский меридиан 02:16
Происшествия
Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина
РИА Новости вчера в 06:40
Футбол
УЕФА: Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов в 2022 году
Евро-футбол.ру 09:51
Кино
Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану в фильме автора «Джеки»
Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану в новом фильме Пабло Ларраина, который до этого снимал драму «Джеки» о Жаклин Кеннеди.
Игромания.ру 12:06
Политика
Bloomberg: ветеранов отправили на самоизоляцию перед парадом в Москве
Около 80 ветеранов Великой Отечественной войны, которых пригласили на парад Победы на Красной площади, находятся на 14-дневной самоизоляции, сообщает Bloomberg.
Коммерсантъ 15:32
Общество
На Кубани с 21 июня ослабят контроль за туристами
Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости вчера в 17:09
Общество
Новогодние каникулы в России предложили сократить до 4 дней
Отмечается, что производственный календарь на 2020 год предусматривает 247 рабочих и 118 выходных дней с учетом всех праздников.
Город55.ру вчера в 08:21
Кино
Вышел тизер драмы «Гнездо» с Джудом Лоу
В сети появился первый тизер драмы Шона Дуркина «Гнездо» с Джудом Лоу в главной роли.
Культуромания 15:32