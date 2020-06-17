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Политика Болтон: Путин думает, что может манипулировать Трампом Президент России Владимир Путин считает, что может манипулировать американским лидером Дональдом Трампом, заявил бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в интервью ABC News. 2

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