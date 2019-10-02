Сегодня, 3 октября, состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы между ЦСКА и «Эспаньолом». Игра пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».

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Культура Первый канал объявил новые правила голосования в шоу «Голос» "Голос" сказал - "Голос" сделал. Объявил, что в пятницу 4 октября в эфире представят новые правила голосования - так и произошло.

Транспорт СМИ узнали детали поправок в ПДД из-за гироскутеров и электросамокатов Речь идет об электросамокатах, моноколесах и гироскутерах заявил в эфире «Коммерсантъ-FM» начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин.

Происшествия Мужчину в кепке с лозунгом Трампа на русском языке избили в США В Калифорнии задержан подозреваемый в избиении мужчины в кепке с надписью «Сделаем Америку снова великой» на русском языке.

Общество Названы способы борьбы с высоким давлением Специалисты назвали простые способы стабилизации давления без лекарств, пишет «Медикфорум».

Происшествия В Петербурге автокран упал в реку Автокран упал в реку Фонтанка в Санкт-Петербурге, в результате инцидента никто не пострадал, сообщает УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Происшествия В Иркутской области катер с пассажирами врезался в берег В районе Чертугеевского залива Иркутского водохранилища катер столкнулся с берегом, сообщает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России.

Волейбол Российские волейболисты проиграли бразильцам на Кубке мира После четырех матчей сборная России занимает шестое место в турнирной таблице Кубка мира, одержав две победы.

Культура Татьяна Навка отреагировала на претензию Яны Рудковской Навка добавила, что Рудковской действительно пришлось перенести дату шоу, в котором участвует её младший сын Александр.

Футбол Дивеев и Магнуссон не помогут ЦСКА в матче с «Ростовом» Как стало известно Sport24, защитники ЦСКА Игорь Дивеев и Хердур Магнуссон не примут участие в матче 12-го тура РПЛ с «Ростовом».

Единоборства Корешков уступил Ларкину на Bellator 229 Российский боец смешанных единоборств Андрей Корешков проиграл американцу Лоренсу Ларкину в главном бою турнира Bellator 229, который проходил в Калифорнии.

Спорт Глава ВФЛА назвал прыгунов Акименко и Иванюка героями «Ребята — герои, потому что сумели проявить себя при трибунах, которые просто «дышали» Баршимом (катарским спортсменом, занявшим в итоге первое место — прим. ред.). Это была очень классная борьба, я испытываю гордость за ребят, за их тренеров, за всю нашу команду», — приводит ТАСС слова Шляхтина.

Здоровье Врач объяснил, когда реально открывается «второе дыхание» По словам врача-реабилитолога Александра Сибилева, термин "второе дыхание" имеет под собой реальное физиологичное объяснение, а потому оправдан.

Космос NASA опубликовало звучание Марса Американское космическое агентство NASA обнародовало недоступные человеческому уху звуки, которые записал на Марсе посадочный модуль InSight, снабженный сверхчувствительным сейсмометром SEIS, сообщил сайт «Царьград».

Экономика Выплата пенсионерам от 5 до 15 тысяч единовременно: дано разъяснение Отмечается, что выплата полагается гражданам от Пенсионного фонда РФ. Единовременно пенсионеры могут получить от 5 до 15 тысяч рублей.

Политика В Якутске прошел пикет в поддержку Александра Габышева 5 октября в Якутске прошел пикет в поддержку Александра ГАБЫШЕВА, которого называют воином-шаманом.

Политика Трамп заявил о своем «абсолютном праве» расследовать коррупцию На своей странице в Twitter он написал, что как президент США, он имеет абсолютное право и даже обязанность расследовать коррупцию.

Технологии Почти 10 тысяч россиян пострадали за год от программ слежения По статистике, с января по август 2018 года со сталкерскими программами столкнулось чуть более 4,5 тысячи юзеров, а в 2019 году этот показатель составил почти 10 тысяч, — передаёт «Интерфакс» сообщение пресс-службы компании.

Происшествия В Петербурге полицейские после вымогательства взятки ограбили мужчину Красносельский районный суд Петербурга арестовал на два месяца двух полицейских, которые, по данным следствия, сначала вымогали взятку у местного жителя, а потом при попытке скрыться от коллег ограбили и избили его.

Политика Трамп хочет предложить КНДР сделку по санкциям Журнал Time узнал о планах Дональда Трампа предложить Северной Корее сделку по санкциям.

Общество Матвиенко предложила ввести налог для самозанятых во всех регионах Напомним, эксперимент по налоговому режиму для самозанятых стартовал 1 января 2019 года в четырех пилотных регионах России: Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане.