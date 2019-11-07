Футбол

RT на русскомRT на русском«Эспаньол» забил шесть мячей «Лудогорцу» в матче группового раунда ЛЕ

Эспаньол — Лудогорец
6 – 0
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, вчера
Стадион «Корнелья-Эль Прат»
Оскар Мелендо
4′
12′
Рафаэл Форстер
Льюис Лопес
19′
21′
Марселиньо да Коста
Жордан Икоко
26′
Яцек Гуральски
35′
Яцек Гуральски
Матиас Варгас
36′
39′
Клаудиу Кешерю
Анисе Абель
Бернардо Эспиноса
Адриа Педроса
46′
Виктор Кампусано
52′
Виктор Кампусано
Факундо Феррейра
64′
Оскар Мелендо
У Лэй
72′
Адриа Педроса
73′
Факундо Феррейра
76′
76′
Вандерсон Кристалдо
Светослав Дяков
90′
Стефан Баджи
90′+1′
Джоди Лукоки
В матче четвёртого тура группового раунда футбольной Лиги Европы испанский «Эспаньол» на своём поле разгромил болгарский «Лудогорец» со счётом 6:0.
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