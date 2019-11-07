В матче четвёртого тура группового раунда футбольной Лиги Европы испанский «Эспаньол» на своём поле разгромил болгарский «Лудогорец» со счётом 6:0.

«Эспаньол» забил шесть мячей «Лудогорцу» в матче группового раунда ЛЕ

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