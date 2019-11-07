Футбол
RT на русском«Эспаньол» забил шесть мячей «Лудогорцу» в матче группового раунда ЛЕ
Оскар Мелендо
|4′
|12′
Рафаэл Форстер
Льюис Лопес
|19′
|21′
Марселиньо да Коста
Жордан Икоко
|26′
Яцек Гуральски
|35′
Яцек Гуральски
Матиас Варгас
|36′
|39′
Клаудиу Кешерю
Анисе Абель
Бернардо Эспиноса
Адриа Педроса
|46′
Виктор Кампусано
|52′
Виктор Кампусано
Факундо Феррейра
|64′
Оскар Мелендо
У Лэй
|72′
Адриа Педроса
|73′
Факундо Феррейра
|76′
|76′
Вандерсон Кристалдо
Светослав Дяков
|90′
Стефан Баджи
|90′+1′
Джоди Лукоки
Эспаньол
Расстановка 5‑3‑2
13
Лопес
18
Коршья
6
Лопес
3
Педроса
24
Калеро
17
Вила
7
У Лэй
26
Лосано
23
Гранеро
9
Феррейра
22
Варгас
23
Илиев
4
Сисиньо
90
Форстер
5
Терзиев
3
Недялков
44
Гуральски
25
Баджи
22
Икоко
92
Лукоки
12
Абель
18
Дяков
Лудогорец
Расстановка 4‑3‑3
В матче четвёртого тура группового раунда футбольной Лиги Европы испанский «Эспаньол» на своём поле разгромил болгарский «Лудогорец» со счётом 6:0.
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Прогноз и ставка на матч «Эспаньол» - «Лудогорец», 4-й тур группового этапа Лиги Европы
ODDS.ru06 ноября в 12:16
«Эспаньол» — «Лудогорец». Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч группового этапа Лиги Европы 7 ноября 2019 года
LiveSport.ru05 ноября в 19:00
«Эспаньол» забил «Лудогорцу» шесть голов, гости с 35-й минуты играли вдевятером
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 05:34, Вашингтон
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