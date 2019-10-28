Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что американские военнослужащие продолжат защищать нефтяные месторождения в Сирии и ответят на любые попытки других сторон взять над ними контроль.

Эспер: военные США сохранят контроль над нефтяными полями в Сирии

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