Футбол

Советский спортСоветский спортЭстония — Беларусь 0:0 (1-й тайм)

Эстония — Беларусь
0 – 0
1-й тайм
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион «А. Ле Кок Арена»
Эстония
Расстановка 4‑3‑3
12
Лепметс
  
23
Тенисте
  
16
Тамм
  
15
Клаван
  
3
Пикк
  
4
Кяйт
  
18
Метс
  
14
Васильев
  
10
Зенёв
  
9
Сорга
  
11
Оямаа
  
1
Гутор
  
3
Матвейчук
  
6
Политевич
  
4
Наумов
  
5
Поляков
  
7
Ковалев
  
14
Яблонский
  
2
Драгун
  
18
Маевский
  
22
Стасевич
  
13
Сигневич
  
Беларусь
Расстановка 4‑5‑1
2 фото
В пятницу в отборочном турнире Евро-2020 пройдут девять матчей. Игры пройдут в группах C, E, G и I. Центральным станет матч в Гамбурге, где Германия примет Голландию.
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