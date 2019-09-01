Футбол
Советский спортЭстония — Беларусь 0:0 (1-й тайм)
Эстония
Расстановка 4‑3‑3
12
Лепметс
23
Тенисте
16
Тамм
15
Клаван
3
Пикк
4
Кяйт
18
Метс
14
Васильев
10
Зенёв
9
Сорга
11
Оямаа
1
Гутор
3
Матвейчук
6
Политевич
4
Наумов
5
Поляков
7
Ковалев
14
Яблонский
2
Драгун
18
Маевский
22
Стасевич
13
Сигневич
Беларусь
Расстановка 4‑5‑1
В пятницу в отборочном турнире Евро-2020 пройдут девять матчей. Игры пройдут в группах C, E, G и I. Центральным станет матч в Гамбурге, где Германия примет Голландию.
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Расписание матчей сборной России и календарь отборочных игр Евро-2020
ProstoProSport03 сентября в 06:59
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 12:17, Вашингтон
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