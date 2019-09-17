Политика

Газета.RuГазета.RuЭстония хочет вести диалог с Россией напрямую

Эстония хочет вести диалог с Россией напрямую. Об этом заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд, пишет ERR. По ее словам, Таллин должен присоединиться к числу государств, которые взаимодействуют с Россией без посредников.
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«Нам следует оставаться в числе стран, которые сами говорят с Россией и с которыми другие союзники и партнёры обсуждают вопросы взаимодействия с россиянами или Россией, как нам двигаться дальше», — цитирует политика ERR
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