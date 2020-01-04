Политика
РИА НовостиЭстония не намерена ратифицировать договор о границе с Россией
Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что правящая коалиция не будет продолжать ратификацию договора о госгранице с Россией от 2014 года. Об этом политик сообщил порталу эстонского телерадиовещания ERR.
Читать в источнике
Оценить164
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 06:53, Ашберн
Происшествия
В Пермском крае более 20 машин столкнулись на трассе
Общество
Житель Пензы выиграл в лотерею 123 миллиона рублей
Житель Пензы купил лотерейный билет за 50 рублей и выиграл более 123 миллионов рублей.
Политика
Иран подготовил 13 сценариев мести США за убийство Сулеймани
Секретарь Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что у Тегерана есть 13 сценариев мести США за убийство генерала Касема Сулеймани, сообщает агентство Fars.
Музыка
Омский хор спел «Чеканную монету» из «Ведьмака» на «Вечернем Урганте»
Происшествия
Полиция Петербурга нашла пропавшую вместе с ребенком няню
Полиция Петербурга нашла няню вместе с ребенком, о пропаже которых 3 января заявила мать.
Происшествия
В Подмосковье при пожаре в бытовках погибли восемь человек
В бытовках на территории тепличного комплекса в деревне Нестерово Московской области произошёл пожар, площадь которого составила около 240 квадратных метров.
Футбол
Слуцкий рассказал о причинах перехода Игнатьева в «Рубин»
Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал о причинах перехода полузащитника Ивана Игнатьева из "Краснодара".
Армия и оружие
США объявили об угрозе коммерческим судам от Ирана
Морское управление США опубликовала на своем сайте предупреждение о том, что коммерческим судам существует угроза "от Ирана и его марионеток".
Хоккей
Вратарь Семен Варламов признан второй звездой дня в НХЛ
Происшествия
В Карачаево-Черкесии скорая помощь насмерть сбила ребенка
Водитель скорой помощи насмерть сбил ребенка на автодороге в Карачаево-Черкесии, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МВД.
Теннис
Медведев вывел сборную России в четвертьфинал ATP Cup
Даниил Медведев победил во втором матче противостояния с командой Норвегии на групповой стадии ATP Cup.
Общество
В Россию пришла аномально теплая погода
Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о погодной аномалии на всей территории России.
Армия и оружие
На западе Ирака уничтожен американский беспилотник
Авто
Компания Sony презентовала электромобиль Vision-S
В рамках международной выставки Consumer Electronic Show представители компании Sony презентовали электромобиль Vision-S.
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская опубликовала фото с отдыха без макияжа
Актриса опубликовала на своей странице в Instagram фото без косметики.
Происшествия
В Подмосковье мужчина изнасиловал ребенка и объяснил это самообороной
После задержания предполагаемый педофил заявил полицейским, что все произошло в рамках самообороны — якобы у ребенка в руках был кухонный молоток.
Шоу-бизнес
Ксения Бородина жалуется на панические атаки
Праздники теледива отмечает с семьей вдали от дома. На отдыхе Ксения столкнулась с проблемами со здоровьем.
Общество
Бросавшего деньги в толпу блогера раскритиковали в Чечне
Поведение блогера, бросавшего деньги в толпу в Волгограде, обеспокоило руководство Чеченской республики.
Политика
Курц вновь стал канцлером Австрии
Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен привёл к присяге правительство во главе с лидером Австрийской народной партии Себастьяном Курцем.
Политика
В России оценили признание Ираном американских военных террористами
"Подготовка к ответным действиям" Политолог Владимир Шаповалов назвал принятый парламентом Ирана законопроект политическим шагом в сторону возможного военного ответа США.
Политика
В Польше могут принять резолюцию против российской трактовки истории
На ближайшем заседании польского Сейма может быть представлен проект резолюции против «российской пропаганды, очерняющей Польшу», заявила вице-спикер Сейма Малгожата Кидава-Блоньска.
Игры
Sony раскрыла особенности PlayStation 5
Президент игрового подразделения корпорации Sony Джим Райан во время презентации на выставке CES-2020 показал слайд с особенностями игровой приставки PlayStation 5.
Экономика
PwC предсказало замедление темпов роста мировой экономики в 2020 году
Поясняется, что в наступившем году мировую экономику ожидает "слоубализация" - замедление темпов роста.
Культура
Создатель «Мандалорца» опроверг главную фанатскую теорию о малыше Йоде
Малыш Йода прошел ДНК-тест: оказалось, что он на 100% не тот, за кого его принимают многие зрители.
Автоспорт
Ферстаппен продлил контракт с «Ред Булл»
Гаджеты
AMD представила мобильные процессоры Ryzen 4000
Помимо ряда видеокарт, компания AMD представила новые гибридные мобильные процессоры Ryzen 4000 на базе архитектуры Zen 2. Эти чипы предлагают от 4 до 8 ядер без многопоточности и с ней.
Авто
«Волгу» на базе Lexus GS300 продают за 800 тысяч рублей
«Волгу» на основе Lexus GS300 предлагают купить за 800 тысяч рублей.
Религия
Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе
Рождественскую ночь глава государства проводит в Санкт-Петербурге, на богослужении в Спасо-Преображенском соборе.
Политика
Выборы президента в Хорватии выиграл оппозиционер Миланович
В кресло президента Хорватии на ближайшие пять лет сядет представитель оппозиционной Социал-демократической партии (СДП), экс-премьер министр страны Зоран Миланович.