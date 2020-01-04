Политика

РИА НовостиРИА НовостиЭстония не намерена ратифицировать договор о границе с Россией

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что правящая коалиция не будет продолжать ратификацию договора о госгранице с Россией от 2014 года. Об этом политик сообщил порталу эстонского телерадиовещания ERR.
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Эстония не намерена ратифицировать договор о границе в РФ

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