В начале октября не был разрешен пролет через территорию Эстонии самолета с заместителем председателя правительства Российской Федерации на борту, а в апреле этого года - заход в территориальные воды Эстонской республики российскому учебному судну "Седов", - подчеркнула Захарова.

с чего всё началось

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва в недоумении от отказа Таллина в заходе в территориальные воды Эстонии российского судна "Академик Примаков" и считает его недружественным. Об этом сообщает РИА "Новости".

В МИД РФ назвали недружественным отказ Эстонии в пролете и заходе российских судов

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