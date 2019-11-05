Политика

Газета.RuГазета.RuВ МИД РФ назвали недружественным отказ Эстонии в пролете и заходе российских судов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва в недоумении от отказа Таллина в заходе в территориальные воды Эстонии российского судна "Академик Примаков" и считает его недружественным. Об этом сообщает РИА "Новости".
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с чего всё началось

В МИД удивились запрету Эстонии пропустить российский корабль и самолет

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