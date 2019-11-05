Политика
Газета.RuВ МИД РФ назвали недружественным отказ Эстонии в пролете и заходе российских судов
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва в недоумении от отказа Таллина в заходе в территориальные воды Эстонии российского судна "Академик Примаков" и считает его недружественным. Об этом сообщает РИА "Новости".
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с чего всё началось
В начале октября не был разрешен пролет через территорию Эстонии самолета с заместителем председателя правительства Российской Федерации на борту, а в апреле этого года - заход в территориальные воды Эстонской республики российскому учебному судну "Седов", - подчеркнула Захарова.РИА Новости04:01
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Путин поднял тост за лауреатов конкурса имени Чайковского
Президент РФ Владимир Путин встретился с лауреатами Международного конкурса имени Чайковского, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 18:58
Авто
Названы лидирующие по приобретению новых авто регионы России
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Матч с ЦСКА станет решающим для главного тренера «Сочи» Александра Точилина.
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Около трети россиян поддерживают обыски в региональных структурах Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального и уголовные дела в отношении сотрудников ФБК.
РБК вчера в 19:49