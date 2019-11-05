Политика

RT на русскомRT на русскомЭстония не пустила через свою территорию борт с вице-премьером России

Эстония в начале октября не разрешила пролёт через свою территорию самолёту, на борту которого находился вице-премьер России. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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с чего всё началось

В МИД удивились запрету Эстонии пропустить российские корабль и самолет

В начале октября не был разрешен пролет через территорию Эстонии самолета с заместителем председателя правительства Российской Федерации на борту, а в апреле этого года — заход в территориальные воды Эстонской Республики российскому учебному судну "Седов", — сообщила Захарова.
РИА Новости04:01

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Эстония запретила пролет самолета с российским вице-премьером

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Эстония не пустила через свою территорию борт с вице-премьером России

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Коммерсантъ05:17

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Lenta.ru04:06

В МИД удивились запрету Эстонии пропустить российские корабль и самолет

РИА Новости04:01
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Политика

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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский политик, дипломат. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации с 10 августа 2015 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса.
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