В начале октября не был разрешен пролет через территорию Эстонии самолета с заместителем председателя правительства Российской Федерации на борту, а в апреле этого года — заход в территориальные воды Эстонской Республики российскому учебному судну "Седов", — сообщила Захарова.

с чего всё началось

Эстония в начале октября не разрешила пролёт через свою территорию самолёту, на борту которого находился вице-премьер России. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Эстония не пустила через свою территорию борт с вице-премьером России

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