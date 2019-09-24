Армия и оружие

Военное обозрениеВоенное обозрениеЭстония обвинила российский Су-34 в нарушении воздушного пространства

Истребитель Су-34 ВКС России вчера вечером без разрешения вошел в воздушное пространство республики в районе острова Вайндлоо. Самолет находился в воздушном пространстве Эстонии менее минуты. У Су-34 был выключен транспондер, полетный план представлен не был.
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