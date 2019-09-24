Армия и оружие

Piter.tvPiter.tvЭстония обвинила российский Су-34 в нарушении воздушной границы

Эстония обвинила российский Су-34 в нарушении воздушной границы. Иностранные дипломаты объяснили, что самолет без разрешения вошел в воздушное пространство, а после две минуты находился в районе острова Вайндлоо. В Министерстве обороны России данные сведения опровергают.
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Эстония обвинила российский Су-34 в нарушении воздушной границы

РБК07:20

Снова в МИД: посла РФ вызвали за полет российского истребителя над Эстонией

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РЕН ТВ06:50

В Минобороны опровергли нарушение российским самолётом границ Эстонии

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В рамках масштабной реорганизации до конца 2019 года будут ликвидированы 578 учреждений МЧС России.
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Экс-глава «Росатома» Сергей Кириенко призвал довести до конца работу над оружием, неудачно испытанным под Северодвинском.
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Вывод экономики из тени тормозит экономический рост России.
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В Москве стартует национальный отбор на «Детское Евровидение»

В Москве 24 сентября стартует национальный отбор на «Детское Евровидение». Конкурс пройдет в Vegas City hall.
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После ухода политолога из студии ведущий объяснил разницу между делами Князева и Черкалина.
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