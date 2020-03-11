Власти Эстонии объявили о начале кризиса в стране. Минфин страны оценил масштабы потерь в объеме сравнимым с потерями в период мирового кризиса 2008 года. Эстония вошла в зону нового экономического кризиса, заявил министр финансов Эстонии Мартин Хельме.

Эстония объявила о начале экономического кризиса в стране

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