Экономика
Вести.RuЭстония объявила о начале экономического кризиса в стране
Власти Эстонии объявили о начале кризиса в стране. Минфин страны оценил масштабы потерь в объеме сравнимым с потерями в период мирового кризиса 2008 года. Эстония вошла в зону нового экономического кризиса, заявил министр финансов Эстонии Мартин Хельме.
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Экономика
АКРА предупредило о приближении финансового кризиса
Российское Аналитическое кредитное рейтинговое агентство предупредило о возможном приближении финансового кризиса.
Политика
В Москве проходят пикеты против обнуления сроков Путина
У памятника князю Владимиру в Москве проходят пикеты против возможного обнуления числа сроков президента Владимира Путина.
Происшествия
В Крыму нашли сторонников террористов
Симферополь, 11 марта 2020, 10:00 — REGNUM В Бахчисарайском районе Крыма проводят оперативно-следственные мероприятия у предполагаемых сторонников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Политика
Путин оценил отношения России и США «на троечку»
Президент России Владимир Путин заявил в интервью ТАСС, что отношения Москвы и Вашингтона можно оценить «где-то на троечку».
Культура
Вдова Магомаева прокомментировала выбор Биковича на роль певца
Общество
«Коммерсантъ» узнал о сокращении запасов устройств Apple в России
Резкое повышение спроса на технику Apple привело к сокращению складских запасов iPhone и к проблемам с розничной доступностью iPad, часов Apple Watch и наушников, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в крупных розничных продавцах Apple.
Экономика
Акции Сбербанка обвалились на фоне обещаний ЦБ изменить условия сделки
В законопроекте, который разработал ЦБ, сказано, что обязательное предложение по выкупу акций у миноритариев будет сделано при продаже первой части пакета акций Сбербанка.
Политика
Жириновский предложил дату проведения досрочных выборов в Госдуму
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил провести досрочные выборы в Госдуму 20 сентября.
Энергетика
В Минфине заявили, что цены на бензин в России не изменятся
Обвал цен на нефть на мировых рынках никак не должен сказаться на стоимости бензина в России, заявил замминистра финансов РФ Алексей Сазонов.
Общество
Режим повышенной готовности ввели в Липецкой области
Режим повышенной готовности объявил губернатор региона Игорь Артамонов.
Политика
Байден лидирует на праймериз демократов в трех из шести штатов
Бывший вице-президент США Джозеф Байден одержит верх над сенатором от Вермонта Берни Сандерсом в президентских праймериз демократической партии в Мичигане, Миссури и Миссисипи, прогнозирует The New York Times по мере поступления результатов голосования.
Гаджеты
Xiaomi Mi A2 Lite получил обновление до Android 10
В прошлом году смартфон обновился до Android 9 Pie, а теперь дело дошло до Android 10.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова впервые вышла на связь после скандала с Джиганом
Модель Оксана Самойлова вышла на связь с поклонниками после скандала с Джиганом.
Шоу-бизнес
Появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции
13-летняя дочь Анджелины Джоли передвигается на костылях после операции на бедре. «На эти фото больно смотреть,» — пишут в интернете.
Армия и оружие
США перебрасывают в Ирак системы ПВО для защиты от Ирана
Соединённые Штаты перебрасывают системы противовоздушной обороны в Ирак для защиты от «потенциального нападения со стороны Ирана».
Киберспорт
Состоялся релиз многопользовательского шутера Call of Duty: Warzone
Сегодня, 10 марта, состоялся релиз «королевской битвы» Call of Duty: Warzone. Об этом сообщается на официальном сайте разработчиков проекта.
Происшествия
Ми-8 с вахтовиками на борту совершил экстренную посадку в Красноярске
Вертолет Ми-8 с 21 человеком на борту вернулся в Красноярск из-за технических проблем.
Экономика
Экономист предсказал, что первым подорожает после обвала рубля
Экономист Константин Селянин предположил, какие категории товаров могут подорожать для россиян в случае падения курса рубля.
Кино
Людмила Артемьева отказалась сниматься в «Сватах-7»
Кроме Артемьевой, которая отказалась сниматься.
Общество
На фреске Рафаэля в Ватикане нашли автографы Лены и Тамары из Винницы
На фреске итальянского художника Рафаэля в зале Апостольского дворца в Ватикане обнаружили автографы туристок с Украины.
Финансы
Банк Англии неожиданно понизил базовую ставку до 0,25%
Банк Англии неожиданно понизил базовую процентную ставку в среду на 0,5 процентного пункта (п.п.) - до 0,25% с 0,75%.
Технологии
Из-за рисков безопасности эксперты призвали отказаться от Telegram
Нескольким критериям безопасности не соответствует популярный мессенджер Telegram.
Энергетика
Мировые цены на нефть растут более чем на 3%
Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 3,9%, до $38,66 за баррель.
Экономика
Ослабление рубля может подстегнуть спрос на жилье
Спрос на новостройки из-за ослабления рубля, произошедшего впоследствии осложнившейся ситуации на нефтяном рынке, к лету может вырасти на 5-7%, считают представители девелоперских компаний, опрошенные РИА Недвижимость.
Шоу-бизнес
Степаненко удивила публику новым образом в рваных джинсах и косухе
Общество
Италия попросила у Китая помощи в борьбе с коронавирусом
Италия, ставшая главным очагом эпидемии COVID-2019 в Европе, попросила Китай оказать содействие в борьбе с коронавирусом.