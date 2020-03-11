Экономика

Вести.RuВести.RuЭстония объявила о начале экономического кризиса в стране

Власти Эстонии объявили о начале кризиса в стране. Минфин страны оценил масштабы потерь в объеме сравнимым с потерями в период мирового кризиса 2008 года. Эстония вошла в зону нового экономического кризиса, заявил министр финансов Эстонии Мартин Хельме.
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Министр финансов Эстонии объявил о начале экономического кризиса в стране

Интерфакс01:53

В Эстонии объявили о начале экономического кризиса

Московский Комсомолец02:32

Эстония объявила о начале экономического кризиса в стране

Вести.Ru02:46

Министр финансов Эстонии заявил об экономическом кризисе в стране

Говорит Москва02:53

Эстонии угрожает серьезный экономический кризис – эксперт

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Пузырь европейской экономики «оглушительно лопнул» — глава минфина Эстонии

Красная весна02:35

«Пузырь оглушительно лопнул»: в Эстонии заявили о начале кризиса в экономике

Daily Storm02:32
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Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 03:16, Ашберн
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В Великобритании замминистра здравоохранения заразилась коронавирусом

Замминистра здравоохранения Великобритании по вопросам безопасности пациентов Надин Доррис объявила, что заразилась коронавирусом.
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По предварительным данным, в 7.30 напротив дома № 3 по улице Антонова 24-летний водитель "ВАЗ-2110" совершил наезд на 17-летнего пешехода, переходившего дорогу через "зебру".
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Путем введения санкций против «Северного потока-2» США пытаются обеспечить себе преимущество на рынке и поставлять свой сжиженный газ в Европу.
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Редакция uznayvse.ru хочет добавить, что Марина Голомаздина известна как создательница бренда 12STOREEZ, который она основала вместе с сестрой Ириной.
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В сети вспомнили речь Терешковой про брежневскую конституцию

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Lenta.ru вчера в 16:05
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Украинская гривна упала по отношению к доллару на 18 копеек

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Эксперт рассказал, какой козырь скрывал Путин

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Дефектные детали нашли на двух ракетах «Протон-М»

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Секрет долголетия голых землекопов оказался заключен в митохондриях

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Глава итальянского внешнеполитического ведомства Луиджи Ди Майон заявил в телефонном разговоре с китайским коллегой Ван И, что Италия надеется на помощь Китая в связи с острой нехваткой медицинских товаров из-за распространения коронавирусной инфекции, пишет РИА Новости.
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Появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции

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Найденные под Рязанью останки принадлежат пропавшей Екатерине Левченко

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В результате боев на линии соприкосновения потери понесли обе стороны. Трое украинских военнослужащих погибли, девять — ранены.
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В Подмосковье ограбили дом семьи замгубернатора ЯНАО

Предположительно, дом принадлежит летчику Юрию Свинцову и его супруге, заместителю губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Альбине Свинцовой.
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