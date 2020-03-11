Экономика
Вести.RuЭстония объявила о начале экономического кризиса в стране
Власти Эстонии объявили о начале кризиса в стране. Минфин страны оценил масштабы потерь в объеме сравнимым с потерями в период мирового кризиса 2008 года. Эстония вошла в зону нового экономического кризиса, заявил министр финансов Эстонии Мартин Хельме.
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Общество
В Великобритании замминистра здравоохранения заразилась коронавирусом
Замминистра здравоохранения Великобритании по вопросам безопасности пациентов Надин Доррис объявила, что заразилась коронавирусом.
Экономика
Названы товары, которые первыми подорожают после обвала рубля
Жителей России ждёт повышение цен на многие товары в связи с падением рубля из-за обвала цен на нефть.
Политика
Путин допустил свой пятый президентский срок
1. Путин допустил участие в еще одних выборах президента Президент России Владимир Путин в ходе выступления в Государственной Думе во вторник, 10 марта, допустил, что может принять участие в президентских выборах в случае принятия поправок к Конституции.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Энергетика
В Минфине заявили, что цены на бензин в России не изменятся
Обвал цен на нефть на мировых рынках никак не должен сказаться на стоимости бензина в России, заявил замминистра финансов РФ Алексей Сазонов.
Общество
В Лондоне арестовали недвижимость дочери и внука Нурсултана Назарбаева
Как сообщает BBC со ссылкой на расследование Transparency International и Finance Uncovered, ими оказались дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева спикер Сената Казахстана Дарига Назарбаева, а также ее старший сын Нурали Алиев и его жена Аида.
Происшествия
«Десятка» сбила 17-летнего пешехода на переходе на улице Антонова
По предварительным данным, в 7.30 напротив дома № 3 по улице Антонова 24-летний водитель "ВАЗ-2110" совершил наезд на 17-летнего пешехода, переходившего дорогу через "зебру".
Политика
Байден лидирует на праймериз демократов в трех из шести штатов
Бывший вице-президент США Джозеф Байден одержит верх над сенатором от Вермонта Берни Сандерсом в президентских праймериз демократической партии в Мичигане, Миссури и Миссисипи, прогнозирует The New York Times по мере поступления результатов голосования.
Политика
Путин объяснил введение США санкций против «Северного потока-2»
Путем введения санкций против «Северного потока-2» США пытаются обеспечить себе преимущество на рынке и поставлять свой сжиженный газ в Европу.
Шоу-бизнес
Марина Голомаздина стала мамой, но вскоре потеряла сына
Редакция uznayvse.ru хочет добавить, что Марина Голомаздина известна как создательница бренда 12STOREEZ, который она основала вместе с сестрой Ириной.
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 27 копеек — до 71,67 рубля. Курс евро увеличился на 85 копеек и составил 81,35 рубля.
Политика
В сети вспомнили речь Терешковой про брежневскую конституцию
В сети вспомнили речь первой в мире женщины-космонавта, а ныне депутата Госдумы Валентины Терешковой про брежневскую конституцию.
Финансы
Украинская гривна упала по отношению к доллару на 18 копеек
После двухнедельного роста гривна упала на 18 копеек. На 10 марта украинский Нацбанк установил курс 28,23 гривны за евро.
Политика
Трамп не приедет на День Победы в Москву
Экономика
АКРА предупредило о приближении финансового кризиса
Российское Аналитическое кредитное рейтинговое агентство предупредило о возможном приближении финансового кризиса.
Политика
Эксперт рассказал, какой козырь скрывал Путин
Настоящим «козырем» стало обнуление президентских сроков после принятия новой Конституции, рассказал корреспонденту «Росбалта» доцент кафедры политической психологии факультета психологии СПбГУ Александр Конфисахор.
Космос
Дефектные детали нашли на двух ракетах «Протон-М»
Наука
Секрет долголетия голых землекопов оказался заключен в митохондриях
Армия и оружие
Минобороны России опровергло турецкие данные об уничтожении «Панцирей»
Общество
Италия обратилась за помощью к Китаю в борьбе с коронавирусом
Глава итальянского внешнеполитического ведомства Луиджи Ди Майон заявил в телефонном разговоре с китайским коллегой Ван И, что Италия надеется на помощь Китая в связи с острой нехваткой медицинских товаров из-за распространения коронавирусной инфекции, пишет РИА Новости.
Автоспорт
Власти Мельбурна допустили отмену Гран При Австралии
Ситуация с коронавирусом в мире стремительно меняется, и власти Мельбурна не исключают, что до конца недели ужесточат меры по борьбе с эпидемией.
Энергетика
Saudi Aramco увеличит добычу нефти до 13 миллионов баррелей в сутки
"Saudi Aramco объявляет, что получила директиву от министерства энергетики увеличить свои максимальные производственные мощности с 12 миллионов баррелей в сутки до 13 миллионов баррелей в сутки", - говорится в сообщении.
Шоу-бизнес
Появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции
13-летняя дочь Анджелины Джоли передвигается на костылях после операции на бедре. «На эти фото больно смотреть,» — пишут в интернете.
Происшествия
Найденные под Рязанью останки принадлежат пропавшей Екатерине Левченко
Рязань, 10 марта 2020, 20:22 — REGNUM Обнаруженные в лесном массиве возле деревни Лопухи Рязанского района останки принадлежат пропавшей более двух лет назад Екатерине Левченко, которая, возможно, была знакома с рядом фигурантов по делу «Сети» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Армия и оружие
Украина и ДНР понесли потери в Донбассе
В результате боев на линии соприкосновения потери понесли обе стороны. Трое украинских военнослужащих погибли, девять — ранены.
Происшествия
В Подмосковье ограбили дом семьи замгубернатора ЯНАО
Предположительно, дом принадлежит летчику Юрию Свинцову и его супруге, заместителю губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Альбине Свинцовой.