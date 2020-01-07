Правящая коалиция в Эстонии не намерена ратифицировать договор о границе с Россией, заявил спикер Рийгикогу — парламента Эстонии — член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас. По его словам, даже если это договор ратифицирует Госдума, Таллину не стоит делать это со своей стороны.

Эстония отказалась ратифицировать договор о границе с Россией

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