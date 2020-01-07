Политика

РИА НовостиРИА НовостиПушков прокомментировал отказ Эстонии ратифицировать договор о границе

Политик отметил, что в 2014 году Москва и Таллин приблизились к ратификации соглашения, однако этот шанс был упущен по вине Эстонии. Ранее спикер эстонского парламента Хенн Пыллуаас заявил, что правящая коалиция не будет продолжать ратификацию договора о госгранице с Россией от 2014 года.
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