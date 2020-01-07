Политика
РИА НовостиПушков прокомментировал отказ Эстонии ратифицировать договор о границе
Политик отметил, что в 2014 году Москва и Таллин приблизились к ратификации соглашения, однако этот шанс был упущен по вине Эстонии. Ранее спикер эстонского парламента Хенн Пыллуаас заявил, что правящая коалиция не будет продолжать ратификацию договора о госгранице с Россией от 2014 года.
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Армия и оружие
Военная база США в Ираке подверглась ракетной атаке
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В финале посетители во главе с Бибером устраивают танцы в зале, в том числе прямо на столах.
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ВВС США готовят истребители F-35A на случай конфликта с Ираном: СМИ
Не исключено, что эти самолеты могут быть задействованы в случае военного конфликта между США и Ираном.
Спорт
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Общество
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Запись в реестре Росстандарта станет единственным способом, который будет иметь юридическую силу, согласно новым поправкам в российское законодательство.
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По более ранним слухам, сделка с Netflix подразумевала, что Marvel Studios придется подождать два года, прежде чем студия вернет себе права на использование этих героев.
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Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе
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Восемь человек погибли при пожаре в Подмосковье
В результате инцидента погибли восемь человек, которые, предположительно, являются гражданами Таджикистана.
Технологии
Hyundai и Uber разработают первое электрическое воздушное такси
Представители двух крупнейших компаний Hyundai Motor и Uber Technologies планируют начать совместную работу по реализации и интегрированию электрического воздушного такси.
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45-летняя Хлоя Севиньи ждет первого ребенка
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Общество
Создатели Escape from Tarkov извинились за слова о том, что женщинам нет места на войне
В 2016-м году портал Wccftech взял интервью у Павла Дятлова, одного из разработчиков Escape from Tarkov, где он рассказал о причинах отсутствия играбельных женских персонажей в хардкорном боевике.
Гаджеты
Названы аппараты Huawei, обновившиеся до EMUI 10
Первыми новую прошивку получили аппараты Huawei Nova 4, Honor 10 и V10, а также планшет MediaPad M6.
Гаджеты
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Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Пуэрто-Рико, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Происшествия
Сотрудника предприятия «Роскосмоса» нашли мертвым в Подмосковье
В воскресенье, 5 января, в квартире, расположенной в Подмосковье, был найден труп начальника одного из отделов госкорпорации «Роскосмос» Сергея Хайкина.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко ожидают рождения второй дочери
В июле 2018 года в семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко родилась дочь Милана, а в сентябре минувшего года пара сообщила об ожидании ещё одного малыша.
Здоровье
Рассказываем, почему опасно засыпать рядом с телефоном
На сегодняшний день сотовый телефон превратился в неотъемлемого спутника нашей жизни.
Кино
Начались съемки нового «Бэтмена»
Поклонники комиксов от компании и DC и человека летучей-мыши могут радоваться, судя по последним новостям, съемки нового «Бэтмена» начались и совсем скоро мы узнаем, каким окажется Роберт Паттисон в образе Брюса Уэйна и сумеет ли актер избавиться от образа вампира из «Сумерек», который преследует его уже много лет.
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Приключенческая комедия "Джуманджи: Новый уровень" собрала с момента выхода на широкие экраны в РФ более 1 миллиарда рублей, свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), опубликованные на сайте Фонда кино.
Общество
В Госдуме назвали хамством поведение Жириновского на Красной площади
Ющенко назвал поведение Жириновского, который раздавал людям деньги на Красной площади, называя их "холопами", некорректным с человеческой и политической точек зрения.