Правящая коалиция Эстонии отказалась продолжать ратификацию договора о границе с Россией. Об этом заявил спикер эстонского парламента Хенн Пыллуаас, пишет издание ERR.

Эстония отказалась ратифицировать договор о границе с Россией

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