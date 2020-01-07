Политика
Lenta.ruЭстония отказалась ратифицировать договор о границе с Россией
Правящая коалиция Эстонии отказалась продолжать ратификацию договора о границе с Россией. Об этом заявил спикер эстонского парламента Хенн Пыллуаас, пишет издание ERR.
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Сотрудника предприятия «Роскосмоса» нашли мертвым в Подмосковье
В воскресенье, 5 января, в квартире, расположенной в Подмосковье, был найден труп начальника одного из отделов госкорпорации «Роскосмос» Сергея Хайкина.
Армия и оружие
США отправили ближе к Ирану шесть бомбардировщиков B-52
В настоящее время уровень напряженности между США и Ираном достаточно высокий, переброска B-52 сделает ситуацию еще более сложной.
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Росстандарт рассказал о новых правилах поверки счетчиков
Запись в реестре Росстандарта станет единственным способом, который будет иметь юридическую силу, согласно новым поправкам в российское законодательство.
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Эксперты посоветовали в 2020 году обратить внимание на три продукта и добавить их в свой рацион.
Армия и оружие
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Футбол
Сегодня в Англии пройдет легендарное «дерби» Манчестера
Напомним, полуфиналы в Кубке английской лиги проходят в два матча, команды играют на своем и чужом поле.
Политика
Украине усложнят правила въезда в страны Европы
Украинцы, желающие посетить европейские страны, с 2021 года будут обязаны проходить авторизацию в единой европейской системе контроля въезжающих (ETIAS), передает украинское издание "Обозреватель".
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Названы самые дорогие футболисты Европы, Месси опустился на 8-е место
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Армия и оружие
ВВС США готовят истребители F-35A на случай конфликта с Ираном: СМИ
На днях на авиабазе США в Хилл были проведены масштабные военные учения, в которых принимали участие 52 истребителя F-35A.
Политика
Советник Трампа объяснил причину убийства Сулеймани
Советник по национальной безопасности президента США Роберт О'Брайен раскрыл причины убийства иранского генерала Касема Сулеймани, об этом 7 января сообщает Fox News.
Теннис
Циципас в гневе разбил ракетку и поранил своего отца
После проигранного первого сета Стефанос Циципас в гневе разбил ракетку и в итоге один из осколков угодил в руку отца греческого теннисиста.
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В Петербурге пропала няня вместе с ребенком
Накануне в отдел полиции в Выборгском районе города поступило сообщение о том, что 3 января няня, присматривавшая за девочкой 2014 года рождения, ушла вместе с ней из квартиры на улице Кустодиева и с тех пор не выходит на связь.