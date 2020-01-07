Политика

Lenta.ruLenta.ruЭстония отказалась ратифицировать договор о границе с Россией

Правящая коалиция Эстонии отказалась продолжать ратификацию договора о границе с Россией. Об этом заявил спикер эстонского парламента Хенн Пыллуаас, пишет издание ERR.
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