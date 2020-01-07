Политика

Газета.RuГазета.RuЭстония отказалась ратифицировать договор о границе с Россией

Правящая коалиция в Эстонии не намерена ратифицировать договор о границе с Россией, заявил спикер Рийгикогу — парламента Эстонии — член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас. По его словам, даже если это договор ратифицирует Госдума, Таллину не стоит делать это со своей стороны.
Читать в источнике
Комментировать684

Подробнее о событии

Эксперт назвал решение Эстонии по договору о границе «идиотизмом»

РИА Новости16:46

Пушков: Эстония утратила шанс на ратификацию договора о границе с РФ

News.ru10:55

В Эстонии заявили об отказе ратифицировать договор о границе с Россией

Известия03:10

Власти Эстонии отказались ратифицировать договор о границе с Россией

РБК06:37

Парламент Эстонии решил не ратифицировать договор о границе с РФ

Комсомольская правда04:02

В парламенте Эстонии заявили, что не будут ратифицировать договор о границе с Россией

ТАСС03:31

Эстонский парламент не будет ратифицировать договор о границе с Россией

Эхо Москвы08:31
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 17:34, Ашберн
Политика

Путин: Ситуация на Ближнем Востоке обострилась

Президент России Владимир Путин во время рабочей встречи с сирийским коллегой Башаром Асадом заявил, что ситуация в САР кардинально поменялась.
Комсомольская правда 16:07
Шоу-бизнес

Меган Маркл растрогала фанатов встречей с девочкой под дождем

В Сеть проникло видео, снятое очевидцами, и на нем видно, как Меган Маркл, обратив внимание на свою поклонницу - маленькую девочку в красной куртке, подбежала к ней со своим зонтом, пожав ей руку, и несколько мгновений о чём-то с ней тепло общаясь.
Bimru.ru 06:50
Общество

Малышева рассказала, почему Павленко не смог побороть рак

МР7.ру 01:28
Космос

Ракета «Союз» вывела европейский телескоп CHEOPS в космос

Ракета-носитель «Союз-СТ-А» с разгонным блоком «Фрегат» вывела на орбите телескоп Европейского космического агентства CHEOPS.
N+1 04 января в 19:01
Футбол

«Манчестер Сити» победил «МЮ» в первом матче полуфинала Кубка лиги

Футболисты "Манчестер Сити" обыграли "Манчестер Юнайтед" в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги.
РИА Новости 17:01
Происшествия

В Хабаровском крае насмерть замерз младенец, оставленный на балконе

Ребенок скончался 5 января на балконе квартиры, куда женщина вывезла его в коляске и оставила на несколько часов.
Российская газета вчера в 20:42
Шоу-бизнес

Ольга Бузова рассказала о своей тяжелой юности

Бузова признается, что у нее практически нет времени на отдых и посещение магазинов, а потому она, как только появляется возможность зайти в бутик, старается купить, как можно больше вещей.
Bimru.ru 03:59
Происшествия

Солдат НАТО устроил дебош в Таллине

Военнослужащий сил НАТО, дислоцированных в Эстонии, устроил дебош в одном из спа-центров Таллина, пишет 7 января Delfi.
Известия 15:50
Армия и оружие

США перевели свои войска на Ближнем Востоке в повышенную боеготовность

Вооруженные силы США на Ближнем Востоке были переведены в состояние повышенной боеготовности в связи с опасностью атаки иранских дронов.
Известия 13:39
Спорт

WADA начало расследование после фильма о допинге в тяжёлой атлетике

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) намерено проверить информацию, изложенную в документальном фильме немецкой телекомпании ARD.
Суть событий 02:32
Происшествия

Самолет вернулся в аэропорт Шереметьево из-за неисправности

Аргументы и Факты 15:30
Политика

Церемония погребения Сулеймани началась в Иране

News.ru 11:20
Армия и оружие

ВВС США готовят истребители F-35A на случай конфликта с Ираном: СМИ

На днях на авиабазе США в Хилл были проведены масштабные военные учения, в которых принимали участие 52 истребителя F-35A.
Российский Диалог 07:19
Политика

Трамп рассказал о сроках вывода войск США из Ирака

Президент США Дональд Трамп рассказал о сроках вывода американских войск из Ирака, передает РИА Новости.
Lenta.ru 15:09
Общество

Лесные пожары снова могут привести к массовому вымиранию

Катастрофические лесные пожары, бушующие на большей части территории Австралии, не только привели к огромным человеческим и экономическим потерям, но и нанесли серьезный удар по биоразнообразию и функционированию экосистем.
LentaChel.ru 04:10
Общество

Власти Австралии убьют тысячи верблюдов из-за нехватки воды

Газета.Ru 11:56
Гаджеты

ASUS представила свой первый игровой 14-дюймовый ноутбук

В рамках выставки CES 2020 ASUS презентовала новый 14-дюймовый Zephyrus G14, а также обновлённую модель Zephyrus G15 с процессором семейства AMD Renoir и графикой GeForce RTX 2060.
Ferra вчера в 18:00
Общество

В российских аэропортах снова разрешили курить

В российских аэропортах снова разрешили курить, соответствующий закон вступил в силу в среду, 8 января.
Lenta.ru 16:34
Авто

Тест-драйв обновленного Lexus RX 350 на Ибице

Car.ru 04 января в 05:16
Общество

Раскрыта тайна картины «Спаситель мира» Леонардо да Винчи

Чтобы понять, в чем тут дело, ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне создали 3D-модель картины и выяснили, – чтобы шар на картине — это полая сфера диаметром 6,8 сантиметра из стекла толщиной не более 1,3 миллиметра.
Портал Поиск 07:23
Политика

В Белом доме раскрыли причину убийства Сулеймани

Касем Сулеймани был убит 3 января в районе аэропорта Багдада ракетным ударом американских ВВС.
Газета.Ru 13:37
Футбол

Краневиттер может уйти из «Зенита» в клуб Бекхэма

Спорт день за днем 14:50
Политика

В ООН прокомментировали ситуацию с отказом США в визе главе МИД Ирана

Дюжаррик подчеркнул, не раскрывая подробностей, что иранские дипломаты обращались в секретариат ООН по поводу отказа Соединенными Штатами в выдаче визы министру иностранных дел Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу для участия в заседании Совбеза ООН.
REGNUM 15:21
Экономика

На строительство рыбопромысловых судов выделено 1,38 млрд рублей

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на возмещение части затрат на строительство судов рыбопромыслового флота.
Российская газета 04 января в 03:12
Кино

Дочь Волан-де-Морта станет героиней нового фильма о Гарри Поттере

Создатели киноленты планируют выпустить новый фильм, в котором появится дочь Волан-де-Морта.
Летидор 05 января в 10:30
Политика

В Кремле заявили о готовности обсудить ситуацию в Ливии с Вашингтоном

Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что обсуждает ситуацию в Ливии с ФРГ и Турцией и собирается поговорить на эту тему и с Россией.
Российская газета 17:20
Космос

В NASA представили планы на 2020 год

Американское аэрокосмическое агентство NASA в 2020 году отправит автоматическую миссию на Марс и начнёт подготовку к пилотируемой миссии на Луну.
REGNUM 04 января в 04:15
Авто

Kia запретил продавать седан Kia Optima таксистам

Компания Kia на K5/Optima с 21 ноября до конца 2019 года на домашнем рынке оформила 16 тыс. заказов, и это при том, что Южной Корее за год планировалось продать 70 тыс. седанов.
Tvoe-avto.com 04 января в 11:59
Шоу-бизнес

Светлана Ходченкова в трусах и сапожках станцевала на шесте

Народные новости 13:32
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова показала свой дом в Майами

В своём stories Самойлова накануне показала, как выглядят её дом на ближайшие 11 месяцев.
Bimru.ru вчера в 06:40
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное