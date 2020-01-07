Политика

Газета.RuГазета.RuЭстония отказалась ратифицировать договор о границе с Россией

Правящая коалиция в Эстонии не намерена ратифицировать договор о границе с Россией, заявил спикер Рийгикогу — парламента Эстонии — член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас. По его словам, даже если это договор ратифицирует Госдума, Таллину не стоит делать это со своей стороны.
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В Эстонии заявили об отказе ратифицировать договор о границе с Россией

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Panasonic представила первые в мире VR-очки с поддержкой HDR

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В ООН прокомментировали ситуацию с отказом США в визе главе МИД Ирана

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В самом густонаселенном городе центрального Китая — Ухани — число заболевших неизвестной формой пневмонии достигло 59 человек.
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