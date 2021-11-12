URA.RuЭстония построит на границе с Россией забор из колючей проволокиЭстонские военные собираются разместить на границе с Россией 130 километров заградительной проволоки, чтобы подготовиться «к возможной гибридной атаке на страну».URA.Ru"Инженерный батальон Сил обороны готов при необходимости внести свой вклад в установку заграждения в 130 километров из колючей проволоки на восточной границе", - передает РИА Новости слова Лаанета.Российская газетаЭстония не имеет общей границы с Белоруссией, но опасается, что нелегальные мигранты смогут проникнуть в страну с белорусской территории через Россию.РИА НовостиЛаанет считает, что Белоруссия продолжает умышленную эскалацию гибридной атаки на границе с Литвой и Польшей.Smotrim.ruЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuНациональная служба новостейПрофильИА Красная ВеснаREGNUMRuBaltic.RuТелеканал 360°Комсомольская правдаRT на русскомРЕН ТВПодробнее о событииЭстония решила установить 130 км колючей проволоки на границе с РоссиейРБК16:52Эстонские военные готовы разместить на границе с Россией 130 километров заградительной проволокиРИА Новостивчера в 14:44Эстонская армия построит на границе с Россией 130 км забора из колючей проволоки для защиты белорусских мигрантовТелеканал 360°вчера в 15:22Министр обороны Эстонии заявил о готовности разместить забор из колючей проволоки на границе с РоссиейКомсомольская правдавчера в 15:04Эстония намерена протянуть вдоль границы с Россией 130 км колючей проволокиИА Красная Веснавчера в 15:59Министр обороны Эстонии Лаанет: военные протянут колючую проволоку вдоль границы с РоссиейLenta.ru16:09Эстония построит забор из колючей проволоки на границе с РоссиейRuBaltic.Ruвчера в 09:14Показать ещёОценить46Поделиться