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Эстония построит на границе с Россией забор из колючей проволоки

Эстонские военные собираются разместить на границе с Россией 130 километров заградительной проволоки, чтобы подготовиться «к возможной гибридной атаке на страну».
URA.Ru
"Инженерный батальон Сил обороны готов при необходимости внести свой вклад в установку заграждения в 130 километров из колючей проволоки на восточной границе", - передает РИА Новости слова Лаанета.
Российская газета
Эстония не имеет общей границы с Белоруссией, но опасается, что нелегальные мигранты смогут проникнуть в страну с белорусской территории через Россию.
РИА Новости
Лаанет считает, что Белоруссия продолжает умышленную эскалацию гибридной атаки на границе с Литвой и Польшей.
Smotrim.ru

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Эстония решила установить 130 км колючей проволоки на границе с Россией
РБК16:52
Эстонские военные готовы разместить на границе с Россией 130 километров заградительной проволоки
РИА Новостивчера в 14:44
Эстонская армия построит на границе с Россией 130 км забора из колючей проволоки для защиты белорусских мигрантов
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Министр обороны Эстонии заявил о готовности разместить забор из колючей проволоки на границе с Россией
Комсомольская правдавчера в 15:04
Эстония намерена протянуть вдоль границы с Россией 130 км колючей проволоки
ИА Красная Веснавчера в 15:59
Министр обороны Эстонии Лаанет: военные протянут колючую проволоку вдоль границы с Россией
Lenta.ru16:09
Эстония построит забор из колючей проволоки на границе с Россией
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