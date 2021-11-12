Юлия Пересильд: «Если про себя почитать – возникает образ прекрасной куртизанки»

Актриса прокомментировала домыслы, чтобы раз и навсегда расставить все точки над «i». Кто-то уверен, что роли в кино, возможность полететь в космос Юлия получила не только из-за таланта, но и нужных связей.