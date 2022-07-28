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Эстония прекратит выдачу россиянам виз и видов на жительство для обучения

Эстония прекратит выдачу российским и белорусским гражданам виз и видов на жительство для обучения, сообщила пресс-служба правительства страны.
РИА Новости
Правительство поясняет, что ранее россияне и белорусы, получившие, например, туристическую визу в какой-либо другой стране Шенгенской зоны, могли приехать в Эстонию и ходатайствовать о разрешении на краткосрочное трудоустройство.
РИА Новости
"Этим изменением мы положим конец ситуации, когда краткосрочная шенгенская виза запрашивается, например, в целях туризма, из другого государства-члена, чтобы обойти действующую санкцию", - заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу (Urmas Reinsalu).
Интерфакс
Еще в марте Эстония приостановила выдачу туристических виз россиянам.
BFM.ru

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