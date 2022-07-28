Правительство поясняет, что ранее россияне и белорусы, получившие, например, туристическую визу в какой-либо другой стране Шенгенской зоны, могли приехать в Эстонию и ходатайствовать о разрешении на краткосрочное трудоустройство.
"Этим изменением мы положим конец ситуации, когда краткосрочная шенгенская виза запрашивается, например, в целях туризма, из другого государства-члена, чтобы обойти действующую санкцию", - заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу (Urmas Reinsalu).
В преддверии саммита Шанхайской организации сотрудничества выстраивается целая очередь из стран, желающих присоединиться к ней в качестве полноправных членов и наблюдателей, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров после переговоров с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым на полях Совета министров иностранных дел ШОС в Ташкенте.
"Прошу Вас, уважаемый Александр Иванович (Бастрыкин, председатель Следственного комитета Российской Федерации), дать поручение о проведении проверки наличия состава преступления, предусмотренного статьей 280.3 Уголовного кодекса Российской Федерации в действиях Александра Николаевича Умана и Егора Михайловича Бортника, а также принять меры процессуального характера", - отмечается в обращении.
«В соответствии с приказом МВД РФ в июле текущего года в Херсонскую и Запорожскую области прибыли сотрудники органов внутренних дел с целью организации работы временных управлений МВД России в данных регионах и оказания практической помощи местным органам правопорядка», — указано в Telegram-канале МВД Медиа.
Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал слова американского бойца Деррика Льюиса о том, что люди в России и Германии рождаются со значком свастики.
Ранее на этой неделе Минобороны РФ заявило, что в период с 30 августа по 5 сентября войсками Восточного военного округа под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РФ будет проведено стратегическое командно-штабное учение "Восток-2022".