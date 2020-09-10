Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Газета.Ru
Газета.Ru

Эстония призвала привлечь ОЗХО к расследованию инцидента с Навальным

Постпред Эстонии при ООН Свен Юргенсон призвал провести международное расследование ситуации с предполагаемым отравлением Алексея Навального с участием экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), сообщает РИА "Новости".В источнике
С чего всё началось
ТАСС

США на заседании СБ ООН по Сирии подняли тему применения химоружия в отношении Навального

Представитель США при Совете Безопасности ООН Черит Норман Шале призвала Россию к сотрудничеству с международным сообществом для расследования ситуации вокруг блогера Алексея Навального.
ТАССвчера в 16:48
Подробнее о событии
Эхо Москвы

Представители США, Британии, Бельгии и Германии в Совбезе ООН говорили об Алексее Навальном

Эхо Москвы17:01
Коммерсантъ

США в СБ ООН призвали Россию к прозрачному расследованию ситуации с Навальным

Коммерсантъ17:37
Газета.Ru

Эстония призвала привлечь ОЗХО к расследованию инцидента с Навальным

Газета.Ru18:31
РИА Новости

США на заседании Совбеза ООН по Сирии подняли тему Навального

РИА Новости18:19
Фонтанка.Ру

На заседании Совбеза ООН о ликвидации химоружия в Сирии говорили о Навальном. Россию торопят с расследованием

Фонтанка.Ру17:42
ТАСС

Страны ЕС на заседании СБ ООН вслед за США подняли тему Навального

ТАСС17:41
Lenta.ru

США подняли тему Навального на заседании Совбеза ООН

Lenta.ruвчера в 16:37

В Италии выясняют обстоятельства гибели модели из России

Прокуратура города Кальяри (административный центр острова Сардиния) конфисковала фотоаппараты и беспилотник, а также мобильные телефоны фотографа, находившегося вместе с утонувшей в субботу у берегов Сардинии российской моделью Галиной Федоровой.
ТАССвчера в 11:09
187

Тост ответил на вопрос о возможной замене Квята на Цуноду

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост в интервью F1-Insider ответил на вопрос, может ли команда заменить россиянина Даниила Квята, который показывает слабые результаты в нынешнем сезоне, на пилота молодёжной программы «Ред Булл» гонщика Формулы-2 Юки Цуноду.
Чемпионатвчера в 02:00

В AMD назначили дебют процессоров архитектуры Zen 3 на 8 октября

Выпуск процессоров архитектуры Zen 3 состоится по графику, несмотря на слухи о том, что компания намерена отложить его до будущего года, а оставшееся время использовать для того, чтобы получить максимальную прибыль с продаж процессоров нынешнего поколения Ryzen 3000 с архитектурой Zen 2.
Computerworld Россиявчера в 09:36
5

Мария Арбатова высказала свое мнение о суде над Михаилом Ефремовым

Как видно из анонса, Арбатова раскрыла не только личные секреты, но и нелицеприятно высказалась о ряде звезд, в том числе о режиссере Константине Богомолове и телеведущей Ксении Собчак.
Суть событийвчера в 09:21
7

Власти Москвы меняют порядок карантина для больных с симптомами ОРВИ

Отмечается, что в случае отрицательного теста больной больше не будет приравниваться к заболевшему COVID-19, как было раньше, и, соответственно, ему не нужно будет соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней.
RT на русскомвчера в 11:06
621