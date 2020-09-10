Эстония призвала привлечь ОЗХО к расследованию инцидента с Навальным
Постпред Эстонии при ООН Свен Юргенсон призвал провести международное расследование ситуации с предполагаемым отравлением Алексея Навального с участием экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), сообщает РИА "Новости".В источнике
С чего всё началось
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Представитель США при Совете Безопасности ООН Черит Норман Шале призвала Россию к сотрудничеству с международным сообществом для расследования ситуации вокруг блогера Алексея Навального.
ТАССвчера в 16:48
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