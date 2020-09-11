Политика
Газета.RuЭстония призвала привлечь ОЗХО к расследованию инцидента с Навальным
Постпред Эстонии при ООН Свен Юргенсон призвал провести международное расследование ситуации с предполагаемым отравлением Алексея Навального с участием экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), сообщает РИА "Новости".
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Экономика
Fort Ross Ventures создает третий фонд на 8 млрд руб
Планируется, что третий фонд окажет поддержку компаниям из России и стран ближнего зарубежья, которые хотят развивать свои стартапы на международной арене.
Коммерсантъ 02:31
Здоровье
Перечислены опасные симптомы после вакцинации от гриппа
Врач перечислил симптомы после вакцинации, при появлении которых нужно немедленно обратиться в больницу.
ТВ Центр 09:00
Общество
В 11 регионах России зафиксировали вспышки коронавируса
В 11 регионах России фиксируются вспышки заболеваемости COVID-19.
Известия 11:25
Здоровье
В Алтайском крае за сутки коронавирусом заболели 60 человек, 5 умерли
3 случая выявили в Новоалтайске, по 2 – в Косихинском районе и Заринске. В остальных районах и городах подтвердили по 1 случаю заражения.
Evo-rus.com 08 сентября в 04:47
Армия и оружие
ПВО Сирии отражают ракетный обстрел к востоку от города Алеппо
Алеппо, Сирия, 11 сентября 2020, 02:05 — REGNUM Войска противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отражают ракетную атаку в провинции Алеппо, сообщает агентство SANA.
REGNUM 19:05
Автоспорт
Феттель подписал контракт с «Астон Мартин»
Себастьян Феттель, являющийся гонщиком "Формулы-1", принял решение заключить трудовой договор с командой под названием "Racing Point" Стоит отметить, что данный коллектив в скором времени будет переименован в "Астон Мартин".
Честный рейтинг букмекеров 06:52
Авто
Три центра занятости на Сахалине получили новые авто
В ногликский, макаровский и холмский центры занятости населения поступили новые автомобили.
Сахалин.Инфо 07 сентября в 20:03
Общество
В Белоруссии задержан экс-глава президентского пула Дмитрий Семченко
Задержан Дмитрий Семченко, который в августе ушел из президентского пула и уволился из ОНТ.
BFM.ru 10:45
Здоровье
В России изменят режим работы врачей с коронавирусными пациентами
Как заявил председатель профсоюза работников здравоохранения России Михаил Андрочников, работа по 12-16 часов в контакте с коронавирусными больными является грубым нарушением трудового законодательства.
Сусанин 03:26
Политика
Россия откроет границу с Южной Осетией
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ближайшие дни подпишет распоряжение об открытии границы с Южной Осетией, сообщает пресс-служба правительства.
Коммерсантъ 14:45
Игры
Ubisoft представила ремейк Prince of Persia: The Sands of Time
Prince of Persia: The Sands of Time Remake выйдет 21 января 2021 года на ПК, Xbox One и PlayStation 4. Игра полностью переведена на русский язык.
Российская газета 15:48
Культура
Надежда Ангарская сообщила о закрытии Comedy Woman
Российская актриса и певица Надежда Ангарская в программе "Эмпатия Манучи" на YouTube рассказала о закрытии Comedy Woman.
Piter.tv 05:28
Музыка
Жанна Агузарова выпустила альбом впервые почти за 30 лет
Российская певица и экс-вокалистка группы "Браво" Жанна Агузарова впервые почти за 30 лет тайно выпустила сольный альбом.
РИА Новости 16:21
Космос
Завершены испытания российских лазеров для показа рекламы из космоса
В стратосфере был испытан блок лазеров для космических спутников.
Live24 07:45
Политика
FT: Евросоюз может подать в суд на Великобританию
Брюссель рассматривает возможность инициирования судебного иска в отношении Лондона в связи с новым законопроектом Великобритании о внутренних рынках, который допускает нарушение двустороннего соглашения об условиях ее выхода из сообщества (Brexit).
ТАСС 06:24
Экономика
Над миром нависла угроза продуктового кризиса
Дефицита продуктов питания в мире, в целом, не наблюдается, но стоимость еды растет.
Lenta.ru вчера в 20:00
Футбол
Гайч прокомментировал первый гол за ЦСКА
Адольфо Гайч дал комментарий по поводу своей игры на матче ЦСКА против тульского «Арсенала».
CT news 06:37
Экономика
ЦБ ожидает падения ВВП России до 5,5%
Спад ВВП в России в текущем году ожидается на уровне 4,5-5,5%, следует из базового прогноза в представленном Банком России проекте основных направлений денежно-кредитной политики.
Ведомости 08:43
Общество
В Курской области прожиточный минимум пенсионера увеличен на 65 рублей
Депутаты Курской областной Думы утвердили величину прожиточного минимума пенсионера на 2021 год.
Радио Курс 05:11
Космос
NASA планирует начать скупку реголита у частных компаний
Администратор NASA Джим Брайденстин сообщил в своём блоге, что в Агентстве ожидают, что уже к 2024 году частные американские зарубежные компании смогут собрать до 500 граммов лунного грунта.
Машины и Механизмы 17:31
Политика
Минюст США обвинил россиянина в кибермошенничестве
27-летний гражданин РФ Артем Лифшиц, включенный ранее в санкционный список США, обвиняется в сговоре с целью электронного мошенничества.
Вести.Ru 15:07
Футбол
Футболист «Челси» Батшуайи стал игроком «Кристал Пэлас»
ProstoProSport 12:55
Происшествия
Два человека пострадали в Петербурге из-за штормового ветра
Два человека получили травмы в Санкт-Петербурге из-за штормового ветра.
ТАСС 13:09
Шоу-бизнес
Звезда «Универа» оштрафован по делу о нарушении ПДД
Актёр Арарат Кещян рассмеялся после оглашения ему приговора в суде по делу о нарушении ПДД, передаёт РЕН ТВ.
Аргументы и Факты 11:29
Футбол
Молодежная сборная России проиграла Польше в матче отбора Евро-2021
Спорт-Экспресс 08 сентября в 13:55
Происшествия
В Иордании на складе боеприпасов произошел взрыв
Коммерсантъ 18:53
Футбол
«Спартак» сделал предложение бывшему полузащитнику «Зенита» Кузяеву
«Спартак» проявляет интерес к экс-футболисту «Зенита» Далеру Кузяеву, который стал свободным агентом.
Vprognoze.ru 03:56
Наука
В Великобритании разработали экологичное топливо из муравьиной кислоты
Еще один вариант - муравьиная кислота может стать основой для получения водорода, другого экологичного варианта топлива.
Recyclemag.ru 08 сентября в 17:00