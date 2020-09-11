Постпред Эстонии при ООН Свен Юргенсон призвал провести международное расследование ситуации с предполагаемым отравлением Алексея Навального с участием экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), сообщает РИА "Новости".

Эстония призвала привлечь ОЗХО к расследованию инцидента с Навальным

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