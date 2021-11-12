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Эстония решила установить 130 км колючей проволоки на границе с Россией

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя заявление Лаанета, в шутку предположила
, что Эстония хочет построить забор на границе, чтобы защититься от «русских хакеров».
РБК
Эстония не имеет общей границы с Белоруссией, но опасается, что нелегальные мигранты смогут проникнуть в страну с белорусской территории через Россию.
РИА Новости
Лаанет подчеркнул, что Белоруссия продолжает умышленную эскалацию гибридной атаки на границе с Польшей и Литвой.
Телеканал 360°
К границам Польши со стороны Белоруссии подошли около 3 тысяч беженцев из стран Ближнего Востока и Африки.
Газета.Ru

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Эстония собирается установить на российской границе забор из колючей проволоки
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