РБКЭстония решила установить 130 км колючей проволоки на границе с РоссиейОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя заявление Лаанета, в шутку предположила, что Эстония хочет построить забор на границе, чтобы защититься от «русских хакеров».РБКЭстония не имеет общей границы с Белоруссией, но опасается, что нелегальные мигранты смогут проникнуть в страну с белорусской территории через Россию.РИА НовостиЛаанет подчеркнул, что Белоруссия продолжает умышленную эскалацию гибридной атаки на границе с Польшей и Литвой.Телеканал 360°К границам Польши со стороны Белоруссии подошли около 3 тысяч беженцев из стран Ближнего Востока и Африки.Газета.RuЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuНациональная служба новостейПрофильИА Красная ВеснаREGNUMRuBaltic.RuТелеканал 360°Комсомольская правдаRT на русскомРЕН ТВПодробнее о событииЭстония собирается установить на российской границе забор из колючей проволокиЭхо Москвы20:05Министр обороны Эстонии Лаанет: военные протянут колючую проволоку вдоль границы с РоссиейLenta.ru16:09Эстонская армия построит на границе с Россией 130 км забора из колючей проволоки для защиты белорусских мигрантовТелеканал 360°вчера в 15:22Министр обороны Эстонии заявил о готовности разместить забор из колючей проволоки на границе с РоссиейКомсомольская правдавчера в 15:04Эстония намерена протянуть вдоль границы с Россией 130 км колючей проволокиИА Красная Веснавчера в 15:59Эстонские военные готовы разместить на границе с Россией 130 километров заградительной проволокиРИА Новостивчера в 14:44Эстония построит забор из колючей проволоки на границе с РоссиейRuBaltic.Ruвчера в 09:14Показать ещёОценить51Поделиться