Суда под флагом РФ, терпящие бедствие, могут в исключительных случаях заходить в порты Эстонии с разрешения департамента полиции и пограничной охраны, которые заранее определят необходимость оказания помощи, отмечает министерство.
Новые ограничительные меры предусматривают запрет на импорт угля из России, начиная с августа 2022 года, запрет на заход судов под флагом России в порты ЕС, ограничения для автотранспортных компаний России и Белоруссии.
Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что Европа в итоге сама пострадает от инициированных ею санкций против "Роскосмоса" больше, чем российская корпорация, и подчеркнул, что после периода ограничений наступит период восстановления отношений, но Западу договариваться придется уже на российских условиях.
Депутат Госдумы, телеведущий и публицист Анатолий Вассерман в интервью изданию «Украина.ру» рассказал, что западные страны поставляют Украине большое количество различных вооружений и назвал легкий для российских военных способ буквально «перемолоть» их.