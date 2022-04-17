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Эстония запретила заход в свои порты судам под флагом России

Власти Эстонии в рамках санкций ЕС ввели с 17 апреля запрет на заход в свои порты российских судов, сообщает министерство экономики и инфраструктуры страны.
РИА Новости
Суда под флагом РФ, терпящие бедствие, могут в исключительных случаях заходить в порты Эстонии с разрешения департамента полиции и пограничной охраны, которые заранее определят необходимость оказания помощи, отмечает министерство.
РИА Новости
Отмечается, что для судов, сменивших свой флаг с российского на другой флаг после 24 февраля, порты ЕС также закрыты.
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Новые ограничительные меры предусматривают запрет на импорт угля из России, начиная с августа 2022 года, запрет на заход судов под флагом России в порты ЕС, ограничения для автотранспортных компаний России и Белоруссии.
РИА Новости

Подробнее о событии

Эстония запретила заход в свои порты судам под флагом России
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