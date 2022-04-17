Суда под флагом РФ, терпящие бедствие, могут в исключительных случаях заходить в порты Эстонии с разрешения департамента полиции и пограничной охраны, которые заранее определят необходимость оказания помощи, отмечает министерство.
Новые ограничительные меры предусматривают запрет на импорт угля из России, начиная с августа 2022 года, запрет на заход судов под флагом России в порты ЕС, ограничения для автотранспортных компаний России и Белоруссии.
Российские средства противовоздушной обороны сбили в воздухе два украинских самолета МиГ-29 в районе населенных пунктов Федоровка и Заводы в Харьковской области сбиты в воздухе два украинских самолета МиГ-29, а также беспилотный летательный аппарат в окрестностях населенного пункта Преображенское в Павлоградской области, сообщает Минобороны России.
В ливийском порту Зуветина к югу от Бенгази остановилась отгрузка нефти после появления там протестующих против отказавшегося уйти в отставку премьер-министра Абделя Хамида Дбейбы, пишет Reuters со ссылкой на двух сотрудников порта.