Суда под флагом РФ, терпящие бедствие, могут в исключительных случаях заходить в порты Эстонии с разрешения департамента полиции и пограничной охраны, которые заранее определят необходимость оказания помощи, отмечает министерство.
Новые ограничительные меры предусматривают запрет на импорт угля из России, начиная с августа 2022 года, запрет на заход судов под флагом России в порты ЕС, ограничения для автотранспортных компаний России и Белоруссии.
Вооружённые силы России высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили завод по производству боеприпасов в районе города Бровары Киевской области, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Военные учения НАТО на севере Норвегии не способствуют обеспечению безопасности в Арктике, Россия обеспокоена ростом активности Североатлантического альянса в регионе, заявил посол по особым поручениям МИД России, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.
«В ходе наступательных действий по освобождению города Мариуполь по обращению президента Турецкой Республики Р. Эрдогана 16 апреля в Приморском районе проведена спецоперация по освобождению заложников, удерживавшихся украинскими нацистами в турецкой мечети», — говорится в сообщении.