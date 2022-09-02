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«Эстонские железные дороги» заявили, что из-за санкций против РФ не получат 20 млн евро

Государственное предприятие «Эстонские железные дороги» (Eesti Raudtee) понесет значительные убытки и не получит 20 миллионов евро из-за антироссийских санкций.
Lenta.ru
Циммерманн подчеркнул, что в следующем году планируемый дефицит у компании составит около 25 млн евро.
Клопс
Циммерманн пояснил, что если в августе прошлого года через три пограничных пункта из России в Эстонию проходило в среднем семь с половиной поездов в день, то сейчас проходит только три поезда.
РИА Новости
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.
РИА Новости

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«Эстонские железные дороги» заявили, что из-за санкций против РФ не получат 20 млн евро
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