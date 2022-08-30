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«Этажи»: 60% предложения частных домов приходится на мини-коттеджи площадью 50 квадратов

Вслед за микростудиями в 10 кв. м в России стали массово продавать мини-дома.
Известия
По мнению экспертов, в результате подорожания земельных участков, а также развития ипотечных программ на индивидуальное жилье тренд на сокращение площадей частных домов будет набирать обороты и дальше.
Известия
— Увеличилась цена земельных участков и себестоимость строительства, при этом покупательская способность не растет, поэтому появляются новые более доступные форматы домов.
Известия
Рост популярности маленьких домов отметил и директор по продажам строительной компании Hallehouse Вячеслав Котлов.
Lenta.ru

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В России массово продают мини-дома площадью 50 кв. м
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В России стали массово продавать мини-дома по 50 кв. метров
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