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«Этажи»: 60% предложения частных домов приходится на мини-коттеджи площадью 50 квадратов

Вслед за микростудиями в 10 кв. м в России стали массово продавать мини-дома.
Известия
Также в числе причин уменьшения площади такого жилья — развитие ипотеки в этом сегменте, сказала директор департамента маркетинга семейства компаний Kaskad Family Екатерина Коган.
Известия
— Увеличилась цена земельных участков и себестоимость строительства, при этом покупательская способность не растет, поэтому появляются новые более доступные форматы домов.
Известия
Директор по продажам строительной компании Hallehouse Вячеслав Котлов подтвердил, что мини-дома – настоящий тренд.
Газета.Ru

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«Этажи»: 60% предложения частных домов приходится на мини-коттеджи площадью 50 квадратов
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В России стали массово продавать мини-дома по 50 кв. метров
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