Недвижимость
КоммерсантъЭтажность домов растет, площадь квартир падает
Средняя площадь квартир и апартаментов, введенных в эксплуатацию в 2010–2019 годах, составила 58,9 кв. м, сократившись на 22% относительно показателя предыдущего десятилетия (75,2 кв. м), говорится в исследовании ЦИАН.
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с чего всё началось
Этажность домов растет, площадь квартир падает На рынке жилой недвижимости резко сокращаются площади квартир: впервые с эпохи массового строительства хрущевок их размер за десятилетие снизился более чем на 20%.Коммерсантъвчера в 17:15
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Квартиры сжимаются и сжимаются: площадь жилья в новостройках упала до минимума за 30 лет
Деловой квартал (Екатеринбург)00:51
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В Охотском море загорелся траулер с десятками моряков на борту
Рыболовецкий траулер "Энигма Астралис" загорелся в Охотском море недалеко от Магадана, сообщил РИА Новости представитель морского спасательно-координационного центра Петропавловска-Камчатского.
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IKEA продавала токсичную посуду в своих магазинах
Как пишет Лента.ру со ссылкой на заявление компании, она отзывает дорожные кружки из продажи.
Происшествия
В Красноярском крае завели дело из-за беременности 13-летней школьницы
Уголовное дело возбуждено в Красноярском крае после случая с беременностью 13-летней школьницы из Железногорска, отцом ребенка которой, по информации СМИ, мог стать десятилетний мальчик.
Общество
В Гидрометцентре объяснили аномально теплую погоду
По словам метеоролога, атлантический воздух перемещается по территории России и достигает Сибири, где трансформируется, охлаждается, но все равно остается теплым, в связи с чем в Западной Сибири и Красноярском крае прогнозируются температурные отклонения от нормы до 20 градусов.
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Станет ли Чайка первой ласточкой
Не исключено, что отставка Чайки не последняя в этом ряду. Упорно говорили о возможном уходе главы МВД Колокольцева.
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Netflix покажет мультфильмы Миядзаки
Стриминговый сервис Netflix купил права на международный показ мультфильмов японской анимационной студии Ghibli, передает The Verge.
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Принц Гарри сожалеет о решении отказаться от королевских полномочий
Принц Гарри испытывает глубокую печаль по поводу того, что его решение отречься от королевских обязанностей, принятое вместе с супругой, привело к таким последствиям.
Кино
Русское название фильма с Рэдклиффом выберут пользователи «ВКонтакте»
Пользователям «ВКонтакте» предложили выбрать русское название для комедийного боевика Guns Akimbo.
Происшествия
Экс-глава алтайского Рубцовска пойдет под суд за мошенничество
Кино
Феникс получил премию Гильдии киноактеров США
Актер получил премию за роль в фильме "Джокер". А известная актриса Рене Зеллвегер получила премию в номинации "Лучшая женская роль".
Происшествия
Пять человек погибли во время пожара в Томской области
Площадь пожара составила 208 кв.м, его причина устанавливается. В настоящее время устанавливают личности погибших.
Политика
Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Сирии
Представители России предоставили члена Совета безопасности ООН данные, которые свидетельствуют о том, что химическая атака в сирийской Думе в 2018 году была фальсификацией.
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Бывшая супруга Романа Абрамовича Даша Жукова и греческий миллиардер Ставрос Ниархос сыграли свадьбу — в сети появились первые фотографии с торжества.
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Происшествия
Рэпер Гуф опроверг сведения о задержании в аэропорту Абу-Даби
Российский рэпер Гуф (Алексей Долматов) опроверг информацию о задержании в аэропорту Абу-Даби за дебош в самолете.
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Глава кузбасского управления Минюста РФ скончалась в ночном клубе
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Армия и оружие
В Багдаде ракетами обстреляли район посольства США
«Зеленая зона» - особо охраняемый район Багдада – вновь подвергся ракетному обстрелу.
Происшествия
Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына
Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
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Сын Ксении Собчак Платон признался, что больше не хочет жить в Москве
В кадре мальчик признался, что больше не хочет жить в Москве.
Технологии
Amazon разрабатывает технологию оплаты с помощью ладони
Предполагается, что система с помощью компьютерного зрения и специальных датчиков будет считывать информацию с ладони пользователя и соотносить с данными банковской карты.
Гаджеты
Huawei обновит смартфоны до EMUI 10
Игры
Разработчики Dying Light 2 перенесли релиз игры
Here's the Dying Light 2 Development Update. pic.twitter.com / CKMkAe2eD7 — Dying Light (@ DyingLightGame) 20 января 2020 г. Напомним, ранее другая польская студия CD Project RED перенесла релиз компьютерной игры Cyberpunk 2077 на 17 апреля 2020 года.
Общество
Какие соцвыплаты вырастут с 1 февраля
Сколько будут получать пенсионеры и льготники с повышением выплат Фото: sm-news.ru С 1 февраля 2020 года повышается ряд социальных выплат.
Здоровье
Умер один из членов нижегородской семьи с тяжелым заболеванием
Житель Нижегородской области Михаил Воронцов, страдавший редким генетическим заболеванием, умер на 52-м году жизни, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на директора фонда помощи «Геном» Елену Хвостикову.