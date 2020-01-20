Недвижимость

КоммерсантъКоммерсантъЭтажность домов растет, площадь квартир падает

Средняя площадь квартир и апартаментов, введенных в эксплуатацию в 2010–2019 годах, составила 58,9 кв. м, сократившись на 22% относительно показателя предыдущего десятилетия (75,2 кв. м), говорится в исследовании ЦИАН.
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Этажность домов растет, площадь квартир падает

Этажность домов растет, площадь квартир падает На рынке жилой недвижимости резко сокращаются площади квартир: впервые с эпохи массового строительства хрущевок их размер за десятилетие снизился более чем на 20%.
Коммерсантъвчера в 17:15

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Этажность домов растет, площадь квартир падает

Коммерсантъвчера в 17:15

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