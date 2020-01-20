Недвижимость
КоммерсантъЭтажность домов растет, площадь квартир падает
Средняя площадь квартир и апартаментов, введенных в эксплуатацию в 2010–2019 годах, составила 58,9 кв. м, сократившись на 22% относительно показателя предыдущего десятилетия (75,2 кв. м), говорится в исследовании ЦИАН.
Читать в источнике
Оценить28
с чего всё началось
Этажность домов растет, площадь квартир падает На рынке жилой недвижимости резко сокращаются площади квартир: впервые с эпохи массового строительства хрущевок их размер за десятилетие снизился более чем на 20%.Коммерсантъвчера в 17:15
Подробнее о событии
Показать все источники
Квартиры сжимаются и сжимаются: площадь жилья в новостройках упала до минимума за 30 лет
Деловой квартал (Екатеринбург)00:51
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 08:11, Ашберн
Политика
Власти Крыма и Севастополя установили границы между субъектами
Глава Крыма Сергей Аксенов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев подписали документ, устанавливающий границы между субъектами.
Политика
Джонсон отказал Путину в нормализации отношений из-за Скрипалей
Глава британского правительства подтвердил позицию по инциденту в Солсбери и отверг возможность нормализации отношений до тех пор, пока Москва не прекратит свою «дестабилизирующую деятельность», которая угрожает Великобритании и ее союзникам и «подрывает безопасность граждан и коллективную безопасность».
Происшествия
Жительница тульской многоэтажки обнаружила в туалете змею
Общество
Путин: ветеранам войны выплатят по 75 тысяч рублей к 75-летию Победы
Ветеранам войны выплатят по 75 тысяч рублей к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Политика
Глава Чувашии извинился за призыв «мочить журналистов»
Глава Чувашии Михаил Игнатьев на сайте правительства республики принес извинения за свое высказывание в адрес журналистов, критикующих власть.
Общество
В Венской опере объяснили замену Гергиева на представлении
В Венской государственной опере разъяснили ситуацию с заменой дирижера Валерия Гергиева на спектакле "Лоэнгрин", который прошел в воскресенье.
Футбол
Дибала и Роналду поцеловались, празднуя гол
Курьезный случай произошел в рамках 20-тура итальянской Серии А. Туринский «Ювентус» обыграл на своём поле «Парму»: 2:1, оба мяча забил португалец Криштиану Роналду.
Происшествия
Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына
Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
Общество
Метро Москвы проверяют из-за сообщений о минировании
Новая волна телефонного терроризма нахлынула на Москву - из-за угроз о минировании проверяют все станции метро, десятки школ и детсадов.
Происшествия
В Петербурге задержан подозреваемый вербовщик ИГ
В Петербурге задержан подозреваемый в содействии террористической деятельности запрещенной в РФ организации "Исламское государство", сообщает пресс-служба городского управления СКР.
Происшествия
В Перми пять человек погибли после прорыва трубы в отеле
Пять человек погибли в результате прорыва трубы с горячей водой в отеле в Перми, еще трое пострадали, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России.
Экономика
Банковским вкладам пришел конец. На чем теперь зарабатывать россиянам
Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в России в первой декаде января упала до 5,92% годовых.
Общество
Новый глава ФНС назвал главную задачу налоговой службы
Новый руководитель Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров в интервью газете «Ведомости» заявил, что ключевой задачей ведомства является не собрать больший объём налогов, а сделать так, чтобы налогоплательщик был законопослушным, и «обелить рынок».
Здоровье
Екатеринбургская больница № 33 выиграла конкурс Минздрава РФ
В российском Минздраве назвали лучшее медучреждение страны.
Политика
Собчак заявила, что новым министром культуры станет женщина
Нынешний исполняющий обязанности министра культуры Владимир Мединский покинет пост и перейдет на должность помощника президента России по культуре, заявила в Telegram российская телеведущая Ксения Собчак.
Здоровье
Лечивший Джобса врач рассказал в Москве о правилах долгой жизни
Общество
Принц Гарри прокомментировал отказ от титула
Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
Спорт
Зеппельт раскритиковал UKAD за отказ передать допинг-пробы Фары
Немецкий журналист Хайо Зеппельт оценил поведение Британского антидопингового агентства (UKAD) в деле о допинг-пробах четырёхкратного олимпийского чемпиона Мо Фары.
Происшествия
Полгода группового секса со школьницей: о происходящем рассказала мать
Жительница Санкт-Петербурга обратилась в полицию, когда выяснила, что ее 14-летняя дочь в течение полугода занимается сексом сразу с двумя молодыми людьми.
Общество
Россияне смогут покупать «красивые» номера через госуслуги
Минэкономразвития РФ (МЭР) подготовило проект постановления о внесении изменений, которые позволят гражданам резервировать "красивые" регистрационные номера автомобилей.
Здоровье
В Башкирии потребность в медицинских работниках составляет 1595 врачей
За 2019 год в Башкирии прирост работников здравоохранения составил 353, что не соответствовало ожиданиям Радия Хабирова.
Политика
Медведев назвал причины отставки правительства
Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о причинах ухода в отставку кабинета министров.
Армия и оружие
Генерал ВСУ сказал, почему не был открыт огонь по отходящей колонне Гиркина
Генштаб Украины имел в своем распоряжении координаты отходящей колонны ополченцев во главе с Игорем Гиркиным, однако приказа открыть огонь не последовало.
Футбол
Голкипер «Манчестер Юнайтед» разбил свой Lamborghini за 200 тысяч евро
Как сообщает The Sun, сам футболист не пострадал, но при этом разбил свой Lamborghini за 170 тысяч фунтов стерлингов (200 тысяч евро / 13,6 млн рублей).
Здоровье
В Китае третий человек умер от нового вида пневмонии
По данным комитета, число погибших от новой пневмонии достигло трех человек. Ранее в январе сообщалось о двух смертельных случаях.
Армия и оружие
Не менее 60 военных стали жертвами ракетного обстрела казармы в Йемене
Политика
Недельное отсутствие Кадырова на публике вызвало недоумение в Чечне
Рамзан Кадыров пропустил все значимые мероприятия и вообще не появлялся на публике со времени передачи своих полномочий Муслиму Хучиеву, указали жители Чечни.
Культура
Кадры короткометражной ленты по The Last of Us, которую отменила Sony
Лента уже не выйдет, поскольку Sony по неизвестным причинам решила отменить производство.