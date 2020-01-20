Недвижимость

КоммерсантъКоммерсантъЭтажность домов растет, площадь квартир падает

Средняя площадь квартир и апартаментов, введенных в эксплуатацию в 2010–2019 годах, составила 58,9 кв. м, сократившись на 22% относительно показателя предыдущего десятилетия (75,2 кв. м), говорится в исследовании ЦИАН.
Читать в источнике
Комментировать21
с чего всё началось

Этажность домов растет, площадь квартир падает

Этажность домов растет, площадь квартир падает На рынке жилой недвижимости резко сокращаются площади квартир: впервые с эпохи массового строительства хрущевок их размер за десятилетие снизился более чем на 20%.
Коммерсантъвчера в 17:15

Подробнее о событии

Этажность домов растет, площадь квартир падает

Коммерсантъвчера в 17:15

Эксперты назвали дома начала ХХ века самой дорогой недвижимостью в стране

РБК05:19

Дома — выше, квартиры — меньше: России предрекли рост «человейников»

REGNUM05:49

Площадь новых квартир в России уменьшилась впервые с эпохи хрущевок

Forbes03:58

Квартиры сжимаются и сжимаются: площадь жилья в новостройках упала до минимума за 30 лет

Деловой квартал (Екатеринбург)00:51

Площадь квартир в России уменьшилась впервые с эпохи хрущевок . Дома все выше

БИЗНЕС Online04:58

Средний метраж квартир уменьшился на 22% при росте числа этажей

Собеседник05:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 09:41, Ашберн
Политика

России вернут долги за военную технику

России вернут долги за военную технику, поставленную ранее другим странам.
Lenta.ru вчера в 21:12
Политика

Кадыров прокомментировал сообщения о возможной отставке

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что слухи о его назначении на другую должность не соответствуют действительности.
РИА Новости 08:32
Общество

Китай запретит неразлагаемые пластиковые пакеты и одноразовые трубочки

Пакеты, сделанные из неразлагающегося пластика, будут полностью запрещены к 2022 году, а в крупнейших городах страны — уже в конце 2020.
Дождь 06:51
Политика

Юрий Чайка покинет пост генпрокурора

Секрет фирмы 05:37
Авто

«АвтоВАЗ» приостанавливает сборку

По предварительным данным, сотрудники должны были выйти на работу 18 и 25 января (субботы), однако планы изменились и в эти дни линии работать не будут.
ToDay News Ufa 18 января в 06:02
Происшествия

СМИ узнали о пропаже сына Кончаловского

Режиссер Андрей Кончаловский обратился в полицию в связи с пропажей своего 16-летнего сына. Об этом пишут «Московский комсомолец» и РЕН ТВ.
РБК 08:26
Происшествия

В Перми пять человек погибли из-за прорыва трубы в отеле

Сегодня утром, 20 января, из-за прорыва трубы отопления погибли люди в мини-отеле «Карамель» в Перми, сообщила пресс-служба Министерства территориальной безопасности Пермского края.
Коммерсантъ вчера в 22:48
Происшествия

Жительница тульской многоэтажки обнаружила в туалете змею

Российская газета 06:57
Политика

Поправка к Конституции России закрепляет регулярную индексацию пенсий

Согласно президентскому законопроекту о поправке к Конституции, в основном законе страны будет закреплена регулярная индексация пенсий в России.
RT на русском 09:29
Кино

Опубликован список лучших фильмов XXI века

Журнал о кино Empire опубликовал список из 100 величайших картин XXI века. Также издание выпустило специальные обложки, посвященные списку.
iReactor вчера в 13:01
Политика

Дочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов.
REGNUM 00:29
Здоровье

У потерявшей сиамского близнеца Гиты Резахановой диагностировали рак

Осенью 2019 года у Гиты Резахановой обнаружили рак толстой кишки.
ТВ Центр 03:23
Шоу-бизнес

Брэд Питт не отпускал от себя Дженнифер Энистон на SAG Awards

Церемония вручения наград премии Гильдии киноактеров США, которая прошла вчера в Лос-Анджелесе, подарила зрителям как минимум один незабываемый момент: на красной дорожке снова встретились бывшие супруги Брэд Питт и Дженнифер Энистон.
Sunmag.me 06:47
Общество

Роскомнадзор назначил нового пресс-секретаря

"На позиции помощника руководителя Роскомнадзора Елена Прохорова будет курировать направление связей с общественностью и исполнять функции пресс-секретаря службы", - сообщили в ведомстве.
Газета.Ru 05:18
Наука

Ученые нашли новую причину аллергии

Ученые рассказали, что большое скопление реснитчатых клеток находится в пазухах носа.
Телеканал 360° 05:11
Общество

Принц Гарри прокомментировал отказ от титула

Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
RT на русском вчера в 18:38
Происшествия

Суд оштрафовал актрису Наталью Бочкареву за хранение наркотиков

Преображенский суд Москвы назначил 30 тысяч рублей штрафа актрисе Наталье Бочкаревой, которую ранее задержали с наркотиками, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 08:20
Происшествия

В Ленинградской области двоих подростков подозревают в изнасиловании

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 131 УК России "Изнасилование, совершенное группой лиц".
РИА Новости 03:34
Авто

Названа цена «антарктического» УАЗ «Патриот»

Под капотом УАЗ «Патриот» Antarctic Edition оснастят 2,7-литровым бензиновым двигателем «ЗМЗ Про» мощностью 149,6 л.с. и крутящим моментом 235 Нм.
Автоновости дня 07:27
Спорт

Зеппельт раскритиковал UKAD за отказ передать допинг-пробы Фары

Немецкий журналист Хайо Зеппельт оценил поведение Британского антидопингового агентства (UKAD) в деле о допинг-пробах четырёхкратного олимпийского чемпиона Мо Фары.
RT на русском 04:27
Футбол

Фетисов заявил, что футболист «Крыльев Советов» Соболев попросил о переходе в другой клуб

Председатель совета директоров самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Александр Фетисов заявил, что нападающий команды Александр Соболев сам попросил о трансфере в другой коллектив.
RT на русском 08:51
Гаджеты

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G получит 100-кратный зум

Samsung Galaxy S20, Galaxy S20 Plus и Galaxy S20 Ultra получили достойные характеристики.
ToDay News Ufa вчера в 23:02
Религия

Самый большой в мире православный храм хотят построить на Урале

REGNUM 08:29
Общество

Минск и Москва договорились о методике компенсации за грязную нефть

«Стороны достигли соглашения о подходах и методике компенсации за грязную нефть», — сообщили в пресс-службе, не уточнив деталей договоренностей.
РБК 09:07
Армия и оружие

В Минобороны опровергли сообщения о гибели российских офицеров в Сирии

В представительстве Министерстве обороны РФ уверили, что распространяющееся в средствах массовой информации сведения о гибели российских военнослужащих в арабской республике не соответствуют действительности.
ГЛАС.RU 09:24
Кино

«Холоп» стал вторым по кассовым сборам в истории российского проката

Ореанда-Новости вчера в 15:07
Гаджеты

15-ваттный Ryzen 7 4700U почти не уступает 45-ваттному Core i9-10980HK в однопоточном режиме

Для сравнения, восьмиядерный Core i9-10980HK с TDP 45 Вт, работающий на частотах 3,1-5,0 ГГц, набирает 5460 и 31 660 баллов соответственно.
iXBT.com 08:24
Шоу-бизнес

Снимок Елены Яковлевой без макияжа напугал поклонников

Елена Яковлева редко появляется на публике без макияжа.
StarHit.ru вчера в 21:00
Общество

Полиция Индии сорвала концерт Бориса Гребенщикова

Известия 08:56
Происшествия

Глава кузбасского управления Минюста РФ скончалась в ночном клубе

Российская газета 08:28
Как работают Яндекс.Новости?
Главное