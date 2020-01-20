Недвижимость

КоммерсантъКоммерсантъЭтажность домов растет, площадь квартир падает

Средняя площадь квартир и апартаментов, введенных в эксплуатацию в 2010–2019 годах, составила 58,9 кв. м, сократившись на 22% относительно показателя предыдущего десятилетия (75,2 кв. м), говорится в исследовании ЦИАН.
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с чего всё началось

Этажность домов растет, площадь квартир падает

Этажность домов растет, площадь квартир падает На рынке жилой недвижимости резко сокращаются площади квартир: впервые с эпохи массового строительства хрущевок их размер за десятилетие снизился более чем на 20%.
Коммерсантъвчера в 17:15

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Этажность домов растет, площадь квартир падает

Коммерсантъвчера в 17:15

Эксперты назвали дома начала ХХ века самой дорогой недвижимостью в стране

РБК05:19

Дома — выше, квартиры — меньше: России предрекли рост «человейников»

REGNUM05:49

Площадь новых квартир в России уменьшилась впервые с эпохи хрущевок

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Квартиры сжимаются и сжимаются: площадь жилья в новостройках упала до минимума за 30 лет

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Площадь квартир в России уменьшилась впервые с эпохи хрущевок . Дома все выше

БИЗНЕС Online04:58

Средний метраж квартир уменьшился на 22% при росте числа этажей

Собеседник05:51
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Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 18:52, Ашберн
Происшествия

Рэпер Гуф опроверг сведения о задержании в аэропорту Абу-Даби

Российская газета 18:23
Общество

Принц Гарри прокомментировал отказ от титула

Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
RT на русском вчера в 18:38
Политика

Зеленский рассказал, в честь кого нужно называть улицы на Украине

Владимир Зеленский считает, что улицам на Украине нужно давать имена тех, кто не вызывает противоречий среди граждан страны.
Военное обозрение 04:56
Происшествия

Голунова допросили по делу о превышении полномочий полицией

RT на русском 11:37
Общество

Нефтекомпании РФ оказались прямо «на дворе» американцев в Сирии

Ранее оппозиционное издание "Новая газета" выпустила материал о том, что две российские нефтедобывающие компании "Велада" и "Меркурий", которые предположительно связаны с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, заключили договора на геологоразведку, а также добычу нефти и газа в Сирии.
Pravda.Ru 09:11
Общество

Госдума отменит комиссию за платежи по ЖКХ

В Госдуме хотят запретить брать дополнительную комиссию при оплате услуг ЖКХ.
Газета.Ru 02:10
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед»

Матч 23-го тура Английской Премьер-лиги принес «Ливерпулю» еще одну уверенную победу.
Рамблер 03:48
Здоровье

Вода помогает в борьбе с лишним весом

Как сообщает издание Focus.dе, сотрудники Японской медицинской ассоциации смогли определить и упорядочить сведения, которые позволили сформулировать главные принципы восстановления организма с помощью обычной воды.
Live24 18 января в 01:16
Экономика

Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги

Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.
RT на русском вчера в 12:53
Энергетика

Белоруссия закупила у Норвегии партию нефти

Белоруссия нашла альтернативу российской нефти. Республика закупила 80 тыс. тонн топлива у Норвегии.
Газета.Ru 16:01
Армия и оружие

Индийские ВВС получили первую эскадрилью Су-30МКИ с ракетами «Брамос»

Первая эскадрилья истребителей Су-30МКИ, вооружённых сверхзвуковыми ракетами «Брамос», поступила на вооружение индийских ВВС 20 января.
REGNUM 02:05
Здоровье

«Расплата за грехи». Косметолог о «постновогодних прыщах»

Новый год, который ждет и отмечает вся страна, сопровождается чревоугодием и возлияниями, а за грехи, как известно, надо платить.
Радио Sputnik 18:00
Авто

УАЗ рассказал о деталях проекта автомобиля для Минобороны

Автоновости дня вчера в 04:56
Футбол

Названа сильнейшая лига 2019 года. РПЛ ниже чемпионатов Эквадора и Кипра

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) составила рейтинг национальных чемпионатов.
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Происшествия

Туристы сняли на видео, как провалились под лед Байкала

Двое иркутян, путешествуя по Байкалу, провалились под лед у мыса Кадильный.
Российская газета 05:39
Кино

Empire опубликовал список лучших фильмов XXI века

ТАСС 11:43
Армия и оружие

У посольства США в Багдаде упали три ракеты

Газета.Ru 16:44
Общество

Россияне смогут покупать «красивые» номера за повышенную госпошлину

Газета.Ru 04:10
Армия и оружие

Лукашенко сменил военное руководство Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сменил военное руководство страны. Об этом в понедельник, 20 января, сообщает БЕЛТА.
Lenta.ru 05:52
Наука

Сердечный гормон повлиял на почки

Российские ученые вместе с зарубежными коллегами выяснили, как натрийуретический пептид влияет на митохондрии почек.
Индикатор 06:14
Кино

Открыт прием заявок на XIX кинофестиваль «Человек и природа»

Иркутский областной кинофонд начал прием заявок для участия в XIX Байкальском международном кинофестивале «Человек и природа» имени В.Г. Распутина.
Областная газета (г. Иркутск) вчера в 22:47
Технологии

WSJ: Amazon разрабатывает систему оплаты по скану ладони

Американский онлайн-ретейлер Amazon разрабатывает терминалы, которые позволят потребителям расплачиваться в магазинах, сканируя ладонь, особенности поверхности которой будут связаны с номером дебетовой или кредитной карты.
ТАСС 18 января в 17:26
Гаджеты

Кнопочный телефон за 2 390 рублей появился в России

Goroday.ru вчера в 15:15
Политика

Чайка покидает пост генпрокурора

Народные новости 05:36
Шоу-бизнес

Ольга Бузова снялась полностью обнаженной в честь дня рождения

Ольга Бузова снялась полностью обнаженной в честь дня рождения Сегодня Ольге Бузовой исполняется 34 года.
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Шоу-бизнес

Станислав Дужников показал Паулину Андрееву без макияжа

Напомним, в середине сентября прошлого года Паулина Андреева вышла замуж за наследника знаменитой фамилии и известного режиссера Федора Бондарчука.
Uznayvse.ru 04:54
Экономика

Аналитики связали ралли на рынке акций с отставкой правительства

На прошлой неделе президент России Владимир Путин отправил в отставку правительство во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым и назначил нового премьера — бывшего руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина.
РБК 16:01
Наука

Компьютер научили идентифицировать людей по танцам

Ученые из финского университета Йювяскуля определили, что движения человека во время танца можно использовать для определения личности.
ToDay News Ufa 01:38
Кино

Русское название фильма с Рэдклиффом выберут пользователи «ВКонтакте»

Пользователям «ВКонтакте» предложили выбрать русское название для комедийного боевика Guns Akimbo.
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Фигурное катание

Туктамышевой предложили выступать за Канаду

Канадский журналист Филип Херш в своем Twitter назвал уровень женского одиночного катания на чемпионате Канады «ужасающим» и предложил российским фигуристкам, в частности Елизавете Туктамышевой, поискать канадские корни.
Рамблер 05:28
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