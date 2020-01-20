Недвижимость
КоммерсантъЭтажность домов растет, площадь квартир падает
Средняя площадь квартир и апартаментов, введенных в эксплуатацию в 2010–2019 годах, составила 58,9 кв. м, сократившись на 22% относительно показателя предыдущего десятилетия (75,2 кв. м), говорится в исследовании ЦИАН.
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с чего всё началось
Этажность домов растет, площадь квартир падает На рынке жилой недвижимости резко сокращаются площади квартир: впервые с эпохи массового строительства хрущевок их размер за десятилетие снизился более чем на 20%.Коммерсантъвчера в 17:15
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Квартиры сжимаются и сжимаются: площадь жилья в новостройках упала до минимума за 30 лет
Деловой квартал (Екатеринбург)00:51
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Юрий Чайка покинет пост генпрокурора
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Опубликован текст законопроекта Путина по изменению Конституции
По проекту поправок предполагается, в частности, конституционно установить минимальный размер оплаты труда не ниже величины прожиточного минимума (статья 75), обязать президента назначать утвержденные Госдумой кандидатуры вице-премьеров и министров и дать главе государства полномочия по формированию Госсовета (статья 83).
Общество
Россияне смогут покупать «красивые» госномера через портал госуслуг
Россияне смогут резервировать и выкупать «красивые» автомобильные номера через портал госуслуг, соответствующий проект постановления правительства подготовило Министерство экономики.
Общество
Мосгорсуд признал законным внесение ФБК Навального в список иноагентов
Московский городской суд признал законным решение о внесении так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) Алексея Навального в реестр НКО-иностранных агентов.
Политика
Память о Второй мировой работает только по-честному
«Память о Второй мировой войне является основой современной европейской идентичности», – справедливо сказано в совместном заявлении главного раввина и руководителя еврейских религиозных общин Польши.
Общество
Начислять маткапитал на первенца в РФ могут начать в марте
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Зеленскому не дали выступить на форуме памяти холокоста в Израиле
Президенту Украины Владимиру Зеленскому не дали возможность выступить в Израиле на форуме в память холокоста, который посвящен 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Аушвиц.
Здоровье
В Китае заявили о передаче нового коронавируса от человека к человеку
Специалисты комитета по здравоохранению Китая зафиксировали случаи передачи нового типа коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.
Общество
Мордашов объявил о планах создать российский аналог Amazon
Председатель совета директоров ПАО «Северсталь», миллиардер (четвертое место с состоянием в $20,5 млрд в рейтинге богатейших предпринимателей России по версии Forbes) Алексей Мордашов рассказал Bloomberg о планах создать торговую экосистему на базе принадлежащих ему проектов в разных сферах бизнеса.
Армия и оружие
The National Interest: Ракетные «засады» РФ похоронят авианосцы США
В материале заявлено, что военные эксперты США оценили планы России объединить надводные корабли и ракеты наземного базирования для организации "засад" на авианосцы противника.
Космос
Над Одессой видели спутники компании SpaceX — СМИ
Происшествия
Жительница тульской многоэтажки обнаружила в туалете змею
Политика
Глава Чувашии извинился за предложение «мочить» журналистов
Довольно странно поздравил журналистов с Днем печати глава Чувашии Михаил Игнатьев.
Происшествия
В Петербурге задержан подозреваемый вербовщик ИГ
В Петербурге задержан подозреваемый в содействии террористической деятельности запрещенной в РФ организации "Исламское государство", сообщает пресс-служба городского управления СКР.
Футбол
Дибала и Роналду поцеловались, празднуя гол
Футболисты во время празднования гола «случайно» поцеловались.
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«Коммерсант» обнародовал доходы нового премьера
В 2014 году задекларированный доход Михаила Мишустина равнялся 23,2 миллиона рублей.
Общество
Принц Гарри прокомментировал отказ от титула
Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
Технологии
На серверы Huawei установят РЕД ОС
Основой комплексного решения Huawei и РЕД СОФТ станут серверы Taishan 200 (модель 2280) и российская импортонезависимая операционная система РЕД ОС.
Армия и оружие
Американцы не пустили российских военных к сирийской нефти
Армия и оружие
Сербия закупила российские комплексы «Панцирь-С1»
Россия и Сербия заключили контракт на поставку одной батареи зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" в прошлом году, сообщил РИА "Новости" источник в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС).
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Полковник Захарченко прокомментировал появление «записки» покровителям
Отбывающий срок в колонии экс-полковник ГУЭБиПК Дмитрий Захарченко прокомментировал публикацию "секретной записки", которую он якобы передал на волю покровителям.
Экономика
Ставки по рублевым вкладам вновь упали и приближаются к инфляции
Экономисты считают, что скоро заработать на вкладах станет невозможно Максимальные процентные ставки по рублевым вкладам физических лиц в России продолжают снижаться, сообщает РИА "Новости".
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В Перми пять человек погибли в результате прорыва трубы в отеле
Число погибших при прорыве трубы отопления в отеле в Перми выросло до пяти. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС России.
Кино
«Холоп» стал вторым по сборам в истории российского кинопроката
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Экс-мэра Липецка обвинили в превышении должностных полномочий
Следователи предъявили бывшему мэру Липецка, а ныне - возглавляющему Тербунский район области Сергею Иванову обвинение в превышении должностных полномочий с ущербом на сумму в более 3 миллионов рублей, сообщает в понедельник следственное управление СК РФ по региону.
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Названы авто, которые американцы не продают более 15 лет
Надежные внедорожники Honda продолжают удивлять своих владельцев тем, что более 12% из них сохраняют свой внедорожник Honda более 15 лет.
Политика
Разведчик Ботян рассказал об операции по спасению Кракова в 1945 году
Экономика
ЕС введет налог на прибыль ИТ-корпораций
Евросоюз намерен последовать примеру Франции и Италии и ввести налог на выручку международных ИТ-корпораций.
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