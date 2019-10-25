Экономика

РИА НовостиРИА Новости«Это безобразие»: Госдума может ограничить права судебных приставов

Если клиент не успел погасить задолженность перед банком, ему приходится выплачивать еще и проценты. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков назвал это "безобразием" и сообщил, что в ближайшее время в законодательство могут внести соответствующие ограничения.
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Судебных приставов ограничат в праве списывать деньги со счетов

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«Это безобразие»: Госдума может ограничить права судебных приставов

РИА Новостивчера в 01:00
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