Экономика
РИА Новости«Это безобразие»: Госдума может ограничить права судебных приставов
Если клиент не успел погасить задолженность перед банком, ему приходится выплачивать еще и проценты. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков назвал это "безобразием" и сообщил, что в ближайшее время в законодательство могут внести соответствующие ограничения.
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Госдума проработает вопрос правомерности списания приставами денег с кредитных карт
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