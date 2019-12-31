Армия и оружие

ФАНФАНПремьер Ирака осудил убийство Сулеймани американцами в Багдаде

Глава переходного правительства Ирака Адель Абдель Махди осудил убийство иранского генерала Касема Сулеймани силами США. Об этом говорится в заявлении, распространенном медиаофисом иракского премьера.
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Премьер Ирака указал США на нарушение из-за убийства иранского генерала

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Премьер Ирака осудил убийство Сулеймани американцами в Багдаде

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Глава правительства Ирака осудил убийство иранского генерала в Багдаде

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Премьер Ирака: убийство Сулеймани является нарушением договоренностей со стороны США

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Иракский премьер раскритиковал США за убийство Сулеймани

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В ближайшие десять дней температура воздуха в Центральной России будет превышать норму на пять-восемь градусов, что означает высокую вероятность аномально теплого января, сообщает центр "Фобос".
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Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом

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Названа лучшая диета в 2020 году

На втором месте в списке лучших оказалась DASH-диета (dietary approaches to stop hypertension, диетические подходы к прекращению гипертонии), которая заключается в снижении или полном отказе от соли, продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров и сахара.
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Медведев присудил премии в области СМИ за 2019 год

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СМИ узнали об отказе президента Польши приехать в Израиль из-за Путина

Как пишет газета Gazeta Wyborcza, основной причиной отказа Дуды ехать в Израиль является тот факт, что на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста будет присутствовать президент России Владимир Путин.
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Армия и оружие

В армии Ирана назначили замену убитому генералу Сулеймани

На высоком посту Каани сменил генерала Касема Сулеймани, убитого в Багдаде в результате ракетного удара США.
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Политика

Жириновский назвал убийство Сулеймани серьезной ошибкой США

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал убийство иранского генерала Касема Сулеймани серьезной ошибкой США, которые сами провоцируют не только Иран, но и весь шиитский мир на резкое обострение отношений.
ФАН 05:51
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«Шеффилд Юнайтед» подписал контракт с Родуэллом

"Шеффилд Юнайтед" заключил контракт с полузащитником Джеком Родуэллом, сообщается на сайте английского футбольного клуба.
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Мать съела сердце девушки сына ради богатства

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Белоруссия приостановила экспорт нефтепродуктов

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В Волгограде пассажир ударил женщину-таксиста ножом в лицо

"Трижды судимый за различные преступления пассажир такси, будучи в алкогольном опьянении, в ночь на пятницу отказался платить за проезд и напал на 35-летнюю женщину-водителя, он нанес ей несколько ножевых ранений в лицо", - сказала представитель ведомства.
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Энергетика

Минэнерго Белоруссии назвало цену российского газа

Поставки российского природного газа в Белоруссию в январе – феврале 2020 г. будут осуществляться по прошлогодней цене – $127 за 1000 кубометров, сообщает агентство «БелТА» со ссылкой на министерство энергетики республики.
Ведомости 08:11
Футбол

Месси, Роналду и пять игроков «Ливерпуля» — в сборной 2019 года от L’Equipe

Французское издание L’Equipe опубликовало символическую сборную минувшего 2019 года.
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Происшествия

По факту избиения заключенных в СИЗО Кузбасса возбудили уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий по факту избиения заключенных СИЗО-4 в Кемеровской области в 2017 году, видео с которым распространили в интернете, говорится в сообщении СК по Кемеровской области.
ТАСС 07:28
Хоккей

Сборная России сыграет со Швецией в полуфинале МЧМ по хоккею

Как сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF), в первом полуфинале сборная России сыграет с национальной командой Швеции, а во втором Канада встретится с Финляндией.
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Музыка

Группировка «Ленинград» выступит на «Коачелле»

Ревизор.ру 07:18
Энергетика

Транзит российского газа через Украину увеличился на 3% за 2019 год

"Объемы транспортировки газа по территории Украины из Российской Федерации в европейские страны и Молдавию составляют 89,6 млрд куб. м, что больше на 3% или на 2,8 млрд куб. м по сравнению с аналогичным показателем за предыдущий год", - сказано в сообщении.
ТАСС 07:25
Армия и оружие

В ВДВ начали поступать новые средства десантирования боевой техники

Началась поставка в части и соединения парашютно-бесплатформенных систем ПБС-950У и ПБС-955.
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«Чудо-женщина: 1984» стала самым ожидаемым фильмом 2020 года

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Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян

Президент Crocus Group Араз Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
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На Украине рассказали о встречавших нацистов хлебом и солью евреях

"Что говорить, если даже в украинских городках тысячи евреев выходили наивно встречать нацистов хлебом и солью, помня о европейских традициях Германии", — проявил Княжицкий знание отечественной истории.
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Смолов опубликовал романтичное фото с 17-летней внучкой Ельцина

Нападающий московского "Локомотива" Федор Смолов опубликовал снимок с 17-летней внучкой первого президента России Бориса Ельцина на фоне слухов об их романе.
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Поездка по городу на такси обошлась россиянину в 649 тысяч рублей

В общей сложности поездка обошлась россиянину в 649 тысяч рублей.
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Лотерейный билет с миллиардным выигрышем был куплен в Подмосковье

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Якобсен победила в масс-старте классическим стилем на «Тур де Ски»

Норвежская лыжница Астрид Якобсен одержала победу в масс-старте на 10 километров классическим стилем в рамках этапа "Тур де Ски", который проходит в итальянском Валь-ди-Фьемме.
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Фернандо возвращается в «Спартак» из аренды в «Бэйцзин Гоань»

По информации портала Trasfermarkt, полузащитник "Бэйцзин Гоань" Фернандо вернется в "Спартак" по истечении срока аренды.
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Медицинские специалисты рассказали, что происходит с женским организмом после 40 лет.
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Дочь Абрамовича показала свои пышные формы

В СМИ сообщили, что на странице Софии Абрамович преобладают комментарии с положительным характером, так как есть версия, что девушка чистит негативные отзывы.
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Пенсии в России выросли на 6,6% с 1 января

В России с 1 января 2020 года будут проиндексированы пенсии.
Газета.Ru 01 января в 02:11
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Касем Сулеймани
Иранский генерал-лейтенант
Иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «эль-Кудс» ("Иерусалим") в составе КСИР, предназначенного для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана. Эль-Кудс под руководством Сулеймани оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани предположительно помог правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. Сулеймани также участвует в оказании помощи правительству Ирака в борьбе против террористов «Исламского государства».
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Столица Ирака
Столица Ирака, административный центр мухафазы Багдад. С населением более 9 млн человек, город является одним из самых больших городов Ближнего Востока. Багдад - политический, экономический и культурный центр Ирака.
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