Глава переходного правительства Ирака Адель Абдель Махди осудил убийство иранского генерала Касема Сулеймани силами США. Об этом говорится в заявлении, распространенном медиаофисом иракского премьера.

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