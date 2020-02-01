Общество
REGNUMЭвакуация из КНР: у водителя автобуса поднялась температура – Аваков
За сутки, которые прошли после эвакуации граждан Украины из Уханя, беспокойство вызывало состояние водителя автобуса, который привез эвакуированных из Уханя граждан. Об этом 21 февраля заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в эфире ток-шоу «Свобода слова с Савиком Шустером».
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Биатлон
Биатлонист Гараничев рассказал об обысках
22 февраля вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов сообщил, что итальянская полиция провела обыски в номерах Александра Логинова, Гараничева и тренера Александра Касперовича.
Общество
Россиян хотят штрафовать за борщевик
Совет Федерации направил в министерство юстиции РФ предложения к новой редакции Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, которые предусматривают штраф для граждан за борщевик на их личных дачных и приусадебных участках, передает РИА Новости.
Армия и оружие
В США на учениях отразили ядерный удар России по Европе
Происшествия
Пензенские власти расследуют конфликт с ГИБДД с участием вице-премьера
Правительство Пензенской области начало расследование после появления информации о том, что человек, похожий на зампреда правительства Валерия Беспалова, устроил конфликт с сотрудниками ГИБДД, сообщила РИА Новости пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Происшествия
При взрыве газа в жилом доме в Азове погибли два человека
Два человека погибли и один госпитализирован в результате хлопка бытового газа и последующего пожара в многоэтажном доме в Азове.
Футбол
«Зенит» сыграл вничью с «Ислочью» в товарищеском матче
«Зенит» и «Ислочь» сыграли вничью в товарищеском матче на сборе в Турции.
Экономика
На Аляске рыбаки оценили потери от введенного Россией продэмбарго
Отмечается, что в 2010-2013 годах компании Аляски поставляли на российский рынок продукцию в среднем на $40 млн в год.
Политика
Песков назвал незаконными санкции США против «дочки» «Роснефти»
Санкции США против компании Rosneft Trading (дочерняя компания «Роснефти») и председателя её совета директоров Дидье Касимиро незаконны и не повлияют на отношения России и Венесуэлы, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Общество
Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Италии
Первый случай летального исхода, вызванного коронавирусом нового типа, зафиксирован в Италии, сообщает газета Il Corriere della Sera.
Общество
Названы победители первого конкурса президентских грантов 2020 года
Определены победители первого в 2020 году конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.
Происшествия
В башне «Око» в Москва-Сити произошло обрушение
В Москва-Сити произошло обрушение части конструкции на 28-м этаже башни «Око».
Футбол
«Рубин» обыграл «Шериф» в контрольном матче
«Рубин» сегодня на поле спортивного комплекса отеля «Беллис» провел заключительный контрольный матч на зимних сборах в Турции против молдавского «Шерифа».
Здоровье
В Южной Корее число зараженных коронавирусом достигло 433 человек
Южнокорейские медики сообщили в субботу о выявлении еще 87 случаев заражения новым коронавирусом Covid-19, передает агентство Yonhap.
Космос
Boeing рассказала о приобретении в России детали для корабля Starliner
Компания Boeing закупает в России преобразователь питания для своего пилотируемого космического корабля Starliner, информировало космическое подразделение предприятия.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова показала фигуру после родов
Действительно: Самойлова является многодетной мамой, она воспитывает четырех детей и при это выглядит идеально.
Космос
Запуск спутника «Ресурс-П» отложили на 2021 год
В феврале 2020 года источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что запуск спутника отложен с ноября 2020 года на 2021 год из-за задержки в его производстве.
Футбол
Экс-представители тульского «Арсенала» сыграют на «Кубке Легенд»
На "Кубке Легенд" сыграют бывшие тренеры и игроки "канониров".
Общество
Граждан Украины предупредили о снижении пенсий
Соответственно, большинство граждан страны получают пенсию ниже прожиточного минимума.
Футбол
Дмитрий Тарасов получил травму на тренировке «Рубина»
Общество
Мокрый снег и ветер: в Ростовской области резко ухудшится погода
В Ростовской области 20 февраля резко ухудшится погода. Об этом сообщил региональный гидрометцентр.
Игры
Облачный сервис GeForce Now попробовали более миллиона игроков
Более 1 млн человек установили пробную версию облачного игрового сервиса GeForce Now после его полноценного запуска в начале февраля.
Происшествия
Россиянин пытался провезти на Украину шесть тысяч долларов
Погранслужба Украины передала полиции россиянина, который предлагал пять тысяч рублей, чтобы перевезти через границу шесть тысяч долларов, сообщило в субботу Восточное региональное управление погранслужбы.
Происшествия
На Ямале чиновника заподозрили в растрате 29 миллионов рублей
Заместитель главы Надымского района ЯНАО стал подозреваемым в деле о растрате 29 миллионов рублей, которые муниципалитет выплатил организации за невыполненные в полном объеме работы по благоустройству, сообщает в субботу региональное следственное управление СК РФ.
Единоборства
Экс-чемпион мира Бронер был арестован на взвешивании Уайлдера и Фьюри
По итогам взвешивания, на которое не смог попасть экс-чемпион мира в полусреднем весе, Тайсон Фьюри оказался на 19,4 кг тяжелее своего соперника Деонтея Уайлдера.
Культура
Фестиваль Ural Music Night выиграл президентский грант на ₽40 млн
Фестиваль Уральская ночь музыки (Ural Music Night) выиграл президентский грант на 40 млн рублей на проведение мероприятия в 2020 году.
Политика
Путин объяснил причины «растаскивания» России и Украины
Президент Владимир Путин считает, что разделение России и Украины выгодно тем, кто боится, что они объединятся и станут глобальным конкурентом в Европе и мире.
Религия
Церковь отмечает Вселенскую родительскую субботу
Армия и оружие
На Украине рассказали о «выжигающем российские войска» оружии
«Российские войска можно было бы выжигать в случае вторжения с безопасных расстояний», — говорится в статье.
Политика
Россия сочла иск Киева в Гааге попыткой вернуть Крым
В министерстве подчеркнули, что арбитраж «учел ключевой российский аргумент», который предполагает, что цель иска — доказать «несуществующий суверенитет Украины над Крымом».