Общество

REGNUMREGNUMЭвакуация из КНР: у водителя автобуса поднялась температура – Аваков

За сутки, которые прошли после эвакуации граждан Украины из Уханя, беспокойство вызывало состояние водителя автобуса, который привез эвакуированных из Уханя граждан. Об этом 21 февраля заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в эфире ток-шоу «Свобода слова с Савиком Шустером».
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У водителя, перевозившего украинцев на карантин, поднялась температура

News.ru05:18

Аваков: У водителя автобуса, перевозившего эвакуированных из Уханя, поднялась температура

Деловое.ТВ05:14

У эвакуировавшего из Китая украинцев водителя автобуса поднялась температура

Discover2401:41

Аваков: у водителя автобуса с эвакуированными из КНР украинцами поднялась температура

Мой Брянск03:29

Эвакуация из КНР: у водителя автобуса поднялась температура – Аваков

REGNUMвчера в 23:43
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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 05:58, Ашберн
Биатлон

Биатлонист Гараничев рассказал об обысках

22 февраля вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов сообщил, что итальянская полиция провела обыски в номерах Александра Логинова, Гараничева и тренера Александра Касперовича.
Газета.Ru 05:41
Общество

Россиян хотят штрафовать за борщевик

Совет Федерации направил в министерство юстиции РФ предложения к новой редакции Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, которые предусматривают штраф для граждан за борщевик на их личных дачных и приусадебных участках, передает РИА Новости.
Вести.Ru вчера в 07:52
Армия и оружие

В США на учениях отразили ядерный удар России по Европе

Российская газета вчера в 21:15
Происшествия

Пензенские власти расследуют конфликт с ГИБДД с участием вице-премьера

Правительство Пензенской области начало расследование после появления информации о том, что человек, похожий на зампреда правительства Валерия Беспалова, устроил конфликт с сотрудниками ГИБДД, сообщила РИА Новости пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
РИА Новости 04:41
Происшествия

При взрыве газа в жилом доме в Азове погибли два человека

Два человека погибли и один госпитализирован в результате хлопка бытового газа и последующего пожара в многоэтажном доме в Азове.
РБК 04:12
Футбол

«Зенит» сыграл вничью с «Ислочью» в товарищеском матче

«Зенит» и «Ислочь» сыграли вничью в товарищеском матче на сборе в Турции.
ProstoProSport 05:08
Экономика

На Аляске рыбаки оценили потери от введенного Россией продэмбарго

Отмечается, что в 2010-2013 годах компании Аляски поставляли на российский рынок продукцию в среднем на $40 млн в год.
Газета.Ru 20 февраля в 00:26
Политика

Песков назвал незаконными санкции США против «дочки» «Роснефти»

Санкции США против компании Rosneft Trading (дочерняя компания «Роснефти») и председателя её совета директоров Дидье Касимиро незаконны и не повлияют на отношения России и Венесуэлы, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Rambler News Service 19 февраля в 05:24
Общество

Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Италии

Первый случай летального исхода, вызванного коронавирусом нового типа, зафиксирован в Италии, сообщает газета Il Corriere della Sera.
Газета.Ru вчера в 18:30
Общество

Названы победители первого конкурса президентских грантов 2020 года

Определены победители первого в 2020 году конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.
Милосердие.ru вчера в 09:28
Происшествия

В башне «Око» в Москва-Сити произошло обрушение

В Москва-Сити произошло обрушение части конструкции на 28-м этаже башни «Око».
Известия вчера в 16:29
Футбол

«Рубин» обыграл «Шериф» в контрольном матче

«Рубин» сегодня на поле спортивного комплекса отеля «Беллис» провел заключительный контрольный матч на зимних сборах в Турции против молдавского «Шерифа».
БИЗНЕС Online 05:40
Здоровье

В Южной Корее число зараженных коронавирусом достигло 433 человек

Южнокорейские медики сообщили в субботу о выявлении еще 87 случаев заражения новым коронавирусом Covid-19, передает агентство Yonhap.
Интерфакс 04:08
Космос

Boeing рассказала о приобретении в России детали для корабля Starliner

Компания Boeing закупает в России преобразователь питания для своего пилотируемого космического корабля Starliner, информировало космическое подразделение предприятия.
Российская газета 02:56
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова показала фигуру после родов

Действительно: Самойлова является многодетной мамой, она воспитывает четырех детей и при это выглядит идеально.
Gazeta.SPb вчера в 17:18
Космос

Запуск спутника «Ресурс-П» отложили на 2021 год

В феврале 2020 года источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что запуск спутника отложен с ноября 2020 года на 2021 год из-за задержки в его производстве.
РИА Новости вчера в 10:35
Культура

Прямо пойдешь — в Третьяковку попадешь. Сказки в Западном крыле

РИА Новости 00:00
Футбол

Экс-представители тульского «Арсенала» сыграют на «Кубке Легенд»

На "Кубке Легенд" сыграют бывшие тренеры и игроки "канониров".
Тульская служба новостей 20 февраля в 09:20
Общество

Граждан Украины предупредили о снижении пенсий

Соответственно, большинство граждан страны получают пенсию ниже прожиточного минимума.
BFM.ru 01:17
Футбол

Дмитрий Тарасов получил травму на тренировке «Рубина»

Коммерсантъ Казань вчера в 06:38
Общество

Мокрый снег и ветер: в Ростовской области резко ухудшится погода

В Ростовской области 20 февраля резко ухудшится погода. Об этом сообщил региональный гидрометцентр.
161.ru 20 февраля в 01:45
Игры

Облачный сервис GeForce Now попробовали более миллиона игроков

Более 1 млн человек установили пробную версию облачного игрового сервиса GeForce Now после его полноценного запуска в начале февраля.
REGNUM 03:49
Происшествия

Россиянин пытался провезти на Украину шесть тысяч долларов

Погранслужба Украины передала полиции россиянина, который предлагал пять тысяч рублей, чтобы перевезти через границу шесть тысяч долларов, сообщило в субботу Восточное региональное управление погранслужбы.
РИА Новости 04:26
Происшествия

На Ямале чиновника заподозрили в растрате 29 миллионов рублей

Заместитель главы Надымского района ЯНАО стал подозреваемым в деле о растрате 29 миллионов рублей, которые муниципалитет выплатил организации за невыполненные в полном объеме работы по благоустройству, сообщает в субботу региональное следственное управление СК РФ.
РИА Новости 05:42
Единоборства

Экс-чемпион мира Бронер был арестован на взвешивании Уайлдера и Фьюри

По итогам взвешивания, на которое не смог попасть экс-чемпион мира в полусреднем весе, Тайсон Фьюри оказался на 19,4 кг тяжелее своего соперника Деонтея Уайлдера.
Bookmaker-ratings.ru 01:22
Культура

Фестиваль Ural Music Night выиграл президентский грант на ₽40 млн

Фестиваль Уральская ночь музыки (Ural Music Night) выиграл президентский грант на 40 млн рублей на проведение мероприятия в 2020 году.
Znak.com вчера в 08:29
Политика

Путин объяснил причины «растаскивания» России и Украины

Президент Владимир Путин считает, что разделение России и Украины выгодно тем, кто боится, что они объединятся и станут глобальным конкурентом в Европе и мире.
РБК вчера в 02:00
Религия

Церковь отмечает Вселенскую родительскую субботу

Православие и Мир вчера в 22:13
Армия и оружие

На Украине рассказали о «выжигающем российские войска» оружии

«Российские войска можно было бы выжигать в случае вторжения с безопасных расстояний», — говорится в статье.
Lenta.ru 01:57
Политика

Россия сочла иск Киева в Гааге попыткой вернуть Крым

В министерстве подчеркнули, что арбитраж «учел ключевой российский аргумент», который предполагает, что цель иска — доказать «несуществующий суверенитет Украины над Крымом».
Lenta.ru 04:46
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