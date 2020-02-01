За сутки, которые прошли после эвакуации граждан Украины из Уханя, беспокойство вызывало состояние водителя автобуса, который привез эвакуированных из Уханя граждан. Об этом 21 февраля заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в эфире ток-шоу «Свобода слова с Савиком Шустером».

Эвакуация из КНР: у водителя автобуса поднялась температура – Аваков

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