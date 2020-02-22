Общество
РИА НовостиАваков: у эвакуировавшего украинцев водителя поднялась температура
Водители автобусов, которые эвакуировали вернувшихся из Китая украинцев, также находятся на карантине. Об этом заявил министр внутренних дел страны Арсен Аваков на ток-шоу "Свобода слова с Савиком Шустером". По его словам, у одного водителя повысилась температура.
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Аваков рассказал о температуре водителя, перевозившего эвакуированных из Китая
Национальная служба новостей06:43
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