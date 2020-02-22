Общество

РИА НовостиРИА НовостиАваков: у эвакуировавшего украинцев водителя поднялась температура

Водители автобусов, которые эвакуировали вернувшихся из Китая украинцев, также находятся на карантине. Об этом заявил министр внутренних дел страны Арсен Аваков на ток-шоу "Свобода слова с Савиком Шустером". По его словам, у одного водителя повысилась температура.
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Аваков: у эвакуировавшего украинцев водителя поднялась температура

РИА Новости07:20

У перевозившего эвакуированных из Китая украинцев водителя поднялась температура

Lenta.ru07:11

Аваков: у водителя автобуса с эвакуированными из КНР украинцами поднялась температура

Мой Брянск03:29

У водителя автобуса с эвакуированными из Китая украинцами поднялась температура

ФАН06:33

У водителя, перевозившего украинцев на карантин, поднялась температура

News.ru05:18

Аваков рассказал о температуре водителя, перевозившего эвакуированных из Китая

Национальная служба новостей06:43

Эвакуация из КНР: у водителя автобуса поднялась температура – Аваков

REGNUMвчера в 23:43
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Биатлон

Норвегия выиграла женскую эстафету на чемпионате мира по биатлону

Говорит Москва 06:53
Общество

Педиатр под Киевом отказалась говорить с пациенткой на украинском

Педиатр в городе Вишневое под Киевом отказалась говорить с пациенткой и ее матерью на украинском языке.
Lenta.ru вчера в 22:47
Происшествия

Часть конструкций упала с башни «Москва-Сити»

Часть конструкций упала с башни "Око" комплекса "Москва-Сити", сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы столицы.
Газета.Ru вчера в 17:30
Происшествия

В Омске суд отправил в колонию родителей, ставивших ребенка на гречку

Омский районный суд вынес приговор матери и отчиму, заставлявших восьмилетнего ребенка часами стоять на коленях на гречневой крупе.
Российская газета вчера в 08:15
Армия и оружие

США отработали на учениях ядерный удар по России

Несколько дней назад глава Пентагона Марк Эспер принял участие в секретном учении Стратегического командования США, по сценарию которого Россия наносит ядерный удар по одной из стран НАТО, передает информационный ресурс Defense One.
Газета.Ru 05:05
Политика

В Киеве отреагировали на слова Путина об объединении усилий двух стран

Как отмечается, такая реакция последовала на заявление российского президента Владимира Путина о том, что любое объединение усилий двух государств — это создание глобального конкурента в Европе и мире.
RT на русском 07:11
Политика

Сандерс призвал Москву не вмешиваться в выборы президента США

Позиция России Кремль с сожалением ожидает, что по мере приближения к президентским выборам в США в ноябре 2020 года будет появляться все больше параноидальных сообщений о якобы попытках России вмешаться в избирательный процесс.
ТАСС вчера в 19:49
Биатлон

IBU открыл дело против тренера Логинова из-за поддельной аккредитации

Международный союз биатлонистов (IBU) открыл дело против личного тренера лидера сборной России Александра Логинова Александра Касперовича в связи с использованием им поддельной аккредитации на чемпионате мира в итальянском Антхольце.
РБК 05:48
Футбол

Тренер «Цзянсу Сунин»: «Трансфер Бэйла был готов на 90%, но потом „Реал“ резко передумал»

Главный тренер «Цзянсу Сунин» Космин Олару рассказал, как прошлым летом сорвался трансфер в клуб вингера «Реала» Гарета Бэйла.
Sport24.ru 07:19
Экономика

Гончарук назвал достижением Киева контракт с Россией на транзит газа

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что если бы Москва и Киев не заключили новый контракт на транзит, цена на газ для украинских потребителей могла бы увеличиться в три-четыре раза.
Известия вчера в 12:18
Экономика

В РЖД число незадействованных поездов достигло максимума

В 2014-2018 годах количество брошенных поездов на сети ОАО РЖД не превышало 666 в сутки, а в 2019-м оно достигло 1246, сообщает «Коммерсантъ».
Новые Известия вчера в 03:14
Шоу-бизнес

Любовь Успенская назвала Ксению Собчак «желтой журналисткой»

Любовь Успенская опубликовала большой отзыв о похоже на передачу к Ксении Собчак на свой странице в Instagram.
Pravda.Ru 06:34
Игры

Облачный сервис GeForce Now попробовали более миллиона игроков

Более 1 млн человек установили пробную версию облачного игрового сервиса GeForce Now после его полноценного запуска в начале февраля.
REGNUM 03:49
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова показала фигуру после родов

Действительно: Самойлова является многодетной мамой, она воспитывает четырех детей и при это выглядит идеально.
Gazeta.SPb вчера в 17:18
Политика

СНБО отправит в Киев образцы, собранные у эвакуированных из Китая

Материалы, собранные у украинцев и иностранцев в карантинном лагере в Полтавской области, в субботу отвезут в Киев для исследования на наличие вируса, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.
РИА Новости 06:58
Общество

В Москве начался полуфинал конкурса «Лидеры России 2020» в ЦФО

В Москве состоялась церемония открытия полуфинала конкурса «Лидеры России 2020» для участников ЦФО.
Национальная служба новостей 06:47
Происшествия

В Петербурге задержали выстрелившего из ружья в жену мужчину

Полицейские задержали мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения выстрелил в голову жены из пневматического ружья.
РБК 07:03
Происшествия

Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Италии

Первый случай летального исхода, вызванного коронавирусом нового типа, зафиксирован в Италии, сообщает газета Il Corriere della Sera.
Газета.Ru вчера в 18:30
Общество

Медики рассказали о состоянии украинцев, эвакуированных из Китая

Все эвакуированные из Китая украинцы и иностранцы чувствуют себя хорошо, утренний медосмотр показал, что все здоровы, заявил в субботу замглавы минздрава Украины Дмитрий Коваль.
РИА Новости 06:36
Происшествия

«Медуза»: двое фигурантов дела «Сети» могут быть причастны к убийствам

«Медуза» выпустила большое расследование о фигурантах дела «Сети» (запрещена в России), получивших от шести до 18 лет лишения свободы по обвинению в создании террористической организации.
Ведомости вчера в 18:05
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Гендиректор «Сочи» отметил профессионализм Кокорина

О переходе Кокорина из санкт-петербургского "Зенита" в "Сочи" официально было объявлено 17 февраля.
РИА Новости 06:45
Политика

Кравчук прокомментировал заявление о снижении пенсий на Украине

Первый президент Украины Леонид Кравчук в беседе с "НСН" не поверил словам заместителя министра социальной политики Натальи Ненюченко о том, что на Украине в будущем могут снизиться пенсии.
РИА Новости 04:39
Здоровье

Глава ВОЗ обеспокоен распространением коронавируса за пределами Китая

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус выразил обеспокоенность распространением нового коронавируса за пределами Китая.
РЕН ТВ 04:42
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова поскользнулась на платье

На кадрах балерина стоит на фотофоне в вечернем бархатном платье в пол с высоким разрезом до бедра.
VSE42.RU 20 февраля в 21:40
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HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»

Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
РБК вчера в 20:42
Здоровье

Пять ранних симптомов рака легких, которые часто пропускают

Симптомы обычной простуды или сердечной боли могут оказаться зловещими признаками новообразований в легких, то есть онкологии.
ToDay News Ufa 06:20
Экономика

В РФ могут увеличить бюджет программ льготного автокредитования

Напомним, в 2020 году в РФ было выделено меньше средств на автомобильные государственные программы, чем в 2019 году.
REGNUM 20 февраля в 04:34
Армия и оружие

В Турции оценили отношения с Россией из-за ситуации в Идлибе

По заявлению главы Минобороны Турции Хулуси Акара, республика не намерена вступать в столкновение с Россией в Идлибе и в ближайшее время продолжит переговоры с Россией относительно ситуации в сирийской провинции, сообщает телеканал CNN Turk.
Инфорос 20 февраля в 23:45
Общество

Мокрый снег и ветер: в Ростовской области резко ухудшится погода

В Ростовской области 20 февраля резко ухудшится погода. Об этом сообщил региональный гидрометцентр.
161.ru 20 февраля в 01:45
Шоу-бизнес

Подарила свадебное платье сопернице

Артем оказался тем идеалом, которого я ждала долгие годы. Однако я хорошо знала его предысторию с бывшей девушкой.
Независимый публицист вчера в 02:12
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