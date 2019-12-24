МЧС готовит изменения в законодательство о возможности обязательной эвакуации населения в зонах чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава МЧС России Евгений Зиничев.

с чего всё началось

В законодательство готовятся изменения о возможности обязательной эвакуации населения в зонах чрезвычайной ситуации. Об этом глава МЧС России Евгений Зиничев сказал ТАСС.

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