Общество
Парламентская газетаМЧС предлагает сделать эвакуацию населения в зонах ЧС обязательной
В законодательство готовятся изменения о возможности обязательной эвакуации населения в зонах чрезвычайной ситуации. Об этом глава МЧС России Евгений Зиничев сказал ТАСС.
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МЧС готовит изменения в законодательство о возможности обязательной эвакуации населения в зонах чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава МЧС России Евгений Зиничев.ТАСС00:35
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Армия и оружие
Шойгу: потребность в солдатах-срочниках в России снизилась
Министр обороны России заявил о снижении потребности в призыве граждан на военную службу.
Политика
Время принятия конституции Союзного государства ушло, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал вероятность принятия конституции Союзного государства.
Финансы
Впервые с июля 2018 года курс доллара упал ниже 62 рублей
В последний раз курс доллара опускался ниже отметки в 62 рубля 12 июля 2018 года.
Политика
Путин назвал бредом резолюцию Европарламента о Второй мировой войне
Президент России Владимир Путин назвал «полным бредом» резолюцию Европарламента о Второй мировой войне.
Общество
В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57
Происшествия
Генерала ФТС обвинили в незаконном освобождении контрабандистов
Начальнику управления Федеральной таможенной службы (ФТС) генерал-лейтенанту Александру Кизлыку предъявлено обвинение в незаконном освобождении контрабандистов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Происшествия
В Москве обнаружили тело женщины с пакетом на голове
На голове умершей был пакет, руки и ноги ее были связаны. По подозрению в убийстве задержан брат женщины.
Экономика
В январе у неработающих пенсионеров повысятся пенсии
С января страховые пенсий неработающих пенсионеров увеличатся на 6,6%. Повысятся страховые пенсии по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца.
Шоу-бизнес
Лере Кудрявцевой удалили грудные импланты
Подробнее напишу на днях и расскажу вам о «болезни грудных имплантов».
Энергетика
Лукашенко открыто угрожает перехватом нефтяной трубы
Вы поставляете под 70 млн тонн по этим трубам нефть на премиальный западный рынок.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» продаст двух футболистов
Британское издание «Daily Star» сообщает о том, что «Манчестер Юнайтед» предложил своим футболистам Неманье Матичу и Маркусу Рохо найти себе новые команды в ближайшее трансферное окно.
Кино
За выходные новые «Звездные войны» возглавили российский кинопрокат
Как оказалось, за минувшие четыре дня кинолента собрала 369,5 млн рублей. Напомним, что новый "Звездных войн" вышел в прокат 19 декабря.
Политика
В ОСК рассказали, за какое время могут построить судно-трубоукладчик
Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) может за 1,5-2 года спроектировать и еще за 3-4 года построить российское судно-трубоукладчик, способное осуществлять такие работы, как прокладка газопровода "Северный поток — 2", заявил глава корпорации Алексей Рахманов.
Общество
Галина Волчек госпитализирована в Москве в тяжелом состоянии
Режиссер Галина Волчек госпитализирована в Москве, она находится в тяжелом состоянии, сообщает Пятый канал.
Политика
Путин назвал сволочью посла Польши в нацистской Германии
Президент РФ Владимир Путин назвал посла Польши в нацистской Германии «сволочью и антисемитской свиньей» после обещания дипломата поставить памятник Гитлеру за идею высылки евреев в Африку.
Шоу-бизнес
Поклонников восхитила натуральная грудь Екатерины Климовой
Только недавно благодарные зрители расхваливали звезду за откровенные кадры в купальнике с фотосессии в пенном джакузи, как 41-летняя Екатерина Климова подарила им новый повод для восхищения.
Происшествия
В детсаду в Копейске отравились дети и воспитатель
Экономика
Россияне перед Новым годом стали активнее покупать доллары и евро
Россияне стали активнее покупать доллары и евро перед Новым годом на фоне укрепления рубля и в связи с предстоящими новогодними каникулами.
Экономика
FATF рекомендовала РФ активнее возвращать выведенные за рубеж активы
Сегодня, 23 декабря 2019 года, стало известно, что Международная группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) по итогам проверки рекомендовала России активнее возвращать выведенные за рубеж активы.
Общество
«Яндекс» начал оценивать платежеспособность россиян
Компания "Яндекс" начала оценивать платежеспособность заемщиков совместно с двумя кредитными бюро.
Спорт
В ОКР поддержали решение РУСАДА не согласиться с санкциями WADA
Члены исполкома единогласно поддержали решение наблюдательного совета РУСАДА не согласиться с вынесенным 9 декабря решением WADA о четырехлетнем запрете российским спортсменам участвовать в крупнейших турнирах, включая Олимпийские и Паралимпийские игры, под национальным флагом и гимном, сообщает ТАСС.
Армия и оружие
Путин заявил, что гиперзвуковое оружие есть только у России
Президент России Владимир Путин заявил, что в мире сложилась уникальная ситуация: ни у кого нет гиперзвукового оружия, в отличие от РФ.
Политика
Лукашенко пристыдил Россию, требуя компенсации за Чернобыль
Александр Лукашенко пристыдил Россию за торги по цене на газ, и заявил, что РФ – как правопреемница Советского Союза должна помогать Белоруссии.
Армия и оружие
«Укроборонпром» передал ВСУ 12 бронетранспортеров
Фигурное катание
Косторная может пропустить чемпионат России по фигурному катанию
Фигуристка Алёна Косторная может не выйти выступать на чемпионате России в Красноярске.
Общество
СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией
Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала на фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.
Армия и оружие
Путин поставил Минобороны на 2020 год четыре ключевые задачи
Сегодня, 24 декабря, президент России Владимир Путин поставил перед Министерством обороны на 2020 год четыре важные ключевые задачи, сообщается на сайте Кремля.
Происшествия
На юге Петербурга водитель сбил, расстрелял и снова сбил пешехода
В Петербурге на проспекте Ветеранов водитель сбил пешехода, а потом открыл по нему стрельбу.
Шоу-бизнес
Водянова поздравила сына с 18-летием фотографией в трусах
Всемирно известная супермодель, уроженка Нижнего Новгорода Наталья Водянова поздравила своего старшего сына Лукаса с 18-летием.