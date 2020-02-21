Общество
РИА НовостиЭвакуированная из Китая украинка пожаловалась на условия в карантине
Прибывшие из Китая и поселенные на карантин в Новых Санжарах украинцы показали условия, в которых их разместили. На опубликованных пользователем инстаграма Александрой Волковой кадрах видна старая мебель и сломанная дверь, которую невозможно запереть из-за щели вместо замка.
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Эвакуированные из Китая украинцы показали убогость Новых Санжар : видео
Московский Комсомолецвчера в 06:47
«Бьющий током душ и сломанный замок»: спасенные из Уханя украинцы пожаловались на условия на карантине
Телеканал 360°вчера в 05:10
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Армия и оружие
Лавров высказался о ситуации в лагере «Эр-Рукбан» в Сирии
Глава МИД РФ Сергей Лавров высказался в связи с ситуацией в лагере для беженцев "Эр-Рукбан" на границе Сирии и Иордана.
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ПВО Сирии отразили атаку на окрестности города Джебла
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Вузы России переведут китайских студентов на дистанционное обучение
В приказе Минобрнауки дается распоряжение обеспечить студентам из КНР возможность продолжения обучения по образовательной программе за счет средств электронного обучения.
Общество
РЭО: риск срыва вывоза мусора есть в половине регионов Сибири
Риски прекращения оказания услуги по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО) из-за неправильных нормативов и плохой собираемости платы с населения существует в шести из десяти регионах Сибири, сообщил в пятницу замгендиректора "Российского экологического оператора" Сергей Королев.
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Экс-представители тульского «Арсенала» сыграют на «Кубке Легенд»
На "Кубке Легенд" сыграют бывшие тренеры и игроки "канониров".
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Зеленский обвинил в беспорядках «вирусологов в спортивных костюмах»
Президент Украины Владимир Зеленский назвал зачинщиков беспорядков в Новых Санжарах Полтавской области вирусологами в спортивных костюмах.
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Анастасия Волочкова поскользнулась на платье
На кадрах балерина стоит на фотофоне в вечернем бархатном платье в пол с высоким разрезом до бедра.
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Задержан сбивший журналиста в Красноярске водитель
В Красноярске задержали водителя, который на автомобиле сбил журналиста телеканала "Россия" Павла Брыкина.
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Турчинов объяснил, почему Украина не объявила войну России
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов объяснил, почему киевские власти не вводят военное положение и не объявляют войну России.
Политика
Бизнесменов предложили внести в Конституцию как передовой класс
Шувалов предложил рабочей группе по обсуждению поправок в Конституцию внести в основной закон России определение предпринимательства как деятельности, связанной с созданием ценностей.
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Отец опроверг просьбы Шамсутдинова к сослуживцам избивать его
Гаджеты
Xiaomi запатентовала «умную» защитную маску
Китайская компания Xiaomi зарегистрировала проект «умной» защитной маски с датчиками загрязнения воздуха.
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Украинские военные оставили опорный пункт в Донбассе
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У сбежавшей из Боткинской больницы пациентки не нашли коронавирус
У петербурженки Аллы Ильиной, которая сбежала из карантина в Боткинской больнице, не обнаружили коронавирус.
Космос
Япония собирается доставить на Землю частичку марсианской луны
В течение следующих трёх лет зонд MMX с помощью имеющихся 11 приборов произведёт съёмку и дистанционное исследование обеих лун Марса, Фобоса и Деймоса, создав подробные карты их поверхности.
Здоровье
Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2236 человек
"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 75 465 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 54 965 человек (11 633 человека находятся в тяжелом состоянии), 18 264 человека выписаны из больниц и 2 236 скончались", - говорится в сообщении госкомитета.
Здоровье
Врачи объяснили, как может навредить гречневая каша
По словам врача-диетолога Андрея Бобровского, включение гречневой каши в регулярное меню служит профилактикой онкологических заболеваний, - конкретно предотвращает развитие рака кишечника.
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Сельским врачам могут компенсировать оплату коммунальных услуг
В целях реализации задуманного депутаты подготовили законопроект, который позволяет компенсировать оплату жилищно-коммунальных услуг врачам, проживающим в сельской местности.
Общество
Коронавирус не помешает работе петербургского Форума труда
В этом году к традиционным площадкам для проведения форума – «Экспофорум» и кампус СПбГУ «Михайловская дача» – добавится Таврический дворец.
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Гараничев сменил Халили в сборной России на эстафету чемпионата мира
Биатлонист Евгений Гараничев определен одним из четырех спортсменов, кто примет участие в эстафетной гонке чемпионата мира в Антхольце.
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Федор Погорелов объяснил присутствие снайперов на «Газпром Арене»
Журналист и комментатор Федор Погорелов рассказал о том, как он проводит экскурсии на «Газпром Арене» в дни домашних матчей «Зенита».
Общество
Туроператоры попросят власти компенсировать им убытки от коронавируса
Ассоциация туроператоров России намерена обратиться в правительство РФ с просьбой о компенсациях убытков из-за эпидемии коронавируса.
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В Красноярске пять человек пострадали при пожаре в жилом доме
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Лукашенко рассказал о предложении Путина выплатить Белоруссии $300 млн
Политика
Сандерс посоветовал Путину «держаться подальше» от выборов в США
Сенатор от Вермонта Берни Сандерс, который собирается участвовать в выборах от Демократической партии, прокомментировал статью The Washington Post о том, что Россия пытается вмешаться в президентскую кампанию и помочь ему.
Экономика
Наценки аптек выросли впервые с 2016 года
По итогам 2019 года средний размер наценки на лекарства в российских аптеках вырос до 24,6%, это увеличение произошло впервые с 2016 года и связано с падением спроса на медицинские препараты.
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Мартин Скорсезе написал письмо режиссеру «Паразитов»
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В башне «Око» в Москва-Сити произошло обрушение
В Москва-Сити произошло обрушение части конструкции на 28-м этаже башни «Око».