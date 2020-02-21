Общество

РИА НовостиРИА НовостиЭвакуированная из Китая украинка пожаловалась на условия в карантине

Прибывшие из Китая и поселенные на карантин в Новых Санжарах украинцы показали условия, в которых их разместили. На опубликованных пользователем инстаграма Александрой Волковой кадрах видна старая мебель и сломанная дверь, которую невозможно запереть из-за щели вместо замка.
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Эвакуированная из Уханя украинка пожаловалась на условия в карантине

Газета.Ruвчера в 12:44

Эвакуированная из Китая украинка пожаловалась на условия в карантине

РИА Новостивчера в 10:40

Эвакуированная из Уханя показала условия проживания в Новых Санжарах

REGNUMвчера в 04:27

Эвакуированные из Китая украинцы показали убогость Новых Санжар : видео

Московский Комсомолецвчера в 06:47

Душ с током и сломанная дверь: эвакуированные из Китая украинцы показали номера, в которые их поселили

ТК Звездавчера в 05:48

«Бьющий током душ и сломанный замок»: спасенные из Уханя украинцы пожаловались на условия на карантине

Телеканал 360°вчера в 05:10

Эвакуированная из Уханя украинка показала условия проживания на карантине

Известиявчера в 09:38
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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено вчера в 23:51, Ашберн
Армия и оружие

Лавров высказался о ситуации в лагере «Эр-Рукбан» в Сирии

Глава МИД РФ Сергей Лавров высказался в связи с ситуацией в лагере для беженцев "Эр-Рукбан" на границе Сирии и Иордана.
Народные новости 19 февраля в 05:46
Армия и оружие

ПВО Сирии отразили атаку на окрестности города Джебла

Мой Брянск 19 февраля в 22:55
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Соцсеть «ВКонтакте» обновила дизайн мобильного приложения

Astera 19 февраля в 12:03
Общество

Вузы России переведут китайских студентов на дистанционное обучение

В приказе Минобрнауки дается распоряжение обеспечить студентам из КНР возможность продолжения обучения по образовательной программе за счет средств электронного обучения.
ТК Звезда 19 февраля в 16:10
Общество

РЭО: риск срыва вывоза мусора есть в половине регионов Сибири

Риски прекращения оказания услуги по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО) из-за неправильных нормативов и плохой собираемости платы с населения существует в шести из десяти регионах Сибири, сообщил в пятницу замгендиректора "Российского экологического оператора" Сергей Королев.
РИА Новости вчера в 05:32
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Экс-представители тульского «Арсенала» сыграют на «Кубке Легенд»

На "Кубке Легенд" сыграют бывшие тренеры и игроки "канониров".
Тульская служба новостей 20 февраля в 09:20
Политика

Зеленский обвинил в беспорядках «вирусологов в спортивных костюмах»

Президент Украины Владимир Зеленский назвал зачинщиков беспорядков в Новых Санжарах Полтавской области вирусологами в спортивных костюмах.
Известия вчера в 18:40
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Четыре человека погибли в ДТП под Новосибирском

Известия вчера в 13:27
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова поскользнулась на платье

На кадрах балерина стоит на фотофоне в вечернем бархатном платье в пол с высоким разрезом до бедра.
VSE42.RU 20 февраля в 21:40
Происшествия

Задержан сбивший журналиста в Красноярске водитель

В Красноярске задержали водителя, который на автомобиле сбил журналиста телеканала "Россия" Павла Брыкина.
Газета.Ru вчера в 00:39
Политика

Турчинов объяснил, почему Украина не объявила войну России

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов объяснил, почему киевские власти не вводят военное положение и не объявляют войну России.
РИА Новости вчера в 06:19
Политика

Бизнесменов предложили внести в Конституцию как передовой класс

Шувалов предложил рабочей группе по обсуждению поправок в Конституцию внести в основной закон России определение предпринимательства как деятельности, связанной с созданием ценностей.
Lenta.ru вчера в 23:11
Происшествия

Отец опроверг просьбы Шамсутдинова к сослуживцам избивать его

РБК 20 февраля в 11:44
Гаджеты

Xiaomi запатентовала «умную» защитную маску

Китайская компания Xiaomi зарегистрировала проект «умной» защитной маски с датчиками загрязнения воздуха.
Телеканал 360° 19 февраля в 05:18
Армия и оружие

Украинские военные оставили опорный пункт в Донбассе

Городовой 20 февраля в 00:19
Происшествия

У сбежавшей из Боткинской больницы пациентки не нашли коронавирус

У петербурженки Аллы Ильиной, которая сбежала из карантина в Боткинской больнице, не обнаружили коронавирус.
Peterburg2.ru вчера в 02:11
Космос

Япония собирается доставить на Землю частичку марсианской луны

В течение следующих трёх лет зонд MMX с помощью имеющихся 11 приборов произведёт съёмку и дистанционное исследование обеих лун Марса, Фобоса и Деймоса, создав подробные карты их поверхности.
3DNews вчера в 03:45
Здоровье

Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2236 человек

"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 75 465 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 54 965 человек (11 633 человека находятся в тяжелом состоянии), 18 264 человека выписаны из больниц и 2 236 скончались", - говорится в сообщении госкомитета.
РИА Новости 20 февраля в 20:41
Здоровье

Врачи объяснили, как может навредить гречневая каша

По словам врача-диетолога Андрея Бобровского, включение гречневой каши в регулярное меню служит профилактикой онкологических заболеваний, - конкретно предотвращает развитие рака кишечника.
MedikForum.ru вчера в 13:11
Здоровье

Сельским врачам могут компенсировать оплату коммунальных услуг

В целях реализации задуманного депутаты подготовили законопроект, который позволяет компенсировать оплату жилищно-коммунальных услуг врачам, проживающим в сельской местности.
РЕН ТВ вчера в 20:41
Общество

Коронавирус не помешает работе петербургского Форума труда

В этом году к традиционным площадкам для проведения форума – «Экспофорум» и кампус СПбГУ «Михайловская дача» – добавится Таврический дворец.
Петербургский дневник вчера в 09:01
Биатлон

Гараничев сменил Халили в сборной России на эстафету чемпионата мира

Биатлонист Евгений Гараничев определен одним из четырех спортсменов, кто примет участие в эстафетной гонке чемпионата мира в Антхольце.
Вести.Ru вчера в 08:42
Футбол

Федор Погорелов объяснил присутствие снайперов на «Газпром Арене»

Журналист и комментатор Федор Погорелов рассказал о том, как он проводит экскурсии на «Газпром Арене» в дни домашних матчей «Зенита».
АБН вчера в 10:02
Общество

Туроператоры попросят власти компенсировать им убытки от коронавируса

Ассоциация туроператоров России намерена обратиться в правительство РФ с просьбой о компенсациях убытков из-за эпидемии коронавируса.
Profi.travel 19 февраля в 12:13
Происшествия

В Красноярске пять человек пострадали при пожаре в жилом доме

РИА Новости вчера в 21:04
Экономика

Лукашенко рассказал о предложении Путина выплатить Белоруссии $300 млн

Ведомости вчера в 04:31
Политика

Сандерс посоветовал Путину «держаться подальше» от выборов в США

Сенатор от Вермонта Берни Сандерс, который собирается участвовать в выборах от Демократической партии, прокомментировал статью The Washington Post о том, что Россия пытается вмешаться в президентскую кампанию и помочь ему.
РБК вчера в 16:50
Экономика

Наценки аптек выросли впервые с 2016 года

По итогам 2019 года средний размер наценки на лекарства в российских аптеках вырос до 24,6%, это увеличение произошло впервые с 2016 года и связано с падением спроса на медицинские препараты.
Известия 20 февраля в 17:40
Кино

Мартин Скорсезе написал письмо режиссеру «Паразитов»

Московский Комсомолец вчера в 21:06
Происшествия

В башне «Око» в Москва-Сити произошло обрушение

В Москва-Сити произошло обрушение части конструкции на 28-м этаже башни «Око».
Известия вчера в 16:29
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