Прибывшие из Китая и поселенные на карантин в Новых Санжарах украинцы показали условия, в которых их разместили. На опубликованных пользователем инстаграма Александрой Волковой кадрах видна старая мебель и сломанная дверь, которую невозможно запереть из-за щели вместо замка.

Эвакуированная из Китая украинка пожаловалась на условия в карантине

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