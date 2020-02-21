Общество
Мой БрянскЭвакуированная украинка показала условия в Новых Санжарах
Условия пребывания на карантине в Новых Санжарах показали эвакуированные туда из Уханя граждане, пишет РИА Новости. Как пишет агентство, в соцсети Инстаграмм было размещено видео, на котором можно заметить старую мебель и сломанную дверь.
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Переселенцы из Донецка доставили продукты к санаторию на Украине, где находятся эвакуированные из Уханя
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Кроссовер Renault Arkana представлен под брендом Samsung
Российская Arkana базируется на платформе В0. За счет платформы CMF-B новика Samsung XM3 получил опции, которых нет в российском кроссовере.
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США с 24 февраля ужесточат экспортный режим в отношении России. Об этом, как передаёт РИА Новости, свидетельствует уведомление Минторга США.
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Российскую переводчицу Олесю Красилову задержали в Испании по запросу США.
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На Украине начались поиски виновных в организации беспорядков в Новых Санжарах на Полтавщине, куда были отправлены на карантин эвакуированные из Китая граждане Украины.
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В Харькове избили гражданина Португалии
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Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что законопроект правительства об упрощении получения российского гражданства предусматривает послабления для жителей Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.
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