Общество

REGNUMREGNUMЭвакуированная из Уханя показала условия проживания в Новых Санжарах

Условия, в которых будут проходить карантин граждане Украины и иностранцы, эвакуированные из Уханя, оставляют желать лучшего. Состояние «апартаментов» в Новых Санжарах опубликовала одна из эвакуированных Александра Волкова на своей странице в социальной сети Instagram.
Читать в источнике
Комментировать140

Подробнее о событии

Эвакуированная из Китая украинка показала условия в Новых Санжарах

РИА Новости10:40

Граждане Украины рассказали об условиях содержания в карантине

REGNUM11:06

«Бьющий током душ и сломанный замок»: спасенные из Уханя украинцы пожаловались на условия на карантине

Телеканал 360°05:10

Эвакуированные из Китая украинцы показали убогость Новых Санжар : видео

Московский Комсомолец06:47

Душ с током и сломанная дверь: эвакуированные из Китая украинцы показали номера, в которые их поселили

ТК Звезда05:48

Эвакуированная из Уханя украинка показала условия проживания на карантине

Известия09:38

Эвакуированные из Китая украинцы высмеяли условия карантина в санатории

Rambler News Service04:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 11:35, Ашберн
Кино

Трамп раскритиковал вручение «Оскара» фильму «Паразиты»

RT на русском 00:07
Технологии

Google выпустила новую версию Android

Google выпустила версию операционной системы Android 11 для разработчиков приложений, сообщает портал 9to5google.
РИА Новости вчера в 06:00
Общество

Переводчицу из России задержали в Испании по запросу США

Российскую переводчицу Олесю Красилову задержали в Испании по запросу США.
RT на русском 07:22
Общество

В Болгарии назвали имена обвиняемых в отравлении бизнесмена россиян

Городская прокуратура Софии (Болгария) заочно обвинила трех граждан России в попытке убийства бизнесмена Эмилияна Гебрева и еще двух человек.
Известия 09:03
Здоровье

Минздрав не выявил нарушения этики врачом, не принявшим пациента с ВИЧ

Минздрав РФ Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова заявила, что внутренняя проверка не выявила нарушения этики и разглашения врачом в поселке Ныроб диагноза пациента с ВИЧ-статусом.
РЕН ТВ 07:57
Политика

В Киеве начали винить Россию за беспорядки в Новых Санжарах

На Украине начались поиски виновных в организации беспорядков в Новых Санжарах на Полтавщине, куда были отправлены на карантин эвакуированные из Китая граждане Украины.
Евразия Daily 06:12
Футбол

«Ливерпуль» лишился Хендерсона из-за травмы на три недели

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о сроках восстановления полузащитника Джордана Хендерсона, получившего травму в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Атлетико" (0:1).
Чемпионат 08:42
Футбол

В Харькове избили гражданина Португалии

Неизвестные избили гражданина Португалии возле стадиона "Металлист" в Харькове, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба областного отделения Национальной полиции Украины.
РИА Новости 09:48
Политика

Гражданам четырех стран могут упростить получение российских паспортов

Получить российские паспорта станет проще жителям Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана, если Дума примет правительственный законопроект по упрощению для них процедуры получения гражданства.
Вести.Ru 08:06
Футбол

Экс-представители тульского «Арсенала» сыграют на «Кубке Легенд»

На "Кубке Легенд" сыграют бывшие тренеры и игроки "канониров".
Тульская служба новостей вчера в 09:20
Происшествия

СМИ сообщили о случае повторного заражения коронавирусом в Китае

В китайском городе Чэнду (провинция Сычуань) зафиксировали случай повторного заражения коронавирусом COVID-2019 у выздоровевшего пациента, сообщают The Beijing News и Yicai.
РБК 09:43
Общество

Врач рассказала о вреде и пользе блинов

Эндокринолог, заведующая амбулаторным приемом стационара "Мединцентра" (филиал ГлавУпДК при МИД России), Елена Мамонтова рассказала, кому лучше воздержаться от употребления блинов.
Вестник Кавказа 00:01
Экономика

Лукашенко рассказал о предложении Путина компенсировать $300 миллионов

Владимир Путин предложил Минску механизм компенсации выпадающих из белорусского бюджета доходов от экспортных нефтяных пошлин, сообщил президент республики Александр Лукашенко.
РИА Новости 10:40
Кино

Иранский фильм покажут на Международном кинофестивале в Берлине

Иранский фильм «Yalda» режиссера Масуда Бахши будет показан на 70-м Берлинском международном кинофестивале, который стартует 20 февраля.
REGNUM вчера в 00:53
Космос

За пределами Млечного Пути впервые обнаружен молекулярный кислород

Недавние исследования учёных показали, что O2 можно найти и далеко за пределами Млечного Пути – в галактике Маркариан 231.
OAnews 19 февраля в 09:16
Шоу-бизнес

Гоген Солнцев раскрыл размер пенсии пожилой супруги

Lenta.ru 06:38
Культура

«Лед 2» обзавелся саундтреком с Монатиком и Александром Петровым

Саундтрек к фильму "Лед 2" вышел в свет 21 февраля 2020 года. В создании большей части композиций принял участие Pluri Art Orchestra.
ИА InterMedia 07:22
Общество

Суд США приговорил россиянку к 2,5 годам тюрьмы

Федеральный суд Александрии (американский штат Вирджиния) приговорил россиянку Миру Тэраду к 2,5 годам тюрьмы за отмывание средств по делу о контрабанде наркотиков, передает ТАСС.
Газета.Ru 11:28
Авто

Двигатель Lada Granta стал мощнее

Более мощная LADA Granta отличается от обычной версии только мотором, но визуальной разницы между двигателями нет.
Shraibikus News 00:45
Авто

Кроссовер Renault Arkana появится под брендом Samsung

Корейская версия «российского» кросс-купе Renault Arkana выйдет под местным брендом Samsung.
Автоновости дня 19 февраля в 05:25
Армия и оружие

Столтенберг назвал «чрезвычайно опасными» новые российские ракеты

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс должен реагировать на изменяющуюся ситуацию с безопасностью в Европе и новейшее оружие России, но не размещением новых ракет с ядерными боеголовками.
Инфорос 09:28
Политика

В ГБР рассказали о нежелании Порошенко являться на допросы

Исполняющая обязанности главы Государственного бюро расследований (ГБР) Ирина Венедиктова рассказала о нежелании экс-президента Украины, депутата Верховной рады Петра Порошенко являться на допросы к следователям.
RT на русском вчера в 11:50
Культура

В Москве скончался актер Николай Тонский

РЕН ТВ 04:29
Футбол

Тарасов получил травму на тренировке «Рубина»

Полузащитник казанского "Рубина" Дмитрий Тарасов досрочно завершил тренировку из-за травмы, сообщается в микроблоге футбольного клуба из Татарстана в Twitter.
РИА Новости 05:43
Происшествия

У принудительно госпитализированной петербурженки не нашли коронавирус

Врачи не нашли коронавирус COVID-19 у жительницы Санкт-Петербурга Аллы Ильиной, которая сбежала из больницы и была принудительно госпитализирована второй раз.
Коммерсантъ вчера в 19:48
Армия и оружие

Киев назвал Россию виновной в нападении на свои позиции в Донбассе

News-24.ru 19 февраля в 03:41
Общество

Опрос показал отношение украинцев к происходящему в стране

Число жителей Украины, считающих, что страна движется в правильном направлении, снизилось до 25%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой центра Разумкова.
РИА Новости 04:41
Космос

Спутники SpaceX могут создать помехи телескопам

Эксперты отметили, что планы корпорации SpaceX по выводу на орбиту сразу 30 000 спутников связи Starlink серьёзно осложнят астрономам наблюдение за космическими объектами в самое тёмное время ночи, которое является самым продуктивным периодом с точки зрения изучения неба.
Популярная механика 18 февраля в 04:49
Общество

Генпрокурор Рябошапка: Дела Майдана не расследовались потому что не было политической воли

Выступая в эфире одного из украинских ток-шоу, Руслан Рябошапка попытался объяснить, кто именно виновен в том, что расследование дела Майдана столько лет спускали на тормозах.
Новостной фронт 02:30
Экономика

Названы регионы с самыми большими тратами на аренду квартиры

При ставке 23 тыс. рублей и средней оплате труда 106 495 рублей у арендаторов в кошельке останется 83 935 рублей.
Известия 01:00
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное