Общество
REGNUMЭвакуированная из Уханя показала условия проживания в Новых Санжарах
Условия, в которых будут проходить карантин граждане Украины и иностранцы, эвакуированные из Уханя, оставляют желать лучшего. Состояние «апартаментов» в Новых Санжарах опубликовала одна из эвакуированных Александра Волкова на своей странице в социальной сети Instagram.
Читать в источнике
Оценить118
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 11:35, Ашберн
Кино
Трамп раскритиковал вручение «Оскара» фильму «Паразиты»
Технологии
Google выпустила новую версию Android
Google выпустила версию операционной системы Android 11 для разработчиков приложений, сообщает портал 9to5google.
Общество
Переводчицу из России задержали в Испании по запросу США
Российскую переводчицу Олесю Красилову задержали в Испании по запросу США.
Общество
В Болгарии назвали имена обвиняемых в отравлении бизнесмена россиян
Городская прокуратура Софии (Болгария) заочно обвинила трех граждан России в попытке убийства бизнесмена Эмилияна Гебрева и еще двух человек.
Здоровье
Минздрав не выявил нарушения этики врачом, не принявшим пациента с ВИЧ
Минздрав РФ Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова заявила, что внутренняя проверка не выявила нарушения этики и разглашения врачом в поселке Ныроб диагноза пациента с ВИЧ-статусом.
Политика
В Киеве начали винить Россию за беспорядки в Новых Санжарах
На Украине начались поиски виновных в организации беспорядков в Новых Санжарах на Полтавщине, куда были отправлены на карантин эвакуированные из Китая граждане Украины.
Футбол
«Ливерпуль» лишился Хендерсона из-за травмы на три недели
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о сроках восстановления полузащитника Джордана Хендерсона, получившего травму в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Атлетико" (0:1).
Футбол
В Харькове избили гражданина Португалии
Неизвестные избили гражданина Португалии возле стадиона "Металлист" в Харькове, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба областного отделения Национальной полиции Украины.
Политика
Гражданам четырех стран могут упростить получение российских паспортов
Получить российские паспорта станет проще жителям Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана, если Дума примет правительственный законопроект по упрощению для них процедуры получения гражданства.
Футбол
Экс-представители тульского «Арсенала» сыграют на «Кубке Легенд»
На "Кубке Легенд" сыграют бывшие тренеры и игроки "канониров".
Происшествия
СМИ сообщили о случае повторного заражения коронавирусом в Китае
В китайском городе Чэнду (провинция Сычуань) зафиксировали случай повторного заражения коронавирусом COVID-2019 у выздоровевшего пациента, сообщают The Beijing News и Yicai.
Общество
Врач рассказала о вреде и пользе блинов
Эндокринолог, заведующая амбулаторным приемом стационара "Мединцентра" (филиал ГлавУпДК при МИД России), Елена Мамонтова рассказала, кому лучше воздержаться от употребления блинов.
Экономика
Лукашенко рассказал о предложении Путина компенсировать $300 миллионов
Владимир Путин предложил Минску механизм компенсации выпадающих из белорусского бюджета доходов от экспортных нефтяных пошлин, сообщил президент республики Александр Лукашенко.
Кино
Иранский фильм покажут на Международном кинофестивале в Берлине
Иранский фильм «Yalda» режиссера Масуда Бахши будет показан на 70-м Берлинском международном кинофестивале, который стартует 20 февраля.
Космос
За пределами Млечного Пути впервые обнаружен молекулярный кислород
Недавние исследования учёных показали, что O2 можно найти и далеко за пределами Млечного Пути – в галактике Маркариан 231.
Культура
«Лед 2» обзавелся саундтреком с Монатиком и Александром Петровым
Саундтрек к фильму "Лед 2" вышел в свет 21 февраля 2020 года. В создании большей части композиций принял участие Pluri Art Orchestra.
Общество
Суд США приговорил россиянку к 2,5 годам тюрьмы
Федеральный суд Александрии (американский штат Вирджиния) приговорил россиянку Миру Тэраду к 2,5 годам тюрьмы за отмывание средств по делу о контрабанде наркотиков, передает ТАСС.
Авто
Двигатель Lada Granta стал мощнее
Более мощная LADA Granta отличается от обычной версии только мотором, но визуальной разницы между двигателями нет.
Авто
Кроссовер Renault Arkana появится под брендом Samsung
Корейская версия «российского» кросс-купе Renault Arkana выйдет под местным брендом Samsung.
Армия и оружие
Столтенберг назвал «чрезвычайно опасными» новые российские ракеты
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс должен реагировать на изменяющуюся ситуацию с безопасностью в Европе и новейшее оружие России, но не размещением новых ракет с ядерными боеголовками.
Политика
В ГБР рассказали о нежелании Порошенко являться на допросы
Исполняющая обязанности главы Государственного бюро расследований (ГБР) Ирина Венедиктова рассказала о нежелании экс-президента Украины, депутата Верховной рады Петра Порошенко являться на допросы к следователям.
Культура
В Москве скончался актер Николай Тонский
Футбол
Тарасов получил травму на тренировке «Рубина»
Полузащитник казанского "Рубина" Дмитрий Тарасов досрочно завершил тренировку из-за травмы, сообщается в микроблоге футбольного клуба из Татарстана в Twitter.
Происшествия
У принудительно госпитализированной петербурженки не нашли коронавирус
Врачи не нашли коронавирус COVID-19 у жительницы Санкт-Петербурга Аллы Ильиной, которая сбежала из больницы и была принудительно госпитализирована второй раз.
Армия и оружие
Киев назвал Россию виновной в нападении на свои позиции в Донбассе
Общество
Опрос показал отношение украинцев к происходящему в стране
Число жителей Украины, считающих, что страна движется в правильном направлении, снизилось до 25%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой центра Разумкова.
Космос
Спутники SpaceX могут создать помехи телескопам
Эксперты отметили, что планы корпорации SpaceX по выводу на орбиту сразу 30 000 спутников связи Starlink серьёзно осложнят астрономам наблюдение за космическими объектами в самое тёмное время ночи, которое является самым продуктивным периодом с точки зрения изучения неба.
Общество
Генпрокурор Рябошапка: Дела Майдана не расследовались потому что не было политической воли
Выступая в эфире одного из украинских ток-шоу, Руслан Рябошапка попытался объяснить, кто именно виновен в том, что расследование дела Майдана столько лет спускали на тормозах.
Экономика
Названы регионы с самыми большими тратами на аренду квартиры
При ставке 23 тыс. рублей и средней оплате труда 106 495 рублей у арендаторов в кошельке останется 83 935 рублей.