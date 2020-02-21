Условия, в которых будут проходить карантин граждане Украины и иностранцы, эвакуированные из Уханя, оставляют желать лучшего. Состояние «апартаментов» в Новых Санжарах опубликовала одна из эвакуированных Александра Волкова на своей странице в социальной сети Instagram.

Эвакуированная из Уханя показала условия проживания в Новых Санжарах

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