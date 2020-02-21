Общество
REGNUMЭвакуированная из Уханя показала условия проживания в Новых Санжарах
Условия, в которых будут проходить карантин граждане Украины и иностранцы, эвакуированные из Уханя, оставляют желать лучшего. Состояние «апартаментов» в Новых Санжарах опубликовала одна из эвакуированных Александра Волкова на своей странице в социальной сети Instagram.
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Здоровье
Диетолог перечислил уникальные свойства гречки
Диетолог Андрей Бобровский перечислил уникальные свойства гречки. Об этом специалист рассказал в интервью радио Sputnik.
Общество
В городском морге Петербурга устроили вечеринку со стриптизом
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга выяснит обстоятельства вечеринки сотрудников Бюро судебно-медицинской экспертизы, которая, предположительно, прошла на месте их работы с участием стриптизерши.
Политика
Певица Валерия создаст женскую политическую партию
Певица Валерия собирается создать партию и участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году, сообщает Telegram-канал издания "Фонтанка" со ссылкой на заявление мужа артистки, продюсера Иосифа Пригожина.
Футбол
Английский клуб отказался отпустить своего футболиста в «Локомотив»
Онджей Хованец, агент чешского форварда «Бернли» Матея Выдры, заявил, что 27-летний футболист не перейдет в московский «Локомотив».
Происшествия
В украинском посёлке Новые Санжары обстановка спокойная — СМИ
Напомним, жители посёлка встретили своих сограждан камнями и подожжёнными баррикадами.
Политика
Путин обсудил с членами Совбеза разговор с Лукашенко и звонок Эрдогану
Президент Российской Федерации Владимир Путин проинформировал членов Совета безопасности России о своем телефонном разговоре с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Футбол
Тарасов получил травму на тренировке «Рубина»
Политика
МИД заявил о нарушении Норвегией договора о Шпицбергене
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила о нарушениях со стороны Норвегии.
Авто
Kia и Hyundai разработали «умную» систему переключения передач
Корейские компании Hyundai Motor Company и Kia Motors Corporation объявили о разработке первой и пока единственной в мире умной системы переключения передач.
Общество
«Трансперенси Интернешнл» подсчитал траты чиновников на авиаперелеты
В материале центра сказано, что только четыре министерства представляют детализированные акты о перелетах чиновников.
Политика
Гражданам четырех стран могут упростить получение российских паспортов
Получить российские паспорта станет проще жителям Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана, если Дума примет правительственный законопроект по упрощению для них процедуры получения гражданства.
Политика
NYT: разведка США узнала о помощи России в переизбрании Трампа
Президент США Дональд Трамп заявил, что Демократическая партия будет пользоваться данными разведки о приписываемом намерении России помочь президенту на выборах 2020 года сохранить свой пост.
Шоу-бизнес
Телеведущая Юлия Барановская стала блондинкой
Авто
Объявлены цены на обновленный Hyundai Solaris
Здоровье
«Разберут на органы». Психиатр объяснил, почему подросткам нельзя подписывать медицинские договоры
В Верховной Раде зарегистрирован проект закона №2684 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реализации прав подростков в сфере здравоохранения».
Армия и оружие
В Сирии пытались сбить российский Су-24
Боевики, спонсируемые Турцией, пытались сбить российский бомбардировщик Су-24 в Сирии, сообщает DEITA.
Политика
Зеленский сравнил Украину со средневековой Европой
Президент Украины Владимир Зеленский сравнил страну со средневековой Европой, в связи с ситуацией в Новых Санжарах.
Футбол
В Харькове избили гражданина Португалии
Неизвестные избили гражданина Португалии возле стадиона "Металлист" в Харькове, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба областного отделения Национальной полиции Украины.
Здоровье
Врачам могут разрешить ставить диагнозы и лечить дистанционно
По действующему с 1 января 2018 г. закону в России можно проводить медицинские консультации онлайн, но ставить предварительные диагнозы и назначать лечение дистанционно пока запрещено.
Политика
Песков прокомментировал расследование убийства Немцова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вопрос журналистов об интересе ОБСЕ к расследованию убийства политика Бориса Немцова, заявив, что по действующему законодательству, этим должны заниматься следственные органы РФ и никакие международные расследования на территории РФ проводиться не могут.
Транспорт
Российский поезд для расчистки снега произвел фурор в Финляндии
Политика
В Литве могут возникнуть сложности с поездкой россиян в Калининград
После вступления Литвы с состав Евросоюза была разработана схема, по которой граждане РФ, проезжая из основной части страны, направлялись в Калининград, могли упрощенно преодолеть литовскую территорию.
Культура
В Москве скончался актер Николай Тонский
Здоровье
Китай включил «Арбидол» в список препаратов для лечения коронавируса
Кроме «Арбидола» в новой версии плана указаны еще несколько препаратов для тестирования: хлорохинфосфат и рибавирин в комбинации с интерфероном, а также лопинавиром или ритонавиром.
Происшествия
Российскую переводчицу задержали в Испании по запросу США
В Испании полиция задержала российскую переводчицу Олесю Красилову по запросу США, передает RT со ссылкой на вице-президента международного комитета защиты прав человека Александра Ионова.