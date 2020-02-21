Общество

REGNUMREGNUMЭвакуированная из Уханя показала условия проживания в Новых Санжарах

Условия, в которых будут проходить карантин граждане Украины и иностранцы, эвакуированные из Уханя, оставляют желать лучшего. Состояние «апартаментов» в Новых Санжарах опубликовала одна из эвакуированных Александра Волкова на своей странице в социальной сети Instagram.
Читать в источнике
Комментировать88

Подробнее о событии

Эвакуированная из Уханя украинка показала условия проживания на карантине

Известия09:38

Душ бьет током, двери не закрываются: эвакуированных украинцев отправили в санаторий без удобств

Вести.Ru06:51

Душ с током и сломанная дверь: эвакуированные из Китая украинцы показали номера, в которые их поселили

ТК Звезда05:48

Эвакуированные из Китая украинцы показали убогость Новых Санжар : видео

Московский Комсомолец06:47

«Бьющий током душ и сломанный замок»: спасенные из Уханя украинцы пожаловались на условия на карантине

Телеканал 360°05:10

Эвакуированная из Уханя показала условия проживания в Новых Санжарах

REGNUM04:27

Эвакуированные из Китая украинцы высмеяли условия карантина в санатории

Rambler News Service04:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 10:06, Ашберн
Происшествия

Ставивших сына коленями на гречку родителей отправили в колонию

Газета.Ru 08:15
Игры

Hellpoint получила бесплатный мини-сиквел до выхода самой игры

3DNews 01:56
Здоровье

Диетолог перечислил уникальные свойства гречки

Диетолог Андрей Бобровский перечислил уникальные свойства гречки. Об этом специалист рассказал в интервью радио Sputnik.
Piter.tv 04:34
Общество

В городском морге Петербурга устроили вечеринку со стриптизом

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга выяснит обстоятельства вечеринки сотрудников Бюро судебно-медицинской экспертизы, которая, предположительно, прошла на месте их работы с участием стриптизерши.
ТАСС 09:24
Политика

Певица Валерия создаст женскую политическую партию

Певица Валерия собирается создать партию и участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году, сообщает Telegram-канал издания "Фонтанка" со ссылкой на заявление мужа артистки, продюсера Иосифа Пригожина.
Газета.Ru 07:50
Футбол

Английский клуб отказался отпустить своего футболиста в «Локомотив»

Онджей Хованец, агент чешского форварда «Бернли» Матея Выдры, заявил, что 27-летний футболист не перейдет в московский «Локомотив».
РБК 09:46
Происшествия

В украинском посёлке Новые Санжары обстановка спокойная — СМИ

Напомним, жители посёлка встретили своих сограждан камнями и подожжёнными баррикадами.
REGNUM 03:49
Политика

Путин обсудил с членами Совбеза разговор с Лукашенко и звонок Эрдогану

Президент Российской Федерации Владимир Путин проинформировал членов Совета безопасности России о своем телефонном разговоре с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
REGNUM 08:41
Футбол

Тарасов получил травму на тренировке «Рубина»

РИА Новости 05:43
Политика

МИД заявил о нарушении Норвегией договора о Шпицбергене

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила о нарушениях со стороны Норвегии.
News.ru вчера в 14:46
Авто

Kia и Hyundai разработали «умную» систему переключения передач

Корейские компании Hyundai Motor Company и Kia Motors Corporation объявили о разработке первой и пока единственной в мире умной системы переключения передач.
Shraibikus News вчера в 18:39
Общество

«Трансперенси Интернешнл» подсчитал траты чиновников на авиаперелеты

В материале центра сказано, что только четыре министерства представляют детализированные акты о перелетах чиновников.
Коммерсантъ 05:14
Политика

Гражданам четырех стран могут упростить получение российских паспортов

Получить российские паспорта станет проще жителям Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана, если Дума примет правительственный законопроект по упрощению для них процедуры получения гражданства.
Вести.Ru 08:06
Политика

NYT: разведка США узнала о помощи России в переизбрании Трампа

Президент США Дональд Трамп заявил, что Демократическая партия будет пользоваться данными разведки о приписываемом намерении России помочь президенту на выборах 2020 года сохранить свой пост.
Газета.Ru 02:31
Шоу-бизнес

Телеведущая Юлия Барановская стала блондинкой

RuNews24.ru 06:30
Авто

Объявлены цены на обновленный Hyundai Solaris

Автостат 09:38
Здоровье

«Разберут на органы». Психиатр объяснил, почему подросткам нельзя подписывать медицинские договоры

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона №2684 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реализации прав подростков в сфере здравоохранения».
Украина.ру вчера в 02:30
Армия и оружие

В Сирии пытались сбить российский Су-24

Боевики, спонсируемые Турцией, пытались сбить российский бомбардировщик Су-24 в Сирии, сообщает DEITA.
Deita.ru вчера в 20:45
Политика

Зеленский сравнил Украину со средневековой Европой

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил страну со средневековой Европой, в связи с ситуацией в Новых Санжарах.
Газета.Ru 07:55
Футбол

В Харькове избили гражданина Португалии

Неизвестные избили гражданина Португалии возле стадиона "Металлист" в Харькове, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба областного отделения Национальной полиции Украины.
РИА Новости 09:48
Здоровье

Врачам могут разрешить ставить диагнозы и лечить дистанционно

По действующему с 1 января 2018 г. закону в России можно проводить медицинские консультации онлайн, но ставить предварительные диагнозы и назначать лечение дистанционно пока запрещено.
Ведомости 19 февраля в 14:42
Фигурное катание

Стартовала короткая программа мужчин в финале Кубка России

Нева Спорт 09:00
Общество

Сервис BlaBlaCar перестал работать в Крыму из-за санкций ЕС

РБК 07:22
Политика

Песков прокомментировал расследование убийства Немцова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вопрос журналистов об интересе ОБСЕ к расследованию убийства политика Бориса Немцова, заявив, что по действующему законодательству, этим должны заниматься следственные органы РФ и никакие международные расследования на территории РФ проводиться не могут.
РИА Новости 05:59
Транспорт

Российский поезд для расчистки снега произвел фурор в Финляндии

РИА Новости вчера в 20:39
Политика

Официальный представитель МВД Ирина Волк стала генерал-майором полиции

RT на русском 01:26
Политика

В Литве могут возникнуть сложности с поездкой россиян в Калининград

После вступления Литвы с состав Евросоюза была разработана схема, по которой граждане РФ, проезжая из основной части страны, направлялись в Калининград, могли упрощенно преодолеть литовскую территорию.
ФедералПресс 03:51
Культура

В Москве скончался актер Николай Тонский

РЕН ТВ 04:29
Здоровье

Китай включил «Арбидол» в список препаратов для лечения коронавируса

Кроме «Арбидола» в новой версии плана указаны еще несколько препаратов для тестирования: хлорохинфосфат и рибавирин в комбинации с интерфероном, а также лопинавиром или ритонавиром.
Ведомости 19 февраля в 12:54
Происшествия

Российскую переводчицу задержали в Испании по запросу США

В Испании полиция задержала российскую переводчицу Олесю Красилову по запросу США, передает RT со ссылкой на вице-президента международного комитета защиты прав человека Александра Ионова.
Газета.Ru 09:32
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное