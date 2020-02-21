Условия, в которых будут проходить карантин граждане Украины и иностранцы, эвакуированные из Уханя, оставляют желать лучшего. Состояние «апартаментов» в Новых Санжарах опубликовала одна из эвакуированных Александра Волкова на своей странице в социальной сети Instagram.

Эвакуированная из Уханя показала условия проживания в Новых Санжарах

Здоровье Диетолог перечислил уникальные свойства гречки Диетолог Андрей Бобровский перечислил уникальные свойства гречки. Об этом специалист рассказал в интервью радио Sputnik.

Политика Певица Валерия создаст женскую политическую партию Певица Валерия собирается создать партию и участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году, сообщает Telegram-канал издания "Фонтанка" со ссылкой на заявление мужа артистки, продюсера Иосифа Пригожина.

Авто Kia и Hyundai разработали «умную» систему переключения передач Корейские компании Hyundai Motor Company и Kia Motors Corporation объявили о разработке первой и пока единственной в мире умной системы переключения передач.

Политика Гражданам четырех стран могут упростить получение российских паспортов Получить российские паспорта станет проще жителям Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана, если Дума примет правительственный законопроект по упрощению для них процедуры получения гражданства.

Политика NYT: разведка США узнала о помощи России в переизбрании Трампа Президент США Дональд Трамп заявил, что Демократическая партия будет пользоваться данными разведки о приписываемом намерении России помочь президенту на выборах 2020 года сохранить свой пост.

Политика Зеленский сравнил Украину со средневековой Европой Президент Украины Владимир Зеленский сравнил страну со средневековой Европой, в связи с ситуацией в Новых Санжарах.

Футбол В Харькове избили гражданина Португалии Неизвестные избили гражданина Португалии возле стадиона "Металлист" в Харькове, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба областного отделения Национальной полиции Украины.

Здоровье Врачам могут разрешить ставить диагнозы и лечить дистанционно По действующему с 1 января 2018 г. закону в России можно проводить медицинские консультации онлайн, но ставить предварительные диагнозы и назначать лечение дистанционно пока запрещено.

Политика Песков прокомментировал расследование убийства Немцова Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вопрос журналистов об интересе ОБСЕ к расследованию убийства политика Бориса Немцова, заявив, что по действующему законодательству, этим должны заниматься следственные органы РФ и никакие международные расследования на территории РФ проводиться не могут.

Политика В Литве могут возникнуть сложности с поездкой россиян в Калининград После вступления Литвы с состав Евросоюза была разработана схема, по которой граждане РФ, проезжая из основной части страны, направлялись в Калининград, могли упрощенно преодолеть литовскую территорию.

Здоровье Китай включил «Арбидол» в список препаратов для лечения коронавируса Кроме «Арбидола» в новой версии плана указаны еще несколько препаратов для тестирования: хлорохинфосфат и рибавирин в комбинации с интерфероном, а также лопинавиром или ритонавиром.