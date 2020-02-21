Эвакуированные из китайского Уханя из-за эпидемии коронавируса COVID-2019 украинцы были заселены в санаторий МВД "Новые Санжары" в Полтавской областию Они уже жалуются на плохие условия.

Эвакуированная из Уханя украинка пожаловалась на условия в карантине

Экономика Лукашенко рассказал о предложении Путина компенсировать $300 миллионов Владимир Путин предложил Минску механизм компенсации выпадающих из белорусского бюджета доходов от экспортных нефтяных пошлин, сообщил президент республики Александр Лукашенко.

Общество Вузы России переведут китайских студентов на дистанционное обучение В приказе Минобрнауки дается распоряжение обеспечить студентам из КНР возможность продолжения обучения по образовательной программе за счет средств электронного обучения.

Общество Глава Минздрава Украины уехала из санатория с эвакуированными Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая покинула санаторий, в котором разместили эвакуированных из Уханя, сообщил телеканалу "Наш" директор учреждения Александр Блинов.

Политика Эрдоган назвал Путину условие урегулирования в Идлибе "Необходимо сдерживать сирийскую армию" Как сообщили в администрации турецкого президента, Эрдоган назвал главным условием урегулирования в Идлибе реализацию Сочинского соглашения.

Общество В Европе зафиксирована вторая смерть от коронавируса В Италии зафиксирован первый случай смерти от последствий заражения коронавирусом, сообщила газета Il Corriere della Sera со ссылкой на губернатора области Венето Луку Дзайю.

Общество Число зараженных коронавирусом за пределами Китая возросло до 1200 Число зараженных новым коронавирусом за пределами Китая, по данным Всемирной организации здравоохранения, в пятницу достигло 1200 человек, следует из данных ежедневного отчета организации.

Политика В Конституции могут закрепить определение предпринимательства Глава ВЭБа Игорь Шувалов в ходе пленарного заседания международной конференции "Пробелы в позитивном праве: доктрина и практика" выступил с предложением закрепить в Конституции определение предпринимательства.

Политика Максима Каца исключили из «Яблока» Кроме Каца из партии исключили еще 15 человек, в том числе пятерых муниципальных депутатов от «Яблока» — Анастасию Брюханову, которая шла на выборы в Мосгордуму от «Яблока», но не была зарегистрирована, а также Юрий Зуев, Никита Ильин, Павел Смирнов.

Экономика «Дочка» ВТБ вошла в число совладельцев «РуссНефти» Владельцем доли в 8,48% в капитале «РуссНефти» стало ООО «Бизнес-Финанс», 100-процентная «дочка» банка ВТБ, говорится в отчете нефтяной компании за четвертый квартал 2019 года.

Футбол Чемпион мира Рами стал игроком ФК «Сочи» Судя по всему, переговоры прошли быстро и Рами подписал с южанами контракт. Рами - чемпион мира-2018 в составе французской сборной.

Космос За пределами Млечного Пути впервые обнаружен молекулярный кислород Недавние исследования учёных показали, что O2 можно найти и далеко за пределами Млечного Пути – в галактике Маркариан 231.

Политика В России могут упростить получение гражданства жителям четырёх стран Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что законопроект правительства об упрощении получения российского гражданства предусматривает послабления для жителей Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.