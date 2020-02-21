Общество
Газета.RuЭвакуированная из Уханя украинка пожаловалась на условия в карантине
Эвакуированные из китайского Уханя из-за эпидемии коронавируса COVID-2019 украинцы были заселены в санаторий МВД "Новые Санжары" в Полтавской областию Они уже жалуются на плохие условия.
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Экономика
Лукашенко рассказал о предложении Путина компенсировать $300 миллионов
Владимир Путин предложил Минску механизм компенсации выпадающих из белорусского бюджета доходов от экспортных нефтяных пошлин, сообщил президент республики Александр Лукашенко.
Общество
Вузы России переведут китайских студентов на дистанционное обучение
В приказе Минобрнауки дается распоряжение обеспечить студентам из КНР возможность продолжения обучения по образовательной программе за счет средств электронного обучения.
Общество
Глава Минздрава Украины уехала из санатория с эвакуированными
Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая покинула санаторий, в котором разместили эвакуированных из Уханя, сообщил телеканалу "Наш" директор учреждения Александр Блинов.
Космос
Белый дом отметил двухпартийную поддержку лунной программы NASA
Напомним, NASA осуществляет гражданскую космическую программу страны и фундаментальные научные исследования космоса.
Политика
Эрдоган назвал Путину условие урегулирования в Идлибе
"Необходимо сдерживать сирийскую армию" Как сообщили в администрации турецкого президента, Эрдоган назвал главным условием урегулирования в Идлибе реализацию Сочинского соглашения.
Общество
В Европе зафиксирована вторая смерть от коронавируса
В Италии зафиксирован первый случай смерти от последствий заражения коронавирусом, сообщила газета Il Corriere della Sera со ссылкой на губернатора области Венето Луку Дзайю.
Происшествия
Ошибка пилотирования могла стать причиной ЧП на аэродроме в Магадане
Ранее СМИ сообщали о том, что на аэродроме Магадан-13 во время взлета совершил жесткую посадку частный самолет Ан-2.
Общество
Число зараженных коронавирусом за пределами Китая возросло до 1200
Число зараженных новым коронавирусом за пределами Китая, по данным Всемирной организации здравоохранения, в пятницу достигло 1200 человек, следует из данных ежедневного отчета организации.
Космос
Астрофизики NASA обнаружили воду в атмосфере Юпитера
Политика
В Конституции могут закрепить определение предпринимательства
Глава ВЭБа Игорь Шувалов в ходе пленарного заседания международной конференции "Пробелы в позитивном праве: доктрина и практика" выступил с предложением закрепить в Конституции определение предпринимательства.
Музыка
Фестиваль Ural Music Night выиграл президентский грант на ₽40 млн
Фестиваль Уральская ночь музыки (Ural Music Night) выиграл президентский грант на 40 млн рублей на проведение мероприятия в 2020 году.
Политика
Максима Каца исключили из «Яблока»
Кроме Каца из партии исключили еще 15 человек, в том числе пятерых муниципальных депутатов от «Яблока» — Анастасию Брюханову, которая шла на выборы в Мосгордуму от «Яблока», но не была зарегистрирована, а также Юрий Зуев, Никита Ильин, Павел Смирнов.
Кино
Александр Петров показал не вошедшую в «Лед-2» сцену
Экономика
«Дочка» ВТБ вошла в число совладельцев «РуссНефти»
Владельцем доли в 8,48% в капитале «РуссНефти» стало ООО «Бизнес-Финанс», 100-процентная «дочка» банка ВТБ, говорится в отчете нефтяной компании за четвертый квартал 2019 года.
Армия и оружие
В расход пошли танки «Сабра»: потери турецкой армии в Сирии
Военные эксперты в первую очередь обратили внимание на то, что в расход пошли танки М60 турецкой армии.
Экономика
Банки предложили ФНС оповещать их о смерти клиентов
Российская Ассоциация банков направила в ФНС предложение об официальном уведомлении банковских учреждений о смерти их клиентов.
Экономика
Банк Wells Fargo выплатит штраф в $3 млрд за нарушения
Американский банк Wells Fargo выплатит штраф в размере $3 млрд за урегулирование претензий властей, сообщается в пресс-релизе банка.
Футбол
Чемпион мира Рами стал игроком ФК «Сочи»
Судя по всему, переговоры прошли быстро и Рами подписал с южанами контракт. Рами - чемпион мира-2018 в составе французской сборной.
Космос
За пределами Млечного Пути впервые обнаружен молекулярный кислород
Недавние исследования учёных показали, что O2 можно найти и далеко за пределами Млечного Пути – в галактике Маркариан 231.
Армия и оружие
В Идлибе сирийская оппозиция пыталась сбить Су-24
Футбол
Крал: для «Спартака» в чемпионате России не все потеряно
Напомним, что красно-белые возобновят чемпионат России матчем 20 тура против "Динамо".
Интернет
Facebook заплатит пользователям за записи их голоса
В пятницу, 21 февраля, стало известно о том, что Facebook намерен заплатить пользователям за записи их голоса.
Армия и оружие
США к 2028 году оснастят подлодки гиперзвуковыми ракетами
U. S. Navy США собираются к 2028 году оснастить ударные подводные лодки класса "Вирджиния" гиперзвуковыми ракетами.
Политика
В России могут упростить получение гражданства жителям четырёх стран
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что законопроект правительства об упрощении получения российского гражданства предусматривает послабления для жителей Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.
Наука
По изменению гравитации ученые научились предсказывать землетрясение
Специалисты научились предсказывать землетрясения по временным и незначительным изменениям гравитации Земли.
Кино
На экраны выходит фильм «Калашников» о создателе АК-47
Космос
Масса «заснятой» черной дыры оказалась меньше
Астрофизики из МГУ использовали новый вычислительный подход, с помощью которого смогли определить массу черной дыры в центре галактики M87, основываясь на измерении интенсивности рентгеновского излучения.