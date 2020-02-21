Общество

Газета.RuГазета.RuЭвакуированная из Уханя украинка пожаловалась на условия в карантине

Эвакуированные из китайского Уханя из-за эпидемии коронавируса COVID-2019 украинцы были заселены в санаторий МВД "Новые Санжары" в Полтавской областию Они уже жалуются на плохие условия.
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