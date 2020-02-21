Общество
Газета.RuЭвакуированная из Уханя украинка пожаловалась на условия в карантине
В санатории плохо ловят сотовые телефоны, а интернета нет вообще. Кроме того, по словам автора, в душе ее ударило током. Накануне жители поселка Новые Санжары пытались блокировать въезд в местный медицинский центр семи автобусов, на которых на привезли эвакуированных из Китая украинцев.
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Общество
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