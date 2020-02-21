Общество

Газета.RuГазета.RuЭвакуированная из Уханя украинка пожаловалась на условия в карантине

В санатории плохо ловят сотовые телефоны, а интернета нет вообще. Кроме того, по словам автора, в душе ее ударило током. Накануне жители поселка Новые Санжары пытались блокировать въезд в местный медицинский центр семи автобусов, на которых на привезли эвакуированных из Китая украинцев.
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Эвакуированная из Уханя украинка пожаловалась на условия в карантине

Газета.Ru12:44

«Бьющий током душ и сломанный замок»: спасенные из Уханя украинцы пожаловались на условия на карантине

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Эвакуированная из Уханя украинка показала условия проживания на карантине

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Эвакуированная из Китая показала условия проживания в Новых Санжарах

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Эвакуированная из Уханя показала условия проживания в Новых Санжарах

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Общество

Глава Минздрава Украины не стала жить с эвакуированными из Уханя

ТАСС Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая, обещавшая прожить две недели карантина с эвакуированными из Китая украинцами, покинула санаторий в Новых Санжарах через сутки.
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Саудовская Аравия рассматривает вариант выхода из четырехлетнего союза с Россией по добыче нефти в связи с ослаблением мирового спроса, которое случилось из-за вспышки коронавируса нового типа в Китае.
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что если бы Киеву не удалось заключить контракт на транзит российского газа, стоимость энергетических ресурсов в стране выросла бы в три или четыре раза.
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Снятая с поезда в Брянске гражданка КНР оказалась здорова

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Facebook предлагает нововведение. Пользователи смогут зарабатывать за голосовые записи.
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