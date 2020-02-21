Общество
Газета.RuЭвакуированная из Уханя украинка пожаловалась на условия в карантине
Эвакуированные из китайского Уханя из-за эпидемии коронавируса COVID-2019 украинцы были заселены в санаторий МВД "Новые Санжары" в Полтавской областию Они уже жалуются на плохие условия.
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Кино
Дональд Трамп раскритиковал вручение «Оскара» фильму «Паразиты»
Спорт
Юную свердловчанку допустят к турниру по мини-футболу среди юношей
Космос
Звезда Бетельгейзе продолжает угрожать Земле концом света
В декабре 2019 года звезда начала тускнеть. Блеск составляет всего лишь 36%. Однако изменение яркости происходит не впервые.
Политика
Шувалов предложил закрепить в Конституции бизнесменов как передовой класс
В Конституцию следует внести определение предпринимательства как деятельности, связанной с созданием ценностей, а самих предпринимателей обозначить в документе как передовой класс.
Культура
HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»
Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
Экономика
Наценки аптек выросли впервые с 2016 года
По итогам 2019 года средний размер наценки на лекарства в российских аптеках вырос до 24,6%, это увеличение произошло впервые с 2016 года и связано с падением спроса на медицинские препараты.
Политика
Поправки в Конституцию россиянам объяснят волонтеры
Волонтеры разъяснят гражданам суть поправок в Конституцию России перед голосованием.
Армия и оружие
Эрдоган назвал вопросом времени начало военной операции в Идлибе
Начало военной операции в сирийском городе Идлибе является «вопросом времени», заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 19 февраля.
Общество
Гражданку КНР с подозрением на коронавирус госпитализировали в Брянске
В инфекционную больницу Брянска госпитализировали гражданку Китая с подозрением на коронавирус COVID-19.
Происшествия
Люди пострадали при пожаре в доме в Красноярске
Пять человек пострадали в результате пожара в жилом доме в Красноярске, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МЧС России.
Шоу-бизнес
Российские звезды платят миллионы за учебу детей за границей
Самый дорогой ценник на обучение в Соединенных Штатах у дочери телеведущей Юлии Бордовских Марии, которая изучает фотографию в Школе искусств Тиша, год обучения в ней обходится в 3,2 млн рублей.
Политика
В Иране начались парламентские выборы
Нынешние выборы в Иране – первые после выхода США из ядерного соглашения с Тегераном и начала нового кризиса в отношениях между Ираном и Западом, - сообщает газета "Коммерсантъ".
Космос
Туристы на корабле Маска получат радиацию, как ликвидаторы в Чернобыле
Религия
Церковь отмечает Вселенскую родительскую субботу
Православные христиане отмечают Вселенскую (мясопустную) родительскую субботу — особый день поминовения усопших.
Космос
Россияне смогут на 6 минут оказаться в космосе за 16 миллионов рублей
Директор «Космокурса» отметил, что стоимость такого полета будет достигать 250 тысяч долларов (16 миллионов рублей).
Политика
Суд разрешил принудительно привести Порошенко на допрос в ГБР
Печерский районный суд Киева разрешил принудительно привести на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) бывшего украинского президента Петра Порошенко, пишет телеканал «112 Украина», ссылаясь на решение суда.
Экономика
Банк Wells Fargo выплатит штраф в $3 млрд за нарушения
Американский банк Wells Fargo выплатит штраф в размере $3 млрд за урегулирование претензий властей, сообщается в пресс-релизе банка.
Общество
Центробанк Швеции начал тестировать электронную крону
Центральный банк Швеции совместно с консалтинговой компанией Accenture занялся поиском технического решения по созданию электронной кроны, сообщается на сайте регулятора.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае превысило две тысячи
В китайской провинции Хубэй в центральной части Китая число зараженных короновирусом превысило 61,6 тыс. человек.
Авто
Представили Volkswagen Caddy нового поколения
Компания Volkswagen представила в Дюссельдорфе новое поколение грузопассажирского фургона Volkswagen Caddy.
Общество
«Лента» получила регистрацию на Кипре
"Лента" получила свидетельство о временной регистрации от Департамента регистрации и ликвидации компаний Кипра.
Происшествия
Задержан сбивший журналиста в Красноярске водитель
В Красноярске задержали водителя, который на автомобиле сбил журналиста телеканала "Россия" Павла Брыкина.
Здоровье
Врач рассказал, кому нельзя принимать горячий душ
Происшествия
Глава МВД Германии назвал стрельбу в Ханау терактом
В ночь на 20 февраля неизвестный открыл стрельбу в букмекерской конторе и двух кальянных в Ханау.
Армия и оружие
В США не принято решение о размещении ЗРК Patriot на территории Турции
Армия и оружие
Украинские военные оставили опорный пункт в Донбассе
Интернет
Google заблокировала 600 приложений за навязчивую рекламу
Компания Google удалила около 600 приложений из Google Play из-за навязчивой рекламы.
Происшествия
Автобусы с эвакуированными из Китая украинцами закидали камнями
Политика
Белый дом попросил составить списки противников Трампа
Сообщается, что в четверг Макэнти собрал представителей федеральных ведомств, где попросил их указать на политических назначенцев в структурах власти, которые считаются настроенными против Трампа.