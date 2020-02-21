Общество

Мой БрянскМой БрянскЭвакуированная украинка показала условия в Новых Санжарах

Условия пребывания на карантине в Новых Санжарах показали эвакуированные туда из Уханя граждане, пишет РИА Новости. Как пишет агентство, в соцсети Инстаграмм было размещено видео, на котором можно заметить старую мебель и сломанную дверь.
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