с чего всё началось

Замминистра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что иностранке, которую эвакуировали вместе с украинцами из Китая и поместили на карантин по коронавирусу в санаторий в Полтавской области, вызвали скорую помощь в воскресенье, 22 февраля. Об этом он написал на своей странице в Fecebook.

Эвакуированной из КНР на Украину иностранке стало плохо

Политика Депутат Рады поздравил украинцев с Днем защитника Отечества Поздравление депутата Рады Ильи Кивы с Днем защитника Отечества вызвало неоднозначную реакцию среди подписчиков парламентария в фейсбуке.

Футбол Шахтер — Десна 1:0 Предлагаем наш вариант прогноза на поединок чемпионата Украины, в котором 23 февраля донецкий «Шахтер» принимает черниговскую «Десну».

Армия и оружие Путин заявил о планах оснащения армии и флота новейшим оружием Российская Федерация продолжит модернизировать армию и флот для внедрения современного оружия и техники, об этом 23 февраля заявил российский лидер Владимир Путин на торжественном вечере в честь Дня защитника Отечества в Москве.

Общество Ученые проследили источник коронавируса в Китае Передача нового типа коронавируса в Китае началась еще в ноябре или начале декабря 2019 года и ускорилась, когда достигла рынка морепродуктов в Ухане.

Общество Карнавал в Венеции прервали из-за коронавируса Ограничительные меры вступят в силу в полночь по местному времени. На данный момент в Италии выявлено 132 случая заражения коронавирусом.

Музыка Стал известен представитель Украины на «Евровидении-2020» Украина определилась с представителем страны на "Евровидении-2020" - им стала электрофолк-группа Go-A, выигравшая национальный отбор с песней "Соловей".

Общество Украинские власти предупредили о снижении пенсий Большая часть жителей Украины получают пенсию ниже прожиточного минимума, сообщила замминистра социальной политики Наталья Ненюченко.

Происшествия Основателя компании Vee Security задержали за покупку наркотиков Основателя компании Vee Security Россия Александра Литреева, специализирующейся на кибербезопасности, задержали в Екатеринбурге по подозрению в покупке наркотиков, сообщает канал «112».

Хоккей Супруга Овечкина поздравила Александра с 700-й шайбой в НХЛ Супруга нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александра Овечкина Анастасия Шубская поздравила его с 700-й шайбой в регулярных чемпионатах.